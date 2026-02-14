महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद बन रहा है दुर्लभ 'महासिद्धि लक्ष्मी योग', इस दिन अपनी पत्नी की पूजा करना क्यों है जरूरी?
19 साल बाद महाशिवरात्रि के दिन दुर्लभ 'महासिद्धि लक्ष्मी योग' बन रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए सौभाग्य लेकर आया है...
Published : February 14, 2026 at 6:58 PM IST
महाशिवरात्रि एक पवित्र त्योहार है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है. इस साल महाशिवरात्रि का व्रत रविवार, 15 फरवरी को रखा जाएगा. ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं. हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है. हम आमतौर पर शिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं. हालांकि, इस साल लगभग 19 साल के लंबे गैप के बाद महाशिवरात्रि के दिन 'महासिद्धि लक्ष्मी योग' बन रहा है. जो शिव कृपा के साथ-साथ धन-समृद्धि के लिए भी उत्तम माना जा रहा है.
यह अद्भुत योग भगवान शिव का आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी की कृपा लाता है. ज्योतिष के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ काम आपके घर में खुशहाली लाएंगे. खासकर, अपनी पत्नी, जिन्हें परिवार में देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, का सम्मान करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.
भाग्योदय पुराण के अनुसार, जहां औरतें खुश होती हैं, वहां धन आता है. इस महाशिवरात्रि, लक्ष्मी योग के दौरान अपनी पत्नी को कोई खास तोहफा देने से आपकी किस्मत चमकेगी और आपको खूब तरक्की मिलेगी. अपनी फाइनेंशियल हालत के हिसाब से, इस दिन कोई भी तोहफा अपनी पत्नी को दिल से दें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा. इससे झगड़े खत्म होंगे और आपकी शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बढ़ेगा.
आप इस दिन अपनी पत्नी को ये गिफ्ट दे सकते हैं...
हरी चूड़ियां - इस शुभ दिन अपनी पत्नी के लिए हरी चूड़ियां खरीदें. हरा रंग बुध ग्रह और अच्छी किस्मत का प्रतीक है. हरी चूड़ियां पहनने से न सिर्फ समृद्धि आती है बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है. यह भगवान शिव का पसंदीदा रंग है. इस रंग की चूड़ियां देवी लक्ष्मी के चरणों में रखकर, उनकी पूजा करके, और फिर अपनी पत्नी को देने से घर में धन और खुशहाली बढ़ती है.
माहशिवरात्रि पत्नी की मांग में सिंदूर भरना -महाशिवरात्रि पर पतियों का अपनी पत्नियों के माथे पर सिंदूर लगाना खास महत्व रखता है. इससे दोनों का रिश्ता मजबूत होता है. इसके अलावा, चांदी की पायल या बिछिया पहनने से परिवार की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है. चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो भगवान शिव का आशीर्वाद लाता है. चांदी की पायल या बिछिया गिफ्ट करने से घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है.
पैसे की दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए ये करें
जो लोग लंबे समय से कर्ज में हैं और बिजनेस में नुकसान झेल रहे हैं, उन्हें ये सुझाव मानने से अच्छे बदलाव दिखेंगे. घर में शिवलिंग स्थापित करके देवी लक्ष्मी (पत्नी) की पूजा करने से बहुत सफलता मिलेगी. ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहेंगी. आपकी इनकम के सोर्स अचानक बढ़ेंगे. गरीबी दूर होगी और आपकी जिंदगी खुशहाल होगी.
इस खास मौके को हाथ से जाने न दें, ऊपर बताए गए तरीकों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और शिव-पार्वती का आशीर्वाद पाएं.
(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)