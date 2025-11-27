ETV Bharat / international

जोहरान ममदानी ने ट्रंप से मिलने से पहले व्हॉइट हाउस में देखी "सबसे अजीब" चीज "UFC" के बारे में बताया

जोहरान ममदानी से व्हॉइट हाउस में देखी गई "सबसे अजीब चीज" के बारे में पूछने पर उन्होंने UFC के बारे में अजीब बात बताई.

Zohran Mamdani
न्यूयार्क मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिकी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप. (AP)
By ANI

Published : November 27, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
न्यूयॉर्क (US): न्यूयॉर्क शहर के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी ने तब सबका ध्यान खींचा, जब उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार करते हुए व्हॉइट हाउस में अपनी हालिया विजिट के दौरान देखी गई "सबसे अजीब चीज" के बारे में बताया. हाल ही में एक इंटरव्यू में, ममदानी से व्हॉइट हाउस में देखी गई "सबसे अजीब चीज" के बारे में बताने के लिए कहा गया था.

"द एडम फ्रीडलैंड शो" में बोलते हुए, ममदानी ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के पढ़ने के सामान में एक "UFC" कॉफी-टेबल बुक देखी और कहा कि उन्हें "कोई अंदाजा नहीं" था कि व्हॉइट हाउस जून 2026 में साउथ लॉन में एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इवेंट होस्ट करने की तैयारी कर रहा है.

मीटिंग से पहले के पलों को याद करते हुए, ममदानी ने बताया, "मैं मीटिंग के समय का इंतजार करते हुए बैठता हूं, और मेरे सामने ये सभी अलग-अलग कॉफी-टेबल बुक हैं." उन्होंने आगे कहा कि "उनमें से एक व्हॉइट हाउस में UFC (Ultimate Fighting Championship) है. मुझे कोई अंदाजा नहीं था, और मैं बस उसे पलट-पलट कर देख रहा था."

जब उनसे पूछा गया कि क्या बुक में फाइटर्स एक्शन में हैं, तो ममदानी ने साफ किया कि तस्वीरें मॉक-अप थीं, जो दिखाती हैं कि साउथ लॉन पर UFC का ऑक्टागन-स्टाइल एरीना कैसा दिख सकता है.

आने वाला इवेंट, जिसके बारे में ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर इशारा किया था. 14 जून, 2026 को होगा, जो प्रेसिडेंट के 80वें जन्मदिन के साथ होगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आने वाले हैं, तो ममदानी ने बस "नहीं" कहा, और हंस पड़े. NBC के साथ एक अलग बातचीत में, ममदानी, ट्रंप की अपनी पिछली आलोचनाओं पर कायम रहे, और दोहराया कि हाल ही में हुई अच्छी मुलाकात के बावजूद वे प्रेसिडेंट को "फासीवादी" और "तानाशाह" मानते हैं.

उन्होंने मीट द प्रेस को बताया कि "मैंने पहले जो कुछ भी कहा है, मैं उस पर अब भी यकीन करता हूं... मुझे लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स में यह जरूरी है कि हम उन बातों से न कतराएं, जहां हमारी असहमति हो."

उनकी बातों से यह बात साफ़ हो गई कि दोनों के बीच पॉलिटिकल मतभेद उनकी आमने-सामने की मुलाकात के बाद भी बना रहा. यह तनाव उस वायरल पल से बिल्कुल अलग था, जो दोनों ने व्हॉइट हाउस में मीडिया के सामने आने के दौरान शेयर किया था.

जब एक रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा कि क्या वह अब भी ट्रंप को फासिस्ट मानते हैं, तो प्रेसिडेंट ने बीच में बोलते हुए कहा, "कोई बात नहीं। आप बस कह सकते हैं. यह आसान है... यह समझाने से ज़्यादा आसान है. मुझे कोई दिक्कत नहीं है." यह बातचीत, जिसमें दो विरोधी सोच वाले लोगों के बीच अचानक हुई आसानी दिखी, तेजी से ऑनलाइन फैल गई और इस पर खूब कमेंट्स आए.

ममदानी की मीटिंग की साफ याद, ट्रंप की उनकी लगातार बुराई, और मीडिया में इस हल्के-फुल्के पल ने लोगों का ध्यान न्यूयॉर्क के आने वाले मेयर और प्रेसिडेंट के बीच चल रहे इस अजीब डायनामिक पर बनाए रखा है.

TAGGED:

WHITE HOUSE
DONALD TRUMP
UFC
THE ADAM FRIEDLAND SHOW
ZOHRAN MAMDANI

