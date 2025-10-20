ETV Bharat / international

ट्रंप से बोले जेलेंस्की, बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, पुतिन से बातचीत को तैयार

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पुतिन और वोलोडिमीर की मुलाकात कराने की कोशिश विफल हो गई थी.

ZELENSKYY IN BUDAPEST SUMMIT 2025
ट्रंप एंड जेलेंस्की (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 7:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आग्रह किया है. उन्होंने बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले शिखर सम्मलेन में शामिल होने की भी बात कही है. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि वे अनुरोधित हथियारों के बिना ही अमेरिका छोड़ने को लेकर आशावान हैं.

एक न्यूज चैनल को दिए विशेष इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप को पुतिन पर और भी अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है, जितना उन्होंने हाल ही में हमास के साथ युद्ध विराम कराने में सफलता के दौरान डाला था. जेलेंस्की ने आगे कहा कि पुतिन भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन हमास से अधिक शक्तिशाली हैं इसीलिए अधिक दबाव की आवश्यकता है. उन्होंने युद्ध के बड़े पैमाने और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना के रूप में रूस की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए यह बातें कहीं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि इस दबाव में अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति करेगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने बाद में मामले को टाल दिया. वहीं, इस मसले पर जेलेंस्की ने कहा कि यह अच्छा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 'नहीं' नहीं कहा, लेकिन 'हां' भी नहीं कहा है. पुतिन की चिंताओं को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति को डर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक देगा और मुझे लगता है कि वह वास्तव में डरता है कि हम उनका उपयोग करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से दूसरे दौर की वार्ता के लिए बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे. जेलेंस्की, जिन्होंने पुतिन को 'आतंकवादी' करार दिया था, ने फिर भी सीधी बातचीत की अपनी इच्छा दोहराई. उन्होंने कहा कि अगर हम सचमुच न्यायपूर्ण और स्थायी शांति चाहते हैं, तो हमें इस त्रासदी के दोनों पक्षों की जरूरत है. हमारे बारे में हमारे बिना कोई समझौता कैसे हो सकता है? यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ट्रंप से कहा था कि मैं तैयार हूं.

इससे पहले दोनों नेताओं के बीच मुलाकात कराने की ट्रंप की पिछली कोशिशें शुरुआती उम्मीद के बाद नाकाम हो गई थीं, क्योंकि क्रेमलिन ने अमेरिकी प्रयासों को खारिज कर दिया था. जेलेंस्की की यह यात्रा यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर रूस के बढ़ते हमलों के बीच हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में ब्लैकआउट हो गए हैं, जबकि यूक्रेन आर्थिक दबाव बनाने के लिए रूसी ऊर्जा प्रणालियों को निशाना बना रहा है.

पढ़ें: भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का फिर दावा

TAGGED:

बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन 2025
BUDAPEST
बुडापेस्ट सम्मेलन में जेलेंस्की
DONALD TRUMP
ZELENSKYY IN BUDAPEST SUMMIT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.