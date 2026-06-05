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किस विटामिन की कमी से कम उम्र में ही गिर जाते हैं सारे दांत? जानिए यहां

अपनी मुस्कान और सेहत को बनाए रखने के लिए, यह जानना जरूरी है कि कम उम्र में ही दांत क्यों गिरने लगते हैं...

A deficiency in which vitamin causes all teeth to fall out at an early age? Find out here.
किस विटामिन की कमी से कम उम्र में ही गिर जाते हैं सारे दांत? जानिए यहां (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 5, 2026 at 3:13 PM IST

4 Min Read
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समय से पहले दांत गिरना काफी चौंकाने वाला और स्ट्रेसफुल हो सकता है. बहुत से लोग मानते हैं कि दांत सिर्फ बुढ़ापे में गिरते हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह किसी भी उम्र में हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय से पहले दांत गिरना कोई आम बात नहीं है, यह अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम या खास विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. आज इस खबर में जानें कि किस विटामिन की कमी से कम उम्र में दांत गिरने लगते हैं और भी अन्य कारण क्या है...

किस विटामिन की कमी से कम उम्र में दांत गिर जाते हैं?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, दांतों की सेहत के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी होता है. जरूरी विटामिन और मिनरल की कमी खासकर कैल्शियम और विटामिन D की कमी से दांतों का इनेमल और हड्डियों का अंदरूनी ढांचा कमजोर हो सकता है. कमजोर दांतों में सड़न और नुकसान होने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे समय से पहले दांत गिरने का खतरा बढ़ जाता है.

दांत समय से पहले गिरने के अन्य सामान्य कारण
समय से पहले दांत गिरने का एक प्रमुख कारण दांतों की सड़न का इलाज न होना है. जिन कैविटीज को नजरअंदाज किया जाता है, वे दांतों की संरचना को कमजोर कर सकती हैं, जिससे अंततः संक्रमण या टूटना हो सकता है. मसूड़ों की बीमारी भी एक प्रमुख कारण है. जब मसूड़े सूज जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं, तो दांतों के आसपास की हड्डी कमजोर हो सकती है, जिससे दांत ढीले होकर गिर सकते हैं. इसके अलावा, एक्सीडेंट और स्पोर्ट्स इंजरी दांतों के खराब होने के आम कारण हैं, खासकर एक्टिव लोगों और टीनएजर्स में. इसके अलावा, दांत पीसना, स्मोकिंग और खराब ओरल हाइजीन जैसी आदतें समय से पहले दांत गिरने का खतरा बढ़ा सकती हैं.

दांतों के झड़ने को कभी नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए
दांत खोना सिर्फ दिखने में खराब लगने वाली बात नहीं है. बल्कि दांत मिलकर खाना चबाने, बोलने और जबड़े को सही स्थिति में रखने का काम करते हैं. जब कोई दांत टूट जाता है या निकल जाता है, तो उसके आस-पास के दांत खाली जगह की ओर खिसक सकते हैं. इस तरह खिसकने से खाना चबाने में दिक्कत हो सकती है, दांत असमान रूप से घिस सकते हैं और समय के साथ और दांत भी खोने का खतरा हो सकता है.

समय से पहले दांत खोने से पोषण पर भी असर पड़ सकता है. इससे चबाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे लोग कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थों से परहेज करने लगते हैं. कई मरीजों में दांत खोने से आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है, जिससे उन्हें सामाजिक स्थितियों में मुस्कुराने या बात करने में असहजता महसूस होती है.

ब्रेंटवुड में रहने वाले लोग अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हैं

मरीज समय से पहले दांत गिरने का रिस्क कम करने के लिए यह कदम उठा सकते हैं..

  • रेगुलर डेंटल चेक-अप और क्लीनिंग शेड्यूल करना
  • दांतों की सड़न और मसूड़ों की समस्याओं का जल्दी इलाज करना
  • खेल के दौरान माउथगार्ड पहनना
  • दांत पीसने या भींचने की समस्या को मैनेज करना
  • रोजाना मुंह की अच्छी सफाई बनाए रखना

दंत चिकित्सा का मानना ​​है कि सही देखभाल और छोटी-मोटी समस्याओं के प्रति भी सक्रिय रहने से भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है.

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