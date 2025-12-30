ETV Bharat / lifestyle

31 दिसंबर की शाम को जरूर कर लें यह आसान उपाय, साल भर दौलत से भरी रहेगी आपकी तिजोरी

साल के आखिरी दिन एक आसान सा उपाय करने से आपका आने वाला नया साल धन, सौभाग्य और हर तरह की खुशियों से भर जाएगा.

What measures should be taken to ensure a good new year 2026?
31 दिसंबर की शाम को जरूर कर लें यह आसान उपाय, साल भर दौलत से भरी रहेगी आपकी तिजोरी (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 30, 2025 at 1:32 PM IST

4 Min Read
साल 2025 अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ खत्म हो रहा है, और क्योंकि साल का आखिरी दिन (31 दिसंबर) बुधवार को पड़ रहा है और नया साल (1 जनवरी, 2026) गुरुवार को शुरू हो रहा है. बता दें, हिंदू धर्म में, गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए एक शुभ दिन माना जाता है. जब कोई भक्त गुरुवार को देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसे लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीर्वाद मिलता है. यह कृपा न केवल धन बल्कि स्थायी सुख, सौभाग्य और धर्म भी प्रदान करती है, जिसे 'स्थिर लक्ष्मी' (स्थायी समृद्धि) के नाम से जाना जाता है.

नए साल से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं. आने वाले साल को खुशहाल बनाने के लिए, ज्योतिषी राहुल डे ने 31 दिसंबर को करने के लिए एक उपाय बताया है. ज्योतिषी राहुल डे का कहना है कि यह उपाय करने से आने वाले साल में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा. इस खबर में जानिए क्या है वे उपाय...

साल 2025 खत्म होने वाला है, और नया साल 2026 शुरू होने वाला है. हर कोई चाहता है कि नया साल अच्छी शुरुआत के साथ शुरू हो और इस साल उनकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हों. ऐसे में, ज्योतिषी राहुल डे का कहना हैं कि आपके पास अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एक मौका है, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा. अगर आप 2026 में अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आपको इस साल (2025) के आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर को सिक्के और लॉन्ग का उपाय करना होगा, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी.

इस उपाय को कैसे करें?
इस उपाय को करने के लिए, 31 दिसंबर की शाम को, एक रुपये का सिक्का और एक लौंग लें और अपने घर के सामने ऐसी जगह जाएं जहां चार सड़कें मिलती हों. उन्हें अपने सिर के चारों ओर सात बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर दोनों चीजों को अपने पीछे फेंक दें. उसके बाद, पीछे मुड़कर न देखें. ऐसा करने से आने वाले साल में आपको बहुत फायदा होगा. यह आपको पूरे साल खुशी और शांति बनाए रखने में मदद करेगा. ज्योतिषी राहुल डे कहते हैं कि जो लोग अपने काम में बाधाओं का सामना कर रहे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, वे यह उपाय आजमा सकते हैं. इससे पूरे साल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

इसके अलावा, 31 दिसंबर को इन बातों का भी ध्यान रखें...

  • दिन खत्म होने से पहले घर का सारा कचरा फेंक दें.
  • घर से पुराने कैलेंडर हटा दें. अगर कैलेंडर पर किसी भगवान की तस्वीर है, तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें.
  • पुरानी झाड़ू को फेंक देना सबसे अच्छा है
  • टूटे हुए बर्तन और टूटी हुई मूर्तियां घर से हटा दें
  • अगर कोई सूखा पौधा या पेड़ है, तो उसे फेंक दें
  • घर में बंद घड़ी न रखें.
  • फटे हुए कपड़े पहनने से बचें
  • अपने घर से धूल साफ करें

(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)

