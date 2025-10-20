ETV Bharat / international

ट्रंप से बोले जेलेंस्की, बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, पुतिन से बातचीत को तैयार

वॉशिंगटन: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आग्रह किया है. उन्होंने बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले शिखर सम्मलेन में शामिल होने की भी बात कही है. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि वे अनुरोधित हथियारों के बिना ही अमेरिका छोड़ने को लेकर आशावान हैं.

एक न्यूज चैनल को दिए विशेष इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप को पुतिन पर और भी अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है, जितना उन्होंने हाल ही में हमास के साथ युद्ध विराम कराने में सफलता के दौरान डाला था. जेलेंस्की ने आगे कहा कि पुतिन भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन हमास से अधिक शक्तिशाली हैं इसीलिए अधिक दबाव की आवश्यकता है. उन्होंने युद्ध के बड़े पैमाने और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना के रूप में रूस की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए यह बातें कहीं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि इस दबाव में अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति करेगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने बाद में मामले को टाल दिया. वहीं, इस मसले पर जेलेंस्की ने कहा कि यह अच्छा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 'नहीं' नहीं कहा, लेकिन 'हां' भी नहीं कहा है. पुतिन की चिंताओं को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति को डर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक देगा और मुझे लगता है कि वह वास्तव में डरता है कि हम उनका उपयोग करेंगे.