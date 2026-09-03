धन और संतान प्राप्ति के लिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर करें ये खास अचूक उपाय, होगा लाभ
भगवान श्री कृष्ण को 'पीताम्बर-धारी' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले वस्त्र धारण करने वाले, इस दिन गोपाल को पीले रंग के वस्त्र...
Published : September 3, 2026 at 1:49 PM IST
श्री कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं. इस रिपोर्ट में, ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र 12 बेहद असरदार उपाय बता रहे हैं, जिनसे इच्छाओं की पूर्ति और धन-समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. आइए जानते हैं कि ये बारह उपाय क्या हैं...
जन्माष्टमी पर ये 12 अचूक उपाय जरूर करें
- अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है या काम पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो जन्माष्टमी पर सात छोटी लड़कियों को घर बुलाएं और उन्हें खीर या सफेद मिठाई खिलाएं. इसके बाद, लगातार पांच शुक्रवार तक सात छोटी लड़कियों को खीर या सफेद खिलाते रहें.
- जन्माष्टमी से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक किसी कृष्ण मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. अगर आपको पैसों की दिक्कत हो रही है, तो जन्माष्टमी की सुबह नहाने और सुबह की रस्में पूरी करने के बाद राधा-कृष्ण मंदिर जाएं और आशीर्वाद लें और पीले फूलों की माला चढ़ाएं. इससे आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं.
- जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल रूप (लड्डू गोपाल) की पूजा करें. संतान प्राप्ति के लिए, जोड़े को केसर या पीले चंदन से भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए. इसके अलावा, 'क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय बहुत शुभ माना जाता है.
- सुख-समृद्धि पाने के लिए, जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन या केसर को गुलाब जल में मिलाकर माथे पर तिलक या बिंदी लगाएं. ऐसा रोज करें. इस उपाय से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का रास्ता खुलता है.
- मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, जन्माष्टमी के दिन कहीं केले के पौधे लगाएं और उनकी रेगुलर देखभाल करें. जब पौधे फल देने लगें, तो उन्हें खुद खाने के बजाय दान कर दें.
- जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पान का पत्ता चढ़ाएं. इसके बाद, पत्ते पर रोली (कुमकुम) से श्री यंत्र लिखें और इसे अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें. इस तरीके से धन में बढ़ोतरी के मौके मिल सकते हैं.
- जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर चढ़ाएं, ध्यान रखें कि उसमें तुलसी के पत्ते भी हों. इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रफुल्लित होते हैं.
- जन्माष्टमी पर, दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें. इससे देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
- किसी कृष्ण मंदिर जाएं और तुलसी की माला से 11 माला मंत्र - क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करें. यह तरीका आपकी सभी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है.
- भगवान श्री कृष्ण को 'पीतांबर-धारी' भी कहा जाता है, जिसका मतलब है पीले कपड़े पहनने वाला. जन्माष्टमी पर पीले कपड़े, पीले फल और पीला अनाज दान करने से भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं.
- जन्माष्टमी के दिन आधी रात को केसर मिले दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक (धार्मिक स्नान) करने से जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है.
- जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और 'ॐ वासुदेवाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए उसके चारों ओर 11 परिक्रमा करें.
(Disclaimer: खबर धार्मिक मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)