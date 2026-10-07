ETV Bharat / lifestyle

एक्ट्रेस सामंथा ने शेयर किया 8-स्टेप वाला 'पावर मॉर्निंग' रूटीन, सिर्फ 21 दिनों तक रेगुलर फॉलो करने की दी सलाह

एक्ट्रेस सामंथा ने शेयर किया 8-स्टेप वाला 'पावर मॉर्निंग' रूटीन, सिर्फ 21 दिनों तक रेगुलर फॉलो करने की दी सलाह ( IANS )

एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने के अलावा, उन्होंने फिटनेस और पर्सनल वेलनेस के मामले में भी एक नया बेंचमार्क सेट किया है. वह अपनी फिटनेस फिलॉसफी से अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट और शरीर की जरूरतों को समझने पर जोर दिया जाता है. हाल ही में, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना '8-स्टेप पावर मॉर्निंग' रूटीन शेयर किया है. इसे नर्वस सिस्टम को शांत करने, सूजन कम करने और पेट की चर्बी व स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. उनका कहना है कि 21 दिनों तक लगातार इस रूटीन को फॉलो करने से शरीर में जबरदस्त बदलाव आते हैं.