यहूदी और भारतीय लोगों से नफरत करते हैं ममदानी: एरिक ट्रंप का दावा

न्यूयॉर्क: द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष एरिक ट्रंप ने जोहरान ममदानी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि न्यूयॉर्क शहर के भावी मेयर भारतीय और यहूदी लोगों से नफरत करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर बोलते हुए कहा कि ममदानी को बुनियादी नागरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "दुनिया में कोई भी जगह न्यूयॉर्क शहर का मुकाबला नहीं कर सकती. कोई भी न्यूयॉर्क शहर का मुकाबला नहीं कर सकता." एरिक ट्रंप ने आगे कहा, "आपके पास एक समाजवादी... कम्युनिस्ट है, आप उसे जो भी नाम देना चाहें, जो किराने की दुकानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और (इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन) नेतन्याहू को गिरफ़्तार करना चाहता है, यहूदी लोगों से नफरत करता है, भारतीय लोगों से नफरत करता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वित्त पोषण को कम करना चाहता है, आप जानते हैं कि इससे क्या होगा."

ममदानी ने जीता था न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद ता चुनाव

इसे बेहद दुखद बताते हुए उन्होंने कहा, "इन लोगों को बस सुरक्षित सड़कों, साफ सड़कों और उचित टैक्स पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और ये शहर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने आप फल-फूल जाएंगे." भारतीय मूल के ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में विजयी हुए और अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम बन गए.