ETV Bharat / international

ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने पर होगा मंथन

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत करेंगे.

US President Trump and Ukrainian President Zelensky
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : December 28, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आज फ्लोरिडा में मुलाकात होगी. इस दौरान यूक्रेन और रूस के बीच चार साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा. दोनों नेता एक शांति समझौते को पक्का करने की कोशिश करेंगे.

मुलाकात फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के प्राइवेट क्लब मार-ए-लागो में होगी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति छुट्टियां बिता रहे हैं. वहीं जेलेंस्की ने कहा कि दोनों ने सुरक्षा और इकोनॉमिक एग्रीमेंट पर बात करने का प्लान बनाया है और वह इलाके के मुद्दे उठाएंगे क्योंकि मॉस्को और कीव पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा असहमत हैं. बैठक से पहले के दिनों में, रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. कीव पर हमला करने और जेलेंस्की पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करने के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है.

जेलेंस्की ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, “यूक्रेन इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है.” “हमें बातचीत की टेबल पर मजबूत होने की जरूरत है. हमलों के जवाब में, उन्होंने लिखा: हम शांति चाहते हैं, और रूस युद्ध जारी रखने की इच्छा दिखाता है. अगर पूरी दुनिया – यूरोप और अमेरिका – हमारे साथ है, तो हम मिलकर इसे रोक देंगे.”

वहीं शनिवार को हैलिफ़ैक्स में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक मीटिंग में, जेलेंस्की ने कहा कि शांति की चाबी रूस पर दबाव और यूक्रेन के लिए काफी मजबूत सपोर्ट है.

दूसरी तरफ कार्नी ने कहा, "हमारे पास एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए शर्तें हैं, लेकिन इसके लिए रूस की मर्ज़ी ज़रूरी है, और हमने रात भर जो बर्बरता देखी. वह दिखाती है कि यूक्रेन के साथ खड़े रहना कितना ज़रूरी है."

इसी के साथ ही कार्नी ने यूक्रेन को फिर से बनाने में मदद के लिए अपनी सरकार की तरफ से 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. कीव पर रूस के हालिया हमलों की बर्बरता की निंदा करते हुए, कार्नी ने जेलेंस्की और ट्रंप दोनों को एक अहम मौके पर सही और हमेशा रहने वाली शांति के लिए हालात बनाने का श्रेय दिया.

ये भी पढ़ें- रूस ने यूक्रेन और EU पर युद्ध रोकने के लिए US के शांति प्लान को 'टॉरपीडो' करने का लगाया आरोप

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
PRESIDENT DONALD TRUMP
VOLODYMYR ZELENSKYY
ट्रंप और जेलेंस्की वार्ता
ZELENSKYY TRUMP MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.