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घर पर कम जगह में धनिया और पुदीने समेत उगाएं ये 8 जड़ी बूटियां, छोटे स्थान पर बागवानी के आसान तरीके

घर पर कम जगह में धनिया और पुदीने समेत उगाएं ये 8 जड़ी बूटियां, छोटे स्थान पर बागवानी के आसान तरीके ( GETTY IMAGES )