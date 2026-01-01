ETV Bharat / international

नए साल पर जेलेंस्की को बड़ी उम्मीद, कहा- हम सब वॉर खत्म करने के करीब !

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की. ( AP (File) )

By AFP 4 Min Read

कीव (यूक्रेन): यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि उनका देश रूस के साथ युद्ध खत्म करने की डील से "10 परसेंट" दूर है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि सबसे जरूरी मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं और मॉस्को को इनाम देने के खिलाफ चेतावनी दी. दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के सबसे खतरनाक झगड़े को खत्म करने के लिए US की कोशिशों ने हाल के हफ्तों में तेजी पकड़ी है, लेकिन युद्ध के बाद के समझौते में इलाके के अहम मुद्दे पर दोनों पक्षों में अब भी मतभेद हैं. रूस, जिसका यूक्रेन के लगभग 20 परसेंट हिस्से पर कब्जा है, एक डील के तहत देश के पूर्वी डोनबास इलाके पर पूरा कंट्रोल चाहता है, लेकिन कीव ने चेतावनी दी है कि जमीन छोड़ने से मॉस्को और मजबूत होगा. अपने नए साल की शाम के भाषण में, जेलेंस्की ने कहाकि उनका देश युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन "किसी भी कीमत" पर नहीं, और किसी भी समझौते के लिए रूस को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी की जरूरत है. ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए भाषण में कहा, "शांति समझौता 90 परसेंट तैयार है. 10 परसेंट बाकी है. और यह सिर्फ नंबरों से कहीं ज़्यादा है." उन्होंने आगे कहा, "ये वो 10 परसेंट हैं जो शांति, यूक्रेन और यूरोप की किस्मत तय करेंगे." जेलेंस्की का भाषण US अधिकारियों, जिसमें टॉप दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, के यूक्रेनी और यूरोपियन सुरक्षा सलाहकारों के साथ लगभग चार साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के अगले कदमों पर बातचीत करने के कुछ ही घंटों बाद आया. यह युद्ध, जो अब अपने पांचवें कैलेंडर साल में प्रवेश कर रहा है, तबाही की एक लहर बन गया है जिससे लाखों लोग बेघर हो गए हैं और पूरे यूक्रेनी शहर बर्बाद हो गए हैं. 'जीत पर विश्वास रखें': राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सालाना न्यू ईयर ईव भाषण में रूसियों से यूक्रेन में जीत पर विश्वास करने की अपील की, यह युद्ध शुरू होने के बाद से उनका चौथा भाषण था.