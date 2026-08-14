ETV Bharat / lifestyle

79वां या 80वां? इस साल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत? जानिए थीम, महत्व और इतिहास

भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि यह 79वां या 80वां मौका है. कुछ लोगों का कहना है कि यह 79वां स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए, क्योंकि 1947 से 2026 तक 79 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा.

79वां या 80वां?

कन्फ्यूजन इस बात से होता है कि सेलिब्रेशन की गिनती कैसे की जाती है. भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, 1947 को मनाया गया था. तब से, हर साल के सेलिब्रेशन को गिनती में जोड़ा जाता है. 2026 में आजादी के पूरे 79 साल हो जाएंगे, फिर भी यह आयोजन 80वां जश्न होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि गिनती 1947 से शुरू होती है और इसमें उसके बाद के सभी साल शामिल होते हैं. इसलिए, भले ही भारत आजादी के 79 साल पूरे कर लेगा, लेकिन 2026 का सेलिब्रेशन 80वां मौका होगा. मतलब, 15 अगस्त, 2026 को, भारत आजादी के 79 साल पूरे कर रहा है और अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है.

स्वतंत्रता दिवस थीम

भारत 'युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047' (Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047), थीम के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, साथ ही 'वंदे मातरम के 150 साल' का जश्न भी मनाया जाएगा. यह थीम 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में देश के युवाओं की अहम भूमिका को दर्शाती है.

साल 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा. इस ऐतिहासिक पड़ाव को ध्यान में रखते हुए, देश का विजन भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है. इसमें तकनीकी तरक्की, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और युवाओं के नेतृत्व में इनोवेशन जैसे अहम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है. यह थीम 'वंदे मातरम' को भी सम्मान देती है, जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम किया था.