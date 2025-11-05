ETV Bharat / international

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा ( AP )

ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में कुओमो को हराया था और इस साल जून में उन्हें विजयी घोषित किया गया था. जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मजदूर वर्ग के लोगों के जीवन-यापन की लागत कम करने के लिए मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.

कुओमो को 776,547 वोट (41.3 प्रतिशत) मिले, जबकि स्लीवा को 137,030 वोट मिले. न्यूयॉर्क सिटी चुनाव बोर्ड ने बताया कि 1969 के बाद पहली बार 20 लाख वोट डाले गए, जिनमें से मैनहट्टन में 444,439 वोट पड़े, उसके बाद ब्रोंक्स (187,399), ब्रुकलिन (571,857), क्वींस (421,176) और स्टेटन आइलैंड (123,827) का स्थान रहा.

पीटीआई के अनुसार वह महीनों से न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में सबसे आगे चल रहे थे और मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया. एंड्रयू कुओमो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्हें चुनाव की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त हुआ था.

वहीं, न्यूयॉर्क शहर के नव-निर्वाचित मेयर, जोहरान ममदानी ने जीत हासिल करने के बाद कहा कि जब से हम याद कर सकते हैं, न्यूयॉर्क के कामकाजी लोगों को धनी और उच्च-संपर्क वाले लोग यही बताते आए हैं कि सत्ता उनके हाथों में नहीं है. आज रात, तमाम मुश्किलों के बावजूद, हमने इसे समझ लिया है. भविष्य हमारे हाथों में है.

न्यूयॉर्क: जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई मुस्लिम नेता बन गए हैं. ममदानी ने 948,202 वोट (50.6 प्रतिशत) प्राप्त कर न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीता है. इसमें 83 प्रतिशत वोट पड़े. ममदानी की जीत से उनके समर्थक उत्साहित हैं.

उनके अभियान ने कहा था क्योंकि युवा राजनेता युवाओं और मजदूर वर्ग के न्यूयॉर्कवासियों के बीच समर्थन हासिल करना जारी रखे हुए थे जो देश में कठिन आर्थिक और राजनीतिक माहौल के बीच उच्च लागत और नौकरी की असुरक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं.

कौन हैं जोहरान ममदानी

भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण युगांडा के कंपाला में हुआ और वे सात साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए. ममदानी हाल ही में 2018 में, अमेरिकी नागरिक बने.

अमेरिका ने एक नए राजनीतिक युग का प्रवेश

ममदानी की जीत के साथ न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका ने एक नए राजनीतिक और वैचारिक युग में प्रवेश किया, जहाँ अब पूंजीवाद के गढ़ में लोकतांत्रिक समाजवादी सत्ता में हैं. जोहरान ममदानी की जीत के बारे में कहा जा रहा है कि ये शहर के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी क्षण है क्योंकि यह प्रगतिशील राजनीति के एक नए युग की शुरुआत करता है और डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य पर बहस को फिर से शुरू करता है.

34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी न्यूयॉर्क शहर का नेतृत्व करने वाले पहले मिलेनियल और पहले मुस्लिम व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं. उनकी जीत जिसे हाल के दिनों में सबसे चौंकाने वाले राजनीतिक उलटफेरों में से एक बताया जा रहा है. न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराने के बाद आई है, जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हारने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और मेयर एरिक एडम्स की जगह लेने की दौड़ में रिपब्लिकन कर्टिस स्लीवा को हराया था.

ममदानी का चुनाव प्रचार अभियान कुछ प्रमुख बातों पर केंद्रित था जिसमें किराया स्थिर रखने, शहर में किराना स्टोर खोलने और यात्रियों के लिए बसें मुफ्त करने का वादा किया गया था. प्रगतिशील सांसद के महत्वाकांक्षी मंच ने उन्हें वामपंथियों के बीच एक प्रतीक और पार्टी के भीतर एक विभाजनकारी व्यक्ति बना दिया. इससे प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच इस बात को लेकर मतभेद हो गया कि उन्हें समर्थन दिया जाए या नहीं.

ममदानी इजराइल के मुखर आलोचक रहे हैं

अभियान के दौरान सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक इजराइल-हमास संघर्ष के बारे में ममदानी के विचारों पर केंद्रित था. जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है. उन्हें इंतिफादा का वैश्वीकरण वाक्यांश की शुरुआत में निंदा न करने के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा.

हालाँकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इजराइल समर्थक कार्यकर्ताओं का तर्क था कि इससे जायोनीवादियों और यहूदियों के खिलाफ हिंसा भड़कने का खतरा है. जबकि फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता इसे फिलिस्तीनी मुक्ति के आह्वान के रूप में देखते हैं.

ममदानी ने तब से इस शब्द का प्रयोग न करने का वचन दिया है और कहा है कि वह दूसरों को इसका प्रयोग करने से हतोत्साहित करेंगे, हालांकि कुओमो ने चुनाव के दौरान इस विवाद को हमले की एक प्रमुख पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया.

रिपोर्ट के अनुसार ममदानी इजरायल के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने उस पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यदि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शहर में कदम रखेंगे तो वे उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखना चाहिए.

ममदानी को पुलिस की वित्त पोषण बंद करने की अपनी पिछली टिप्पणियों के लिए भी जांच का सामना करना पड़ा. हालाँकि बाद में उन्होंने फॉक्स न्यूज के एक साक्षात्कार में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. कई प्रमुख डेमोक्रेट्स के समर्थन के बावजूद, कुओमो का अभियान उनके अपने विवादों से प्रभावित रहा. यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्होंने 2021 में गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसका उन्होंने खंडन किया है.

अभियान के अंतिम चरण में क्यूमो को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अप्रत्याशित समर्थन प्राप्त हुआ. ममदानी की जीत ने देश भर में प्रगतिवादियों को उत्साहित कर दिया है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठा है कि क्या नए मेयर अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे को पूरा करने में सक्षम होंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी और उदारवादी गुटों के बीच राजनीतिक तनाव को कम कर पाएंगे.