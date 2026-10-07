एक्ट्रेस सामंथा ने शेयर किया 8-स्टेप वाला 'पावर मॉर्निंग' रूटीन, सिर्फ 21 दिनों तक रेगुलर फॉलो करने की दी सलाह
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना '8-स्टेप पावर मॉर्निंग' रूटीन शेयर किया है. इसे नर्वस सिस्टम को शांत करने, सूजन कम करने और पेट की चर्बी...
Published : October 7, 2026 at 1:50 PM IST
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने के अलावा, उन्होंने फिटनेस और पर्सनल वेलनेस के मामले में भी एक नया बेंचमार्क सेट किया है. वह अपनी फिटनेस फिलॉसफी से अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट और शरीर की जरूरतों को समझने पर जोर दिया जाता है. हाल ही में, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना '8-स्टेप पावर मॉर्निंग' रूटीन शेयर किया है. इसे नर्वस सिस्टम को शांत करने, सूजन कम करने और पेट की चर्बी व स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. उनका कहना है कि 21 दिनों तक लगातार इस रूटीन को फॉलो करने से शरीर में जबरदस्त बदलाव आते हैं.
सामंथा के 8-स्टेप 'पावर मॉर्निंग' रूटीन इस प्रकार है...
- जागने के बाद पहले एक घंटे तक अपने फोन से दूर रहें
- पांच मिनट तक शांत रहें और अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें.
- जागने के तुरंत बाद कुछ देर धूप में बैठें.
- सुबह गुनगुने पानी, नींबू का रस, हल्दी, एक-दो बूंद एप्पल साइडर विनेगर, चुटकी भर काली मिर्च (वैकल्पिक) और एक बूंद ऑर्गेनिक तेल का मिश्रण पिएं. यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है.
- इसके बाद पौष्टिक भोजन करें ताकि सुबह ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहे, इससे दिन भर मीठा खाने की इच्छा को रोकने में मदद मिलती है.
- सुबह 11 बजे से पहले व्यायाम या किसी शारीरिक गतिविधि के जरिए अपने शरीर को सक्रिय रखें.
- नाश्ता करने के बाद ही चाय या कॉफी पिएं.
- पहले से तय कर लें कि उस दिन आप कौन से काम पूरे करना चाहते हैं. चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, उनके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें और उन्हें लिख लें.
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने लोगों से क्या कहा?
उन्होंने अपने नियमों के बारे में बताया और कहा कि सुबह उठते ही 8-स्टेप वाले 'पावर मॉर्निंग' रूटीन को फॉलो करने से शरीर में जबरदस्त बदलाव आते हैं. ये आसान और सीधे तरीके मेरे लिए बहुत असरदार साबित हुए हैं. इन्हें कम से कम 21 दिनों तक आजमाकर देखें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)