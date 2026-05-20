इंटरनेट पर तेजी से वायरस हो रहा 'Melodi' मोमेंट, जानिए पीएम मोदी ने PM मेलोनी को क्यों की टॉफी गिफ्ट?
PM नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, दोनों नेताओं के बारें में...
Published : May 20, 2026 at 2:50 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इटली पहुंचे, जो उनके पांच देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव था. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. X पर एक पोस्ट में, मेलोनी ने लिखा, 'रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!' जॉर्जिया मेलोनी ने इटली के कोलोसियम में एक मीटिंग के दौरान ली गई PM मोदी के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की. इसके बाद, इटली की राजधानी रोम पहुंचने पर, PM मोदी ने भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अपनी कुछ बहुत खास तस्वीरें शेयर कीं. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात, और उनके बीच का शानदार तालमेल, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
तस्वीर में PM मोदी का पहनावा
रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान, PM मोदी ने ज्यादातर अपना पारंपरिक भारतीय पहनावा ही पहना. इस मौके पर, उन्होंने नेवी ब्लू रंग का कुर्ता-पायजामा पहना था, जिसके साथ उन्होंने उसी रंग की एक जैकेट भी पहनी थी. उनका स्टाइल ग्लोबल स्टेज पर भारतीय संस्कृति को दिखाने के उनके कमिटमेंट को दिखाता है.
तस्वीर में प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का पहनावा
रोम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का पहनावा बेहद खास और शानदार था, और यह चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया. उन्होंने गुलाबी रंग के हल्के शेड में एक खूबसूरत परिधान टॉप या कुर्ता पहन रखा था. इस पर फूलों की बारीक और बेहतरीन कढ़ाई की गई थी, जिसने उनके पूरे लुक को एक बेहद कलात्मक अंदाज दिया. उन्होंने इसे सफेद वाइड-लेग ट्राउजर के साथ पहना, जिससे उनके आउटफिट को कैजुअल लेकिन सोफिस्टिकेटेड लुक मिला.
मीटिंग की तस्वीरों और सोशल मीडिया पर शेयर की गई सेल्फी में, मेलोनी की भारतीय स्टाइल फूल के आकार की बालियों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.अपने स्मार्ट-कैजुअल लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने फूल के आकार की बालियां पहनी थीं. इसके अलावा, PM मोदी और मेलोनी की मीटिंग से सामने आई दिल को छू लेने वाली तस्वीरों और वीडियो को इंटरनेट पर 'मेलोडी' नाम से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है.
इंटरनेट पर तेजी से वायरस हो रहा 'Melodi' मोमेंट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इटली दौरे के दौरान वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट किया है. मेलोनी ने इसका वीडियो भी X पर शेयर किया है. इस वीडियो में पीएम मोदी मेलोनी को भारत में मशहूर मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट करते दिख रहे हैं. पैकेट लेते हुए मेलोनी ने कहा- पीएम मोदी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, इस पर मोदी कहते हैं, मेलोडी. इसके साथ ही मेलोनी और पीएम मोदी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं. मेलोनी ने इस पोस्ट के साथ "Thank you for the gift" लिखा. इस वीडियो को पोस्ट होने के कुछ ही घंटों के भीतर लाखों लोगों ने देखा और यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
दरअसल, सोशल मीडिया पर फैंस इन दोनों नेताओं की दोस्ती को दिखाते हुए मीम्स शेयर कर रहे हैं और इसे 'मेलोडी' (मेलोनी + मोदी) नाम दे रहे हैं. उनकी दोस्ती का यह नाम सोशल मीडिया पर इतना मशहूर हो गया है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इस ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. PM मोदी ने इस वायरल इंटरनेट ट्रेंड को अपनी दिलचस्प कूटनीति के अंदाज में बखूबी अपना लिया है.
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