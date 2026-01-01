नए साल पर जेलेंस्की को बड़ी उम्मीद, कहा- हम सब वॉर खत्म करने के करीब !

ETV Bharat / international

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के सबसे खतरनाक संघर्ष को खत्म करने के लिए US की कोशिशों ने हाल के हफ्तों में तेजी पकड़ी है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की.
कीव (यूक्रेन): यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि उनका देश रूस के साथ युद्ध खत्म करने की डील से "10 परसेंट" दूर है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि सबसे जरूरी मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं और मॉस्को को इनाम देने के खिलाफ चेतावनी दी.

दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के सबसे खतरनाक झगड़े को खत्म करने के लिए US की कोशिशों ने हाल के हफ्तों में तेजी पकड़ी है, लेकिन युद्ध के बाद के समझौते में इलाके के अहम मुद्दे पर दोनों पक्षों में अब भी मतभेद हैं.

रूस, जिसका यूक्रेन के लगभग 20 परसेंट हिस्से पर कब्जा है, एक डील के तहत देश के पूर्वी डोनबास इलाके पर पूरा कंट्रोल चाहता है, लेकिन कीव ने चेतावनी दी है कि जमीन छोड़ने से मॉस्को और मजबूत होगा.

अपने नए साल की शाम के भाषण में, जेलेंस्की ने कहाकि उनका देश युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन "किसी भी कीमत" पर नहीं, और किसी भी समझौते के लिए रूस को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी की जरूरत है.

ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए भाषण में कहा, "शांति समझौता 90 परसेंट तैयार है. 10 परसेंट बाकी है. और यह सिर्फ नंबरों से कहीं ज़्यादा है."

उन्होंने आगे कहा, "ये वो 10 परसेंट हैं जो शांति, यूक्रेन और यूरोप की किस्मत तय करेंगे." जेलेंस्की का भाषण US अधिकारियों, जिसमें टॉप दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, के यूक्रेनी और यूरोपियन सुरक्षा सलाहकारों के साथ लगभग चार साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के अगले कदमों पर बातचीत करने के कुछ ही घंटों बाद आया.

यह युद्ध, जो अब अपने पांचवें कैलेंडर साल में प्रवेश कर रहा है, तबाही की एक लहर बन गया है जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं और पूरे यूक्रेनी शहर बर्बाद हो गए हैं.

'जीत पर विश्वास रखें': राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सालाना न्यू ईयर ईव भाषण में रूसियों से यूक्रेन में जीत पर विश्वास करने की अपील की, यह युद्ध शुरू होने के बाद से उनका चौथा भाषण था.

रूसी नेता ने लगातार अपने नागरिकों से कहा है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है, तो सेना यूक्रेन की बाकी जमीन, जिसे उन्होंने रूसी घोषित किया है, पर जबरदस्ती कब्जा करने का इरादा रखती है.

सैनिकों को संबोधित करते हुए, जिन्हें उन्होंने "हीरो" कहा, पुतिन ने अपने भाषण में कहा: "हमें आप पर और अपनी जीत पर विश्वास है."

क्रेमलिन ने इस हफ़्ते कहा कि वह युद्ध खत्म करने पर अपनी बातचीत की स्थिति को "सख्त" करेगा, यूक्रेन पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच नोवगोरोड इलाके में पुतिन के झील के किनारे वाले घर पर दर्जनों ड्रोन लॉन्च करने का आरोप लगाने के बाद.

मॉस्को ने बुधवार को एक ड्रोन का फुटेज पब्लिश किया, जिसके बारे में उसने कहा कि कीव ने घर की ओर भेजा था.

रूस ने इसे "पर्सनल" और "टेररिस्ट अटैक" और पुतिन के खिलाफ बताया है, और कहा है कि वह यूक्रेन युद्ध की बातचीत में अपनी बातचीत की स्थिति को और सख्त करेगा.

रात में शूट किए गए वीडियो में एक खराब ड्रोन जंगल वाले इलाके में बर्फ में पड़ा हुआ दिखा. डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहाकि कहा जा रहा हमला "टारगेट किया गया था, ध्यान से प्लान किया गया था और कई स्टेज में किया गया था."

US-बेस्ड इंस्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW), जो यूक्रेन-रूस झगड़े को डॉक्यूमेंट करता है, ने मंगलवार को कहाकि उसने "कोई ऐसा फुटेज या रिपोर्टिंग नहीं देखी है, जो आम तौर पर यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद होती है, ताकि क्रेमलिन के इस दावे को कन्फर्म किया जा सके कि यूक्रेनी हमलों से पुतिन के नोवगोरोड ओब्लास्ट में घर को खतरा है."

पुतिन ने हमले पर पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया है, सिवाय क्रेमलिन के यह कहने के कि उन्होंने ट्रंप को एक कॉल में इसके बारे में बताया था और मॉस्को ने यह नहीं बताया है कि उस समय रूसी लीडर कहां थे. रूस में पुतिन के घर और प्राइवेट लाइफ सीक्रेट रखी जाती है.

