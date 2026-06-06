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दुनिया के 9 ऐसे शहर जो 24 घंटे खुले रहते हैं? यह भारतीय मेट्रो सिटी भी इस लिस्ट में है शामिल

दुनिया के 9 ऐसे शहर जो 24 घंटे खुले रहते हैं? यह भारतीय मेट्रो सिटी भी इस लिस्ट में है शामिल ( AI )

लास वेगास: अमेरिका का लास वेगास शहर अपने कसीनो के लिए प्रसिद्ध है. यहां रात में इतनी चकाचौंध होती है कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. रोशनी के अलावा, शहर में चहल-पहल भी रहती है. क्लब, आलीशान होटल और नाइट पार्टीज इसे दिन के मुकाबले रात में यह और भी ज्यादा रौनक वाला हो जाता है. दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं.

टोक्यो: जापान में शिबुया और शिंजुकु जैसे इलाके रात में भी लोगों से भरे रहते हैं. दुनिया के सबसे व्यस्त चौराहे, शिबुया क्रॉसिंग पर आधी रात को भी हजारों लोग मौजूद रहते हैं. खाने-पीने की जगहों समेत सभी दुकानें रात भर खुली रहती हैं. टेक्नोलॉजी, गेमिंग और एनिमेशन से जुड़े स्टोर रात के समय युवाओं से भरे रहते हैं. इसके अलावा, हजारों पब, क्लब और रोबोट रेस्टोरेंट भी 24 घंटे खुले रहते हैं.

पारंपरिक रूप से, रात का समय शरीर और मन को आराम देने के लिए होता है. जीवों की बायोलॉजिकल घड़ी (सर्कैडियन रिदम) भी इसी के हिसाब से काम करती है. जब सूरज डूबने के बाद अंधेरा होता है, तो हमारा दिमाग मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें सोने के लिए तैयार करता है. इंसान का जीवन चक्र पुराने समय से ही प्रकृति के इस नियम से बंधा हुआ है. हालांकि, मॉडर्न लाइफस्टाइल और आर्टिफिशियल लाइट ने हमारे रूटीन को बहुत बदल दिया है. दुनिया भर के कुछ शहर तेजी से अपनी 'नाइट-टाइम इकॉनमी' विकसित कर रहे हैं. इन शहरों में आधी रात के बाद भी ट्रैवल और ऑफिस का काम बिना रुके चलता रहता है. दुनिया के कुछ शहर, खासकर, चौबीसों घंटे व्यस्त रहते हैं. आइए इस खबर में ऐसे ही कुछ शहरों पर एक नजर डालते हैं...

बैंकॉक: इस थाई शहर को किसी पहचान की जरूरत नहीं है. यह सस्ती छुट्टियों और मनोरंजन के लिए मशहूर है. खास तौर पर, यह टूरिस्ट के लिए एक बड़ा आकर्षण है. रात में, सड़कें नाइट मार्केट, स्ट्रीट फूड, रूफटॉप बार, नाइट क्लब और ओपन रेस्टोरेंट से गुलजार रहती हैं, जो टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं.

बर्लिन: इस जर्मन शहर को अक्सर पार्टी सिटी कहा जाता है. यहां के युवाओं में संगीत और कला संस्कृति के प्रति गहरा जुनून है. बर्लिन में टेक्नो संगीत और क्लब कल्चर का इतना बोलबाला है कि जर्मन सरकार ने इसे देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मान लिया है. नतीजतन, शहर में लगातार कॉन्सर्ट और नाइटक्लब चलते रहते हैं. कुछ क्लब मैराथन वीकेंड पार्टियों के लिए लगातार दो या तीन दिन तक खुले रहते हैं. बड़े पैमाने पर खुले आसमान के नीचे होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां आम बात हैं.

दुबई: कई लोगों के लिए, दुबई का नाम सुनते ही सोने, विलासिता और गगनचुंबी इमारतों की छवि उभर आती है. हालांकि, यहां के शॉपिंग मॉल और रेस्तरां रात में भी ग्राहकों से गुलजार रहते हैं। एक वैश्विक व्यापार केंद्र और पर्यटन स्थल होने के नाते, यह शहर चौबीसों घंटे खरीदारों और पर्यटकों की निरंतर आवाजाही से गुलजार रहता है. दुबई फाउंटेन शो, ग्लोबल विलेज और विश्व स्तरीय पब जैसे आकर्षण भी पर्यटकों को तुरंत आकर्षित करते हैं.

मुंबई: भारत की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई को कभी न सोने वाले शहर के तौर पर जाना जाता है. यहां लगातार फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग होती रहती है. यह इलाका हमेशा मीडिया और फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोफेशनल्स से गुलजार रहता है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में खाने-पीने की दुकानें पूरी रात खुली रहती हैं और अलग-अलग तरह के डिशेज सर्व करती हैं. टूरिस्ट भी यहां की लाइवली नाइटलाइफ का मजा लेते हैं.

मैड्रिड: स्पेन में नाइटलाइफ लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा है. खास तौर पर, मैड्रिड के लोग सुबह तक पार्टी करते हैं. बार, लाइव म्यूजिक और स्ट्रीट कल्चर यहां के मुख्य आकर्षण हैं. ज्यादातर नाइटक्लब आधी रात के बाद भी खुले रहते हैं, यह इस बात का सबूत है कि वहां के लोग नाइटलाइफ के कितने दीवाने हैं. साथ ही, दुनिया में स्पेन के लोग देर तक जागने के लिए जाने जाते हैं. यहां के रेस्टोरेंट रात 10 या 11 बजे तक ग्राहकों से भरे रहते हैं.

शंघाई: यह चीन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है. इसके फ्यूचरिस्टिक नाइट शेड्स दुनिया भर से टूरिस्ट को खींचते हैं. हालांकि, टेक्नोलॉजी और दूसरे सेक्टर में बिजनेस एक्टिविटीज बिना रुके जारी रहते हैं. रात में, शंघाई टावर और ओरिएंटल पर्ल टावर शानदार रोशनी से जगमगाते हैं. अंधेरा होने के बाद भी, शहर रोबोटिक दुकानों और AI-पावर्ड डिलीवरी सर्विस से गुलजार रहता है.

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर अपने पोर्ट, टूरिज्म और कॉर्पोरेट एक्टिविटीज की वजह से चौबीसों घंटे एक्टिव रहता है. यह रौनक वाले क्लब और कॉन्सर्ट का हब है. लोकल सरकार रात की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए खास कोशिशें कर रही है. रात में, सिडनी ओपेरा हाउस और सिडनी हार्बर ब्रिज अपनी शानदार लाइटों से कस्टमर्स और टूरिस्ट को खींचते हैं. वहीं, कोस्टल एरिया रेस्टोरेंट, क्लब और पब से भरा रहता है.