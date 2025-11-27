ETV Bharat / international

जोहरान ममदानी ने ट्रंप से मिलने से पहले व्हॉइट हाउस में देखी "सबसे अजीब" चीज "UFC" के बारे में बताया

न्यूयार्क मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिकी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप. ( AP )

By ANI 3 Min Read

न्यूयॉर्क (US): न्यूयॉर्क शहर के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी ने तब सबका ध्यान खींचा, जब उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार करते हुए व्हॉइट हाउस में अपनी हालिया विजिट के दौरान देखी गई "सबसे अजीब चीज" के बारे में बताया. हाल ही में एक इंटरव्यू में, ममदानी से व्हॉइट हाउस में देखी गई "सबसे अजीब चीज" के बारे में बताने के लिए कहा गया था. "द एडम फ्रीडलैंड शो" में बोलते हुए, ममदानी ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के पढ़ने के सामान में एक "UFC" कॉफी-टेबल बुक देखी और कहा कि उन्हें "कोई अंदाजा नहीं" था कि व्हॉइट हाउस जून 2026 में साउथ लॉन में एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इवेंट होस्ट करने की तैयारी कर रहा है. मीटिंग से पहले के पलों को याद करते हुए, ममदानी ने बताया, "मैं मीटिंग के समय का इंतजार करते हुए बैठता हूं, और मेरे सामने ये सभी अलग-अलग कॉफी-टेबल बुक हैं." उन्होंने आगे कहा कि "उनमें से एक व्हॉइट हाउस में UFC (Ultimate Fighting Championship) है. मुझे कोई अंदाजा नहीं था, और मैं बस उसे पलट-पलट कर देख रहा था." जब उनसे पूछा गया कि क्या बुक में फाइटर्स एक्शन में हैं, तो ममदानी ने साफ किया कि तस्वीरें मॉक-अप थीं, जो दिखाती हैं कि साउथ लॉन पर UFC का ऑक्टागन-स्टाइल एरीना कैसा दिख सकता है. आने वाला इवेंट, जिसके बारे में ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर इशारा किया था. 14 जून, 2026 को होगा, जो प्रेसिडेंट के 80वें जन्मदिन के साथ होगा.