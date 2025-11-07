ETV Bharat / lifestyle

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ ( GETTY IMAGES )