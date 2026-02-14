ETV Bharat / lifestyle

महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद बन रहा है दुर्लभ 'महासिद्धि लक्ष्मी योग', इस दिन अपनी पत्नी की पूजा करना क्यों है जरूरी?

महाशिवरात्रि एक पवित्र त्योहार है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है. इस साल महाशिवरात्रि का व्रत रविवार, 15 फरवरी को रखा जाएगा. ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं. हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है. हम आमतौर पर शिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं. हालांकि, इस साल लगभग 19 साल के लंबे गैप के बाद महाशिवरात्रि के दिन 'महासिद्धि लक्ष्मी योग' बन रहा है. जो शिव कृपा के साथ-साथ धन-समृद्धि के लिए भी उत्तम माना जा रहा है.

यह अद्भुत योग भगवान शिव का आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी की कृपा लाता है. ज्योतिष के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ काम आपके घर में खुशहाली लाएंगे. खासकर, अपनी पत्नी, जिन्हें परिवार में देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, का सम्मान करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.

भाग्योदय पुराण के अनुसार, जहां औरतें खुश होती हैं, वहां धन आता है. इस महाशिवरात्रि, लक्ष्मी योग के दौरान अपनी पत्नी को कोई खास तोहफा देने से आपकी किस्मत चमकेगी और आपको खूब तरक्की मिलेगी. अपनी फाइनेंशियल हालत के हिसाब से, इस दिन कोई भी तोहफा अपनी पत्नी को दिल से दें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा. इससे झगड़े खत्म होंगे और आपकी शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बढ़ेगा.

आप इस दिन अपनी पत्नी को ये गिफ्ट दे सकते हैं...

हरी चूड़ियां - इस शुभ दिन अपनी पत्नी के लिए हरी चूड़ियां खरीदें. हरा रंग बुध ग्रह और अच्छी किस्मत का प्रतीक है. हरी चूड़ियां पहनने से न सिर्फ समृद्धि आती है बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है. यह भगवान शिव का पसंदीदा रंग है. इस रंग की चूड़ियां देवी लक्ष्मी के चरणों में रखकर, उनकी पूजा करके, और फिर अपनी पत्नी को देने से घर में धन और खुशहाली बढ़ती है.