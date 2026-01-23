इस महिला ने बिना जिम जाए 8 महीने में 30 किलो वजन कम किया, जानिए कैसे?
Published : January 23, 2026 at 4:37 PM IST
वजन कम करना अक्सर एक मुश्किल और चुनौती भरा काम माना जाता है, जिसके लिए हेवी एक्सरसाइज और सख्त डाइट की जरूरत होती है. लेकिन, न्यूट्रिशनिस्ट उदिता अग्रवाल ने लोगों की इस सोच को चुनौती दी है. अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि उन्होंने बिना जिम जाए सिर्फ आठ महीनों में 30 किलोग्राम वजन कम किया. उन्होंने यह भी बताया कि वेट लॉस के लिए उन्होंने किसी भी "क्रैश डाइट" या कमर्शियली एडवर्टाइज्ड डिटॉक्स ड्रिंक्स का सहारा नहीं लिया, बल्कि लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके नैचुरल तरीके से यह सफलता हासिल की. न्यूट्रिशनिस्ट ने आगे बताया कि उन्होंने वेट लॉस करने के लिए किसी इंटेंस जिम वर्कआउट या सख्त डाइट का भी सहारा नहीं लिया. बस लाइफस्टाइ में छोटे बदलाव करके इसे हासिल किया.
बता दें, वजन कम करना सिर्फ जिम जाने या भारी वर्कआउट करने पर ही निर्भर नहीं करता, इसे अपनी रोजाना की आदतों में छोटे-मोटे बदलाव करके भी हासिल किया जा सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि अनुशासित जीवनशैली और लगातार कोशिश करने से नेचुरल तरीके से भी वेट लॉस किया जा सकता है. आइए इस न्यूज रिपोर्ट में जानते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट उदिता अग्रवाल ने वेट लॉस के लिए कौन से टिप्स शेयर किए हैं...
एक न्यूट्रिशनिस्ट से ये टिप्स फॉलो करें
- रात को नींबू के साथ गर्म पानी पिएं: बहुत से लोग सुबह खाली पेट नींबू पानी पीते हैं. हालांकि, उदिता ने बताया कि वह रात को सोने से पहले नींबू पानी पीती हैं. उन्होंने कहा कि इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने और डाइजेशन बेहतर बनाने में मदद मिलती है. उन्होंने एसिडिटी से बचने के लिए यह तरीका चुना, क्योंकि सुबह पेट अधिक सेंसिटिव होता है. सुबह नींबू के साथ गर्म पानी पिने से पेट और सीने में जलन हो सकती है.
- सूरज डूबने के बाद नमक और चीनी से परहेज: न्यूट्रिशनिस्ट ने शाम 6 बजे के बाद अपनी डाइट से नमक और चीनी पूरी तरह हटा दी. ज्यादा नमक से शरीर में बेवजह पानी जमा होता है, जबकि चीनी इंसुलिन लेवल बढ़ाती है और फैट जमा होने लगता है. वह कहती हैं कि इस एक बदलाव से पेट फूलना कम हो गया है और सुबह ज्यादा एनर्जी महसूस होती है.
- सुबह वर्कआउट की जगह शाम को टहलना: उदिता खुद पर जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने का दबाव नहीं डालतीं. इसके बजाय, वह हर दिन रात के खाने के बाद 20 से 30 मिनट तक आराम से टहलती हैं. वह कहती हैं कि इससे खाना पचाने में मदद मिलती है और यह एक आसान, बिना अधिक मेहनत वाली आदत है.
- शाम 7 बजे तक प्रोटीन से भरपूर खाना: न्यूट्रिशनिस्ट का डिनर हमेशा शाम 7 बजे तक खत्म हो जाता था. इसमें कार्बोहाइड्रेट (चावल, रोटी) शामिल नहीं होते थे, बल्कि सिर्फ प्रोटीन से भरपूर खाना होता था जैसे उबले अंडे, दाल का सूप, पनीर या टोफू. प्रोटीन से उन्हें ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता था और आधी रात को होने वाली बेवजह की भूख नहीं लगती थी.
- अंधेरे कमरे में सोएं: कई स्टडीज में नींद और वजन कम करने के बीच एक मजबूत कनेक्शन दिखाया गया है. उदिता हमेशा अपने कमरे को ठंडा और हल्की रोशनी वाला रखती थी. इससे कोर्टिसोल और लेप्टिन जैसे हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद मिली. पर्याप्त नींद लेना उसके तेजी से वजन कम करने में एक जरूरी फैक्टर था.
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें: न्यूट्रिशनिस्ट कहती है कि उसने डाइट सोडा सहित सभी तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से परहेज किया. ऐसे ड्रिंक्स से गैस और पेट फूलने की समस्या होती है. इनसे बचने से उसे अपना डाइजेशन ठीक रखने और कमर का साइज कम करने में मदद मिली.
- ग्रीन टी: अलग-अलग तरह की चाय पीने के बजाय, वह हर दिन सिर्फ एक तरह की ग्रीन टी पीती थी. वह रात में धीरे-धीरे मेटाबॉलिज्म के लिए ग्रीन टी या डाइजेशन के लिए अदरक वाली चाय पीती थी. इससे बेवजह भूख लगने से बचने में मदद मिली.
- दीवार के सहारे पैरों को स्ट्रेच करना: सोने से पहले, न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने पैरों को दीवार के सहारे रखकर 10 मिनट तक योगा पोज किए. इससे उनका नर्वस सिस्टम शांत हुआ और पैरों में पानी जमा होना कम हुआ. स्ट्रेस कम होने से उसे गहरी नींद आई.
- रात के खाने के बाद कुछ नहीं खाना: न्यूट्रिशनिस्ट ने शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, लगभग 13 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग की. रात के खाने के बाद कोई स्नैक्स न खाने से उसके शरीर को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करने का काफी समय मिला. उन्होंने बताया कि इससे उन्हें पेट की चर्बी कम करने में काफी मदद मिली.
- मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स: अपने डॉक्टर की सलाह पर, न्यूट्रिशनिस्ट ने नींद बेहतर करने और स्ट्रेस कम करने के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया. स्टडीज से पता चलता है कि यह नींद बेहतर करता है और वजन कम करने में मदद करता है.
(ध्यान दें: कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है)
- इसके अलावा, न्यूट्रिशनिस्ट उदिता अग्रवाल ने 3 टिप्स शेयर किए जो वजन कम करने में मदद करते हैं. वे हैं..
- रोजाना तीन लीटर पानी पिएं
- हर रात कम से कम 6 घंटे की नींद लें.
- हर दिन 10,000 कदम चलें। आप इसे सुबह 5,000 कदम और शाम को 5,000 कदम में बांट सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)