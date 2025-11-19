ETV Bharat / international

यहूदी और भारतीय लोगों से नफरत करते हैं ममदानी: एरिक ट्रंप का दावा

एरिक ट्रंप का यह दावा कि ममदानी भारतीय लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें बुनियादी नागरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

एरिक ट्रंप (AFP)
PTI

November 19, 2025

न्यूयॉर्क: द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष एरिक ट्रंप ने जोहरान ममदानी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि न्यूयॉर्क शहर के भावी मेयर भारतीय और यहूदी लोगों से नफरत करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर बोलते हुए कहा कि ममदानी को बुनियादी नागरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "दुनिया में कोई भी जगह न्यूयॉर्क शहर का मुकाबला नहीं कर सकती. कोई भी न्यूयॉर्क शहर का मुकाबला नहीं कर सकता." एरिक ट्रंप ने आगे कहा, "आपके पास एक समाजवादी... कम्युनिस्ट है, आप उसे जो भी नाम देना चाहें, जो किराने की दुकानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और (इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन) नेतन्याहू को गिरफ़्तार करना चाहता है, यहूदी लोगों से नफरत करता है, भारतीय लोगों से नफरत करता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वित्त पोषण को कम करना चाहता है, आप जानते हैं कि इससे क्या होगा."

ममदानी ने जीता था न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद ता चुनाव
इसे बेहद दुखद बताते हुए उन्होंने कहा, "इन लोगों को बस सुरक्षित सड़कों, साफ सड़कों और उचित टैक्स पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और ये शहर बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने आप फल-फूल जाएंगे." भारतीय मूल के ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में विजयी हुए और अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम बन गए.

'ममदानी भारतीय लोगों से नफरत करते हैं'
एरिक ट्रंप का यह दावा कि ममदानी भारतीय लोगों से नफरत करते हैं, नवनिर्वाचित मेयर को एक कट्टर समाजवादी के रूप में चित्रित करने के रिपब्लिकन के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. आलोचकों ने चेतावनी दी है कि उनकी नीतियां शहर की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती हैं.

ममदानी ने नफरत के इस स्पेसिफिक आरोप का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विरोधियों के व्यक्तिगत हमलों को लगातार खारिज किया है. इस साल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया था और उन्हें निर्वासित करने की धमकी दी थी. ममदानी ने इस टिप्पणी की निंदा सत्ता के दुरुपयोग के रूप में की और अडिग रहने का संकल्प लिया.

