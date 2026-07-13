Ac Vs Cooler: मानसून के मौसम में एसी या कूलर? जानें आपको किसका करना चाहिए इस्तेमाल
मानसून चल रहा है, इस मौसम में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि AC और कूलर दोनों में कौन...
Published : July 13, 2026 at 3:08 PM IST
मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी लाता है. ज्यादा उमस, नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव की वजह से घर के अंदर आराम से रहना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में, सही Cooling system चुनना बहुत जरूरी हो जाता है. इस खबर में हम जानेंगे कि मॉनसून के दौरान एयर कूलर ज्यादा फायदेमंद है या AC...
एयर कूलर या AC: कौन ज्यादा फायदेमंद?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा नमी और चिपचिपाहट की वजह से मानसून में एयर कूलर की तुलना में एयर कंडीशनर (AC) ज्यादा आरामदायक होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि, AC न सिर्फ कमरे की हवा को ठंडा करते हैं बल्कि ज्यादा नमी (ह्यूमिडिटी) भी हटाते हैं. इसके उलट, कूलर पानी के वाष्पीकरण पर काम करते हैं, जो बारिश में हवा में पहले से मौजूद नमी को और बढ़ा देते हैं, जिससे कमरा चिपचिपा और घुटन भरा हो जाता है.
अगर आपको साइनस की समस्या, माइग्रेन, सर्दी या खांसी जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो एक्सपर्ट्स एयर कंडीशनर का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है. इसके बजाय, वे वॉटर पंप बंद करके एयर कूलर इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं, यानी आपको इसे सिर्फ 'फैन मोड' में चलाना चाहिए. ध्यान रहे कि कूलर चलाते समय खिड़की या दरवाजे को थोड़ा खुला रखें ताकि कमरे की उमस बाहर निकल सके और ताजी हवा अंदर आती रहे.
मानसून के दौरान अपने AC का इस्तेमाल कैसे करें
मानसून के मौसम में, आपको हमेशा अपना AC 'ड्राई मोड' में चलाना चाहिए. यह मोड कमरे के टेम्परेचर को ज्यादा कम किए बिना हवा से ज्यादा नमी और ह्यूमिडिटी सोख लेता है, जिससे बिजली बचती है. इसके अलावा, टेम्परेचर को 25°C और 26°C के बीच रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है. क्योंकि मानसून के दौरान फंगस और बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए AC के फिल्टर को रेगुलर साफ करना न भूलें.
ध्यान देने वाली बात
कुछ लोगों को अपने AC को 16°C और 18°C के बीच के तापमान पर चलाने की आदत होती है. हालांकि इससे कमरा ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, ऐसा करने से कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और बिजली की खपत ज्यादा होती है. भारत में भारतीय मानक ब्यूरो ने भी सलाह दी है कि एसी को हमेशा 24 डिग्री से 26 डिग्री पर ही चलाना चाहिए. ऐसै करने से बेहतर कूलिंग होगी और एसी भी काफी लंबे समय तक चलेगा.
एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप अपना एयर कंडीशनर 24°C पर चलाते हैं, तो इससे बिजली की काफी बचत होती है, उनका कहना है कि AC का तापमान सिर्फ एक डिग्री बढ़ाने से बिजली की खपत 6 प्रतिशत कम हो जाती है. इसलिए, AC को 24°C पर सेट करने का मतलब है कि आप बिजली का इस्तेमाल 18 प्रतिशत तक कम कर रहे हैं. AC का तापमान 24°C से कम रखने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और कुछ मामलों में स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.