बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर ने कहा, यूनुस भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में जुटे

बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर सालेहुद्दीन अहमद ने कहा कि यूनुस ने भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस (ANI)
By PTI

Published : December 24, 2025 at 7:52 AM IST

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फाइनेंस एडवाइजर सालेहुद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस ने नई दिल्ली के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, जबकि उनका प्रशासन आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग करके भारत के साथ आर्थिक रिश्ते बनाने पर काम कर रहा है.

उन्होंने अपने ऑफिस में सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'चीफ एडवाइजर भारत के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वह खुद भी इस मुद्दे पर अलग-अलग हितधारकों से बात कर रहे हैं.' यह पूछे जाने पर कि क्या यूनुस ने सीधे भारत से बात की, अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने 'नहीं' लेकिन उन्होंने इस मामले से जुड़े लोगों से बात की.

उन्होंने कहा, 'हमारी ट्रेड पॉलिसी राजनीतिक सोच से नहीं चलती. अगर भारत से चावल इंपोर्ट करना वियतनाम या कहीं और से खरीदने से सस्ता है तो भारत से यह मुख्य अनाज खरीदना आर्थिक रूप से सही है.' चीफ एडवाइजर यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के रिश्ते और खराब नहीं होंगे.

अहमद ने कहा कि बांग्लादेश ने मंगलवार को भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, 'अच्छे रिश्ते बनाने के लिए.' उन्होंने कहा कि इस चावल को इंपोर्ट करने से बांग्लादेश को फायदा होगा, क्योंकि भारत के बजाय वियतनाम से चावल मंगाने पर जो एक बड़ा विकल्प है, प्रति किलोग्राम बीडीटी 10 (USD 0.082) ज्यादा खर्च आएगा.

अहमद का कमेंट तब आया जब राजनयिक विश्लेषकों ने कहा कि ढाका-नई दिल्ली का रिश्ता अब बांग्लादेश की 1971 में पाकिस्तान से आजादी के बाद सबसे निचले स्तर पर है, दोनों देशों में अपने दूतों को बार-बार बुलाया जा रहा है और दोनों राजधानियों और दोनों देशों में दूसरी जगहों पर बांग्लादेशी और भारतीय मिशनों के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

लेकिन सलाहकार ने कहा, 'हालात इतने बुरे हालात पर नहीं पहुंचे हैं.' अहमद ने कहा, 'बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है. हालांकि, कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें दबाना मुश्किल है.' यह पूछे जाने पर कि क्या 'लोग या बाहरी ताकतें' भारत विरोधी बयान दे रही हैं, उन्होंने कहा, 'हम दोनों देशों के बीच कोई कड़वाहट नहीं चाहते हैं.

अगर बाहर से कोई भी दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है तो यह किसी भी देश के हित में नहीं है.' लेकिन उन्होंने कहा कि ये घटनाएं देश की भावना को नहीं दिखातीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही हैं.

INDIA BANGLADESH RELATION
BANGLADESH INDIA TIES

