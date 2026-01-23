ETV Bharat / lifestyle

इस महिला ने बिना जिम जाए 8 महीने में 30 किलो वजन कम किया, जानिए कैसे?

वजन कम करना अक्सर एक मुश्किल और चुनौती भरा काम माना जाता है, जिसके लिए हेवी एक्सरसाइज और सख्त डाइट की जरूरत होती है. लेकिन, न्यूट्रिशनिस्ट उदिता अग्रवाल ने लोगों की इस सोच को चुनौती दी है. अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि उन्होंने बिना जिम जाए सिर्फ आठ महीनों में 30 किलोग्राम वजन कम किया. उन्होंने यह भी बताया कि वेट लॉस के लिए उन्होंने किसी भी "क्रैश डाइट" या कमर्शियली एडवर्टाइज्ड डिटॉक्स ड्रिंक्स का सहारा नहीं लिया, बल्कि लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके नैचुरल तरीके से यह सफलता हासिल की. न्यूट्रिशनिस्ट ने आगे बताया कि उन्होंने वेट लॉस करने के लिए किसी इंटेंस जिम वर्कआउट या सख्त डाइट का भी सहारा नहीं लिया. बस लाइफस्टाइ में छोटे बदलाव करके इसे हासिल किया.

बता दें, वजन कम करना सिर्फ जिम जाने या भारी वर्कआउट करने पर ही निर्भर नहीं करता, इसे अपनी रोजाना की आदतों में छोटे-मोटे बदलाव करके भी हासिल किया जा सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि अनुशासित जीवनशैली और लगातार कोशिश करने से नेचुरल तरीके से भी वेट लॉस किया जा सकता है. आइए इस न्यूज रिपोर्ट में जानते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट उदिता अग्रवाल ने वेट लॉस के लिए कौन से टिप्स शेयर किए हैं...