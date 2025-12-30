जेलेंस्की ने पुतिन के घर पर हमले के आरोपों को 'मनगढ़ंत' बताया
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन द्वारा मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के घर पर ड्रोनों से हमले का दावा किया.
कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर यूक्रेन का कथित हमला एक 'मनगढ़ंत कहानी' है और यूक्रेन डिप्लोमेसी को कमजोर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा.
जेलेंस्की का यह जवाब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार रात पुतिन के नोवगोरोड इलाके में घर पर हुए कथित हमलों के बाद मॉस्को की बातचीत की स्थिति बदल जाएगी.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, 'रूस फिर से वही कर रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा कूटनीतिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए खतरनाक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है.
हम शांति को और करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. यह कही जा रही 'रेसिडेंस स्ट्राइक' वाली कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है. इसका मकसद यूक्रेन के खिलाफ और हमलों को सही ठहराना है. इसमें कीव भी शामिल है और साथ ही रूस का खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से मना करना भी. यह रूस का आम झूठ है. इसके अलावा, रूस पहले भी यूक्रेन को निशाना बना चुका है. इसमें कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बिल्डिंग भी शामिल है.'
जेलेंस्की ने कहा कि यह दावा शांति पाने की उनकी कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश है. यूक्रेन ऐसे कदम नहीं उठाता जिससे कूटनीति कमजोर हो. इसके उलट, रूस हमेशा ऐसे कदम उठाता है. यह हमारे बीच कई अंतरों में से एक है. उन्होंने आगे कहा,'यह जरूरी है कि दुनिया अब चुप न रहे. हम रूस को पक्की शांति पाने के काम को कमजोर करने की इजाजत नहीं दे सकते.'
यूरोन्यूज के सूत्रों ने लावरोव के हवाले से कहा, 'ऐसी लापरवाही भरी हरकतों का जवाब दिया जाएगा.' उन्होंने यूक्रेन पर राष्ट्रपति के सरकारी घर जिसे वल्दाई भी कहा जाता है को निशाना बनाकर 91 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च करने का आरोप लगाया.
लावरोव ने यह साफ नहीं किया कि कथित हमले के दौरान पुतिन घर पर मौजूद थे या नहीं. जेलेंस्की ने इसे 'रूसी फेडरेशन का एक और झूठ' करार दिया. यूरोन्यूज के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा, 'यह साफ है कि कल हमारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हुई थी.
यह साफ है कि रूसियों के लिए अगर हमारे और अमेरिका के बीच कोई स्कैंडल नहीं है, और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनके लिए यह एक फेलियर है.' पोलिटिको के अनुसार ये आरोप तब सामने आए जब जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा शांति मसौदे में अमेरिका की तरफ से 15 साल की सुरक्षा गारंटी शामिल है. यूक्रेन इसे 50 साल तक बढ़ाने पर जोर दे रहा है.