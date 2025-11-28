ETV Bharat / lifestyle

वजन कम होने के 10 अजीब संकेत, जानें न्यूट्रिशनिस्ट से आपका वर्कआउट काम कर रहा है या नहीं

फैट लॉस होने पर शरीर कुछ अजीब सिग्नल देता है. इस खबर में न्यूट्रिशनिस्ट ने उन सभी संकेतों के बारे में विस्तार से बताया है...

वजन कम होने के 10 अजीब संकेत, जानें न्यूट्रिशनिस्ट से आपका वर्कआउट काम कर रहा है या नहीं
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 28, 2025 at 7:27 PM IST

आज के दौर में मोटापा सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है. इस समस्या से न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर के लोग परेशान हैं. ऐसे में अधिकांश लोग वेट कम करने की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं. वजन कम करने की प्रोग्रेस को मापने के लिए स्केल पर नंबर और आपके कपड़ों का फिट, दोनों ही अच्छे तरीके हैं .स्केल पर वजन कम होना फैट में कमी दिखाता है, जबकि ढीले कपड़े बताते हैं कि बॉडी फैट कम हो रहा है और मसल मास वही है या बढ़ रहा है. लेकिन, हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और फैट लॉस होने पर कई सूक्ष्म बदलाव दिख सकते हैं.

साफ शारीरिक बदलावों के अलावा, वजन कम होने के और भी कई संकेत हैं. शरीर का फैट कम होने से ऐसे छोटे-मोटे बदलाव भी हो सकते हैं जो सीधे तौर पर वजन कम होने से जुड़े नहीं लगते, जैसे चेहरे और गर्दन का फैट तेजी से कम होना, एनर्जी लेवल बढ़ना और नींद में सुधार होना. इस आर्टिकल में, न्यूट्रिशनिस्ट अमाका 10 "अजीब संकेत" बता रही हैं जो फैट कम होने का संकेत देते हैं.

यहां 10 ऐसे संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि आपकी फैट कम हो रही है...

  1. अचानक नॉर्मल से ज्यादा पेशाब आना- आपका शरीर फैट को पानी में बदलकर बाहर निकालता है; आप देखेंगे कि आपका पानी वाला वज़न सबसे पहले, आसानी से कम हो रहा है.
  2. सामान्य से ज्यादा ठंड लगना- फैट बर्न करने में एनर्जी और गर्मी लगती है, इसलिए जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो आपका शरीर ठंडा महसूस कर सकता है.
  3. पसीने की महक में बदलाव- फैट बर्न करते समय आपका शरीर जमा हुए टॉक्सिन निकाल रहा है, और यह आपके पसीने की महक को बदल सकता है.
  4. सुबह उठते ही भूख लग जाना- सुबह भूख लगने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव है और रात भर बर्न हो रहा है.
  5. कपड़े ढीले होना- अगर आपके पेट के आसपास कपड़े ढीले हो रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका वजन कम हो रहा है.
  6. अचानक डकार आना- अगर आपको अचानक डकार या गैस महसूस हो, तो इसका मतलब है कि पाचन तंत्र तेज हो रहा है, और खाना पहले से ज्याद तेज़ी से पचा रहा है.
  7. एनर्जी लेवल अचानक बढ़ जाना- भले ही आपके वर्कआउट में कोई बदलाव न हुआ हो, हो सकता है कि आप ध्यान दें कि आपके पास पूरे दिन ज्यादा एनर्जी है. आपका शरीर फ्यूल के लिए अच्छे से फैट बर्न कर रहा है.
  8. लगातार पानी पीने की इच्छा होना- फैट ब्रेकडाउन के लिए हाइड्रेशन की जरूरत होती है. प्यास इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि आपके शरीर को असल में इसकी जरूरत होती है.
  9. स्किन का स्मूद हो जाना- फैट लॉस से इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिससे स्किन साफ और चमकदार दिखती है.
  10. कमर के इंच या हिप्स का कम होना- जब कोई एक हिस्सा सिकुड़ने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर पक्का फैट-बर्निंग मोड में है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)

