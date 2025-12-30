ETV Bharat / lifestyle

31 दिसंबर की शाम को जरूर कर लें यह आसान उपाय, साल भर दौलत से भरी रहेगी आपकी तिजोरी

साल 2025 अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ खत्म हो रहा है, और क्योंकि साल का आखिरी दिन (31 दिसंबर) बुधवार को पड़ रहा है और नया साल (1 जनवरी, 2026) गुरुवार को शुरू हो रहा है. बता दें, हिंदू धर्म में, गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए एक शुभ दिन माना जाता है. जब कोई भक्त गुरुवार को देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसे लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीर्वाद मिलता है. यह कृपा न केवल धन बल्कि स्थायी सुख, सौभाग्य और धर्म भी प्रदान करती है, जिसे 'स्थिर लक्ष्मी' (स्थायी समृद्धि) के नाम से जाना जाता है.

नए साल से लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं. आने वाले साल को खुशहाल बनाने के लिए, ज्योतिषी राहुल डे ने 31 दिसंबर को करने के लिए एक उपाय बताया है. ज्योतिषी राहुल डे का कहना है कि यह उपाय करने से आने वाले साल में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा. इस खबर में जानिए क्या है वे उपाय...

साल 2025 खत्म होने वाला है, और नया साल 2026 शुरू होने वाला है. हर कोई चाहता है कि नया साल अच्छी शुरुआत के साथ शुरू हो और इस साल उनकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हों. ऐसे में, ज्योतिषी राहुल डे का कहना हैं कि आपके पास अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एक मौका है, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा. अगर आप 2026 में अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आपको इस साल (2025) के आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर को सिक्के और लॉन्ग का उपाय करना होगा, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी.