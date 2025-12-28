ETV Bharat / international

ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने पर होगा मंथन

वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आज फ्लोरिडा में मुलाकात होगी. इस दौरान यूक्रेन और रूस के बीच चार साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा. दोनों नेता एक शांति समझौते को पक्का करने की कोशिश करेंगे.

मुलाकात फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के प्राइवेट क्लब मार-ए-लागो में होगी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति छुट्टियां बिता रहे हैं. वहीं जेलेंस्की ने कहा कि दोनों ने सुरक्षा और इकोनॉमिक एग्रीमेंट पर बात करने का प्लान बनाया है और वह इलाके के मुद्दे उठाएंगे क्योंकि मॉस्को और कीव पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा असहमत हैं. बैठक से पहले के दिनों में, रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. कीव पर हमला करने और जेलेंस्की पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करने के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है.

जेलेंस्की ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, “यूक्रेन इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है.” “हमें बातचीत की टेबल पर मजबूत होने की जरूरत है. हमलों के जवाब में, उन्होंने लिखा: हम शांति चाहते हैं, और रूस युद्ध जारी रखने की इच्छा दिखाता है. अगर पूरी दुनिया – यूरोप और अमेरिका – हमारे साथ है, तो हम मिलकर इसे रोक देंगे.”

वहीं शनिवार को हैलिफ़ैक्स में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक मीटिंग में, जेलेंस्की ने कहा कि शांति की चाबी रूस पर दबाव और यूक्रेन के लिए काफी मजबूत सपोर्ट है.