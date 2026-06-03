ETV Bharat / lifestyle

5 ऐसी खाने की चीजें जिनकी वजह से झड़ते हैं आपके बाल, इन फूड आइटम्स के बारे में जानें

अपनी डाइट में इन खाने की चीजों को शामिल करना आपके बालों के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है. इन खाने की चीजों के कारण...

5 Foods That Cause Hair Loss: Learn About These Food Items
5 ऐसी खाने की चीजें जिनकी वजह से झड़ते हैं आपके बाल, इन फूड आइटम्स के बारे में जानें (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 3, 2026 at 7:51 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

आजकल, बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है, जो हर उम्र के लोगों को परेशान करती है. कुछ लोगों के बाल तो महंगे हेयर ऑयल, शैम्पू और सीरम इस्तेमाल करने के बाद भी झड़ते रहते हैं. जैसे ही हमें यह महसूस होता है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हमारा ध्यान तुरंत बालों की देखभाल की ओर चला जाता है. लेकिन, सच तो यह है कि हमारे बालों की सेहत 70 प्रतिशत तक हमारी डाइट पर निर्भर करती है.

जी हां, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ खाने की चीजें जिन्हें हम बड़े चाव से खाते हैं, वे चुपचाप हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर रही हैं. एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि बाल केवल सुंदरता का ही विषय नहीं हैं, बल्कि, वे हमारी अंदरूनी सेहत का आईना होते हैं. इसलिए, अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स बदलने से पहले, यह समझना जरूरी है कि आपको किन खाने की चीजों से बचना चाहिए...

बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, डाइट और लाइफस्टाइल. हालांकि, बालों की सही देखभाल बालों का झड़ना रोकने और कम करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है. हम क्या खाते हैं, इस पर ध्यान देने से भी बालों को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. इस बारे में, एक्सपर्ट बालों को झड़ने से रोकने और हेल्दी रखने के लिए जानिए किन खाने की चीजों से बचने की सलाह देते हैं...

रिफाइंड स्टार्च और मीठी खाने की चीजें
सफेद ब्रेड, बिस्किट, केक और मीठे स्नैक्स, ये खाने की चीजें जिन्हें हम रोज खाना पसंद करते हैं, हमारे बालों के सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं. इनमें मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी करते हैं. 2016 की NIH स्टडी के मुताबिक, इन कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा सेवन से शरीर में सूजन हो सकती है. इस सूजन से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है (खासकर महिलाओं में) और बाल झड़ना बढ़ सकता है. मीठी और रिफाइंड खाने की चीजों के बजाय साबुत अनाज चुनने से बालों में नई जान आ सकती है.

फ्राइड फूड्स
शरीर को हेल्दी रखने और बालों की डेंसिटी बनाए रखने के लिए, सबसे पहले आपको फ्राइड फूड्स से बचना चाहिए. वड़ा, समोसे और फ्रेंच फ्राइज जैसे फूड्स में ट्रांस फैट और ओमेगा-6 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं. ये शरीर में 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' नाम की कंडीशन पैदा करते हैं. यह सीधे हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है और उन्हें डैमेज करता है. इससे नए बालों की ग्रोथ रुक जाती है और मौजूदा बाल कमजोर होकर झड़ जाते हैं. फ्राइड फूड के बजाय स्टीम्ड या उबला हुआ खाना चुनने से बालों का झड़ना रोकने में मदद मिल सकती है.

रेड मीट
रेड मीट स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन यह आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है. यह न केवल आंत के कैंसर का खतरा बढ़ाता है, बल्कि यह आपके स्कैल्प में तेल ग्रंथियों को भी ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है. 2010 की एक स्टडी में पाया गया कि रेड मीट और तली हुई चीजों से परहेज करने से बालों की सेहत में काफी सुधार होता है. स्कैल्प पर ज्यादा तेल जमा होने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। प्रोटीन के लिए रेड मीट पर निर्भर रहने के बजाय, मछली या प्लांट-बेस्ड प्रोटीन सोर्स का सेवन करना बेहतर है.

मीठे ड्रिंक्स और सोडा
सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा न सिर्फ़ पेट की सेहत पर असर डालते हैं बल्कि बालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि डाइट सोडा सेफ हैं, लेकिन, उनमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर पेट में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं. जब पेट की सेहत खराब होती है, तो शरीर खाने में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. न्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर, शरीर का मुख्य ध्यान न्यूट्रिएंट्स को बालों तक पहुंचने से रोकने पर चला जाता है. नतीजतन, बाल पतले होने लगते हैं और आखिर में झड़ने लगते हैं.

हाई मरकरी वाली मछली और नमक
इन सब चीजों के अलावा, मछली खाने वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए. शार्क और स्वोर्डफिश जैसी बड़ी मछलियों में मरकरी का लेवल ज्यादा होता है. शरीर में इस चीज के जमा होने से बाल झड़ने का चांस बढ़ जाता है. इसी तरह, अपनी डाइट में ज्यादा नमक शामिल करना भी आपके बालों के लिए नुकसानदायक है. नमक शरीर को डिहाइड्रेट करता है और बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो को रोकता है. इसके बजाय, ओमेगा-3 से भरपूर पत्तेदार सब्जियां, अंडे और नट्स खाने से आपके बालों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CAUSES OF HAIR LOSS
WAYS TO DEAL WITH HAIR LOSS
CERTAIN FOODS THAT CAUSE HAIR LOSS
बालों का झड़ना
CERTAIN FOODS THAT CAUSE HAIR LOSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.