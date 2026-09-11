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ट्रैवलॉग : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीचोंबीच कुछ दिन

मुझे बचपन से ही जंगलों से प्यार रहा है. बचपन में मैं अपने ग्वालियर (मप्र) स्थित घर के आस-पास की पहाड़ियों पर दौड़ कर चढ़ जाया करता था. पहाड़ी से नीचे शहर को देखने में बहुत मजा आता था. वो ही मेरा प्रकृति के साथ पहला साक्षात्कार भी था. पहाड़ियां अपने आप में कई कहानियां कहती हैं. वो इंसानों को बताती हैं कि तुम यहां कुछ लाख वर्ष पहले आए हो जबकि वो वहां करोड़ों वर्षों से हैं. उन्होंने कई युगों को जिया है. खैर, तो इसी प्रकार प्रकृति के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर देशभर के जंगलों और पहाड़ों पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किमी दूर प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जाने की भी योजना बनी. मध्यप्रदेश को 'टाइगर स्टेट' कहा जाता है और यह पूरा प्रदेश वनों से आच्छादित है. प्रदेश की राजधानी भोपाल खुद भी बहुत हरा भरा है और चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है. मध्यप्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं और उनमें 785 बाघ हैं. सतपुड़ा के पहाड़-पहाड़ियां और जंगल प्रसिद्ध हैं. इन जंगलों की खुशबू मैंने तभी महसूस कर ली थी जब पहली बार महाकवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता 'सतपुड़ा के घने जंगल' स्कूल में पढ़ी थी. उस कविता को पढ़ते-पढ़ते मैं भी वर्णित किए गए उस वातावरण में खो गया था. बाद में किस्मत ऐसी बढ़िया रही कि मैं उन प्रसिद्ध जंगलों को कई बार घूमने गया. उनके इतने अंदर तक गया जहां लगता था कि दुनिया में इन पेड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं. मानव का कोई भी चिन्ह कई सौ किलोमीटर दूर तक नजर नहीं आता था.

हम रोज शहरों के शोर और भीड़ भरी जिंदगी से रूबरू होते हैं. अपने नौकरी-धंधे पर भी रोज जाते हैं. तय समयसीमा का पालन करते हैं या इसे ऐसे कहें कि हमेशा भागते रहते हैं. तो कुछ दिन जीवन में अगर ऐसे आएं जब सुबह आपकी नींद खुले तो वह किसी शोर-शराबे के बजाए चिड़ियों की चहचहाहट और उनके गुनगुनाने से खुले तो क्या ही मजा आ जाए. आपके आशियाने की खिड़की के ठीक सामने एक बेहद विशाल जंगल खड़ा हो और उसमें लगे घने पेड़ों के तनों से खूबसूरत इंडियन जायंट स्क्विरल (भारत के जंगलों में मिलने वाली विशाल गिलहरी) छुपती-इतराती नीचे उतर रही हो, आपको देखकर इधर-उधर छुपने-भागने की कोशिश कर रही हो. आम के पेड़ों से गिरे कच्चे आमों (कैरियों) को लंगूर आपके ठीक सामने बैठकर खा रहे हों तो कोई भी प्रकृति के उस सौंदर्य में खो जाएगा. वाकई प्रकृति की गोद में स्वर्ग की अनुभूति होती है और हमें अचानक याद आता है कि हम कंक्रीट के जंगलों से दिल का रिश्ता नहीं रखते. हम दिल का रिश्ता इन्हीं जंगलों और नदियों से रखते हैं. तो कुछ ऐसे ही खूबसूरत नजारों और यादों को समेटे हुए मध्यप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चूरणा रेंज की सैर को मैं आपके साथ साझा करूंगा. इस यात्रा में वो सबकुछ है जिसे पूरी जिंदगी याद रखा जा सकता है.

सतपुड़ा का जंगल जिन पहाड़ियों के आसपास है उन्हें सतपुड़ा मैकॉल पर्वत शृंखला कहा जाता है. ये छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक 900 किमी के दायरे में फैली हुई है. इन्होंने अपने में बहुत कुछ समेट रखा है. जबरदस्त वाइल्ड लाइफ और खूब सारे प्राकृतिक नजारे और संसाधन. मैंने इसके एक छोटे से हिस्से में जाने की योजना बनाई. मेरे साथ एक वन्यजीवी प्रेमी दोस्त भी थे. संदीप फैलोज वाइल्ड लाइफ के जबरदस्त जानकार हैं. उनके साथ में होने से जंगलों का सफर हमेशा ही ज्ञानवर्धक और शानदार हो जाता है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की कई रेंजों में से एक है चूरणा रेंज. यह एक आदिवासी गांव था जिसे बाद में जंगल के बाहर विस्थापित कर दिया गया था. इस रेंज का जंगल खूबसूरत है लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमने जो रास्ता चुना था वो भी एक बेहद शानदार अनुभव था. वो 'सतपुड़ा की रानी' कहे जाने वाले हिल स्टेशन पचमढ़ी से नीचे उतरकर सीधे जंगल में प्रवेश करने वाला पहाड़ी रास्ता था. पचमढ़ी भी भोपाल से 200 किमी दूर है और वो जिस पहाड़ पर है वो भी सतपुड़ा-मैकॉल रेंज ही है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विचरण करता हिरणों का झुंड (ETV Bharat)

पचमढ़ी से नीचे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सीधे उतरने का रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं है. हमने वहां से सुबह उतरना शुरू किया. उस रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद ही सभी प्रकार के मानव चिन्ह नजर आना बंद हो जाते हैं. उस रास्ते की कच्ची सड़क कुछ घंटे बाद आपको सीधे बांस के जंगल में पहुंचा देती है. वहां ऊंची-ऊंची इमारतों जितने लंबे बांस नजर आते हैं. थोड़ी देर में उनकी जगह दूसरी प्रजाति के पेड़ ले लेते हैं जो इतने ऊंचे हैं कि धूप भी आपकी ओर बमुश्किल ही पहुंच पाती है. इस जंगल के धीमे, लंबे लेकिन सुखद सफर में आपको यह हमेशा याद रखना होता है कि शाम होने से पहले गंतव्य पर पहुंच जाया जाए क्योंकि जंगल में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती. सिर्फ दिन में वन विभाग का गश्ती दल ही जंगल में नजर आता है. रास्ते में पड़ी एक घाटी में हमें सतपुड़ा में मिलने वाला विशेष इंडियन बायसन (गौर) का झुंड मिला. ये विशालकाय जीव बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं और उनके पैर का निचला हिस्सा सफेद होता है ठीक उस तरह जैसे ये सफेद मोजे पहने हों. दोपहर के समय 'धांईं' आया. यह भी एक आदिवासी गांव था जिसे जंगल के बाहर विस्थापित किया गया था. गांव के इस क्षेत्र को धाईं रेंज कहा जाता है. धाईं में एक छोटा सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस (FRH) भी है. वहां कुछ समय रुककर समय बिताया. वो छोटा सा समय का टुकड़ा जीवन की कुछ अनमोल यादों में जुड़ गया. रेस्ट हाउस के सामने जनवरी महीने की सुनहरी पड़ती जंगली घास. पास में एक छोटा सा तालाब जिसमें कई प्रजाति की चिड़ियों का कोलाहल था. शाम होने से लगभग दो घंटे पहले का समय. जंगल की आवाजों के बीच उन चिड़ियों की अठखेलियां देखना सुकून देने वाला था. थोड़ा आराम करने के बाद हमारी जिप्सी आगे बढ़ी. अंधेरा होने से थोड़ा पहले हम चूरणा रेंज के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच गए. वही हमारा गंतव्य भी था. थोड़ी देर में रात हो गई और जैसा हम सभी जानते हैं कि जंगल में बिजली की व्यवस्था नहीं होती. सोलर साइट से चल रहे गेस्ट हाउस में मनोरंजन के अन्य साधन ना होने की वजह से हम खा-पीकर थोड़ी देर बाद सो गए. हालांकि रात भर वन्यजीवों की आवाजें हमें आती रहीं लेकिन तब हम नहीं जानते थे कि हम कितनी सुंदर जगह पर जाकर ठहरे हैं. जब सुबह उठे तो नजरा बिल्कुल अलग था.

इंडियन रोलर (नीलकंठ) (ETV Bharat)

सुबह जब आंख खुली तो चूरणा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत और घना जंगल मौजूद था. कमरे की खिड़की खोलने से जो शुद्ध और ठंडी हवा अंदर आई उसका अहसास बयान से परे है. रेस्ट हाउस के बाहर कुर्सी लगाकर बैठने पर चारों तरफ लगे आम के पेड़ वन्यजीवों की अठखेलियों से भरपूर दिखे. सतपुड़ा इंडियन जायंट स्क्विरल के लिए भी प्रसिद्ध है. वो पूरे जंगल में हमें कहीं नहीं दिखीं लेकिन यहां बहुतायत में थीं. पेड़ों के आस-पास दौड़ लगा रही थीं, छुप रही थीं और कच्चे आमों को खाने में लगी हुई थीं. लंगूर भी उनसे होड़ करते दिखे. उनकी जुगलबंदी ने मन मोह लिया. उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते हुए ही कई घंटे निकल गए. उसके बाद आई हाथी की सवारी की बारी. हाथी पर बैठकर जंगल देखने का अपना अलग अनुभव होता है. हाथी जंगल में चलते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करता और कितनी भी ऊंची या नीची जगह हो उसे बहुत ही आसानी से चढ़ता और उतरता है. उसके हौदे में बैठकर आप सुरक्षित महसूस करते हुए बाघ को भी देख सकते हैं. हालांकि हमें हाथी पर बैठकर जंगल की सैर करते समय कई वन्यजीव दिखे लेकिन बाघ नहीं दिखा. बाघ हमारे आस-पास है उस बात के कई चिन्ह दिखे. उस समय हमें वही जंगल की मशहूर कहावत याद आ गई कि हो सकता है कि जंगल में आप बाघ को नहीं देख पा रहे हों लेकिन वो आपको जरूर कहीं ना कहीं से देख रहा है. हमें हाथी पर बैठकर ढोल यानी भारतीय जंगली कुत्तों का झुंड भी दिखा. इन्हें सोनकुत्ता भी कहा जाता है. ये अपने शिकार पर हाथ साफ करके एक साथ पेड़ की छांव में बैठे सुस्ता रहे थे. हिरणों का झुंड तो हाथी के आस-पास ही दौड़ लगाता रहा. हाथी पर बैठकर जंगल देखने का सबसे अधिक फायदा यह रहता है कि वन्यजीव आपको देखकर भागते नहीं हैं. उन्हें भी आप हाथी की ही तरह जंगल का हिस्सा नजर आते हैं.

भारतीय जंगली कुत्ते 'ढोल' शिकार के बाद सुस्ताते हुए (ETV Bharat)

इंडियन जायंट स्क्विरल (ETV Bharat)

इसके बाद बारी आई चूरणा के पास बहती नदियों तवा और देनवा की. दोनों पुण्य सलिला जिन्होंने इस जंगल को जंगल होने में मदद की है. हमने इन नदियों में मोटर बोट से लंबा सफर तय किया. जंगल को अंदर से देखने के बाद उसे नदी से देखने का अनुभव बिल्कुल जुदा है. शानदार है. नदियां जीवन दायिनी होती हैं. जंगल भी इनके आस-पास पनपते हैं और मानव सभ्यताएं भी. सतपुड़ा के आस-पास बहने वाली शीतल जल धाराओं में कई घंटे व्यतीत करने के बाद हम फिर से चूरणा लौटे. हम उस भव्य जंगल को अपने वाहन, हाथी और फिर मोटर बोट से देख चुके थे. कुछ दिन बिताने के बाद जब चूरणा से वापस लौटने का समय आया तो हर बार की तरह इस जंगल को देखकर भी यही लगा कि हमारा अभी बना ये प्यारा दोस्त तो यहीं छूट रहा है. भारी मन से इन विशाल जंगलों से विदा होते समय मैंने उनसे भी वही वादा दोहराया जो सभी प्राकृतिक जगहों पर जाकर मैं करता हूं कि ''एक दिन फिर से लौट कर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा.''

धाईं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस (ETV Bharat)

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