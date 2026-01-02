ETV Bharat / international

अमेरिकी सांसद ने कहा- बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए यूनुस सरकार ने काफी कुछ नहीं किया

सांसद ने कहाकि अमेरिका को हिंसा, नफरत वाले अपराधों की निंदा करते रहना चाहिए, भले ही वह संभावित राजनयिक कदमों पर विचार कर रहा हो.

MINORITIES IN BANGLADESH
अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की निंदा की. (ANI-IANS)
By IANS

Published : January 2, 2026 at 9:36 AM IST

वॉशिंगटन (अमेरिका): बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए, भारतीय अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित हिंसा का सामना कर रहे हैं और ढाका में सरकार ने उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं.

सुब्रमण्यम ने IANS को एक इंटरव्यू में बताया, "अमेरिकी नजरिए से, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग बांग्लादेश जाते हैं, उन्हें उनकी जाति, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण किसी भी तरह की हिंसा या बदले की भावना का सामना न करना पड़े." उन्होंने कहा, "इस मामले में, हमने देखा है कि बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं."

वर्जीनिया के डेमोक्रेट ने कहाकि ये हमले सिर्फ अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह एक बड़ा पैटर्न बन गया है. उन्होंने कहा, "हमें चिंता है कि बांग्लादेश में सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए काफ़ी कुछ नहीं कर रही है," और कहा कि वॉशिंगटन को यह देखना होगा कि ढाका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है.

सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंसा में धार्मिक स्थलों, व्यवसायों और व्यक्तियों पर हमले शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हमने हिंदू और अन्य धार्मिक स्मारकों और स्थलों पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाते देखा है. हमने ऐसे व्यवसायों पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाते देखा है, जो हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हैं." उन्होंने कहा, "और अब हम कई मामलों में लोगों पर हमले और उनकी हत्याएं देख रहे हैं."

यह मानते हुए कि राजनीतिक बदलाव अस्थिर हो सकते हैं, सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंसा का पैमाना और लगातार होना चिंताजनक है. उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि कभी-कभी सरकारों और शासन में बदलाव होते हैं, और जब यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है तो अक्सर इसके बाद बहुत हिंसा होती है."

"लेकिन इस मामले में, यह तब से हो रहा है जब से सरकार सत्ता में आई है." उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बांग्लादेशी अमेरिकी समुदाय के सदस्य तेजी से चिंतित हैं. सुब्रमण्यम ने कहा, "मेरे बहुत सारे बांग्लादेशी अमेरिकी मतदाता हैं जो हिंदू और मुस्लिम और अन्य धर्मों के हैं, और वे बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके बारे में चिंतित हैं।"

"उनके परिवार वहां हैं, और वे चाहते हैं कि हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि हम आगे चलकर वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं." कांग्रेस सदस्य ने कहा कि अमेरिका को संभावित राजनयिक कदमों पर विचार करते हुए भी हिंसा और नफरत भरे अपराधों की निंदा करना जारी रखना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हम अमेरिका में अपने कुछ विकल्पों पर विचार करते रहेंगे कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वहां लोगों को उनके बैकग्राउंड या धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना सुरक्षित रखा जाए." "लेकिन निश्चित रूप से इस बीच, हमें नफरत और हिंसा की घटनाओं की निंदा करनी होगी."

जब पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन इस मुद्दे पर ढाका पर दबाव डाल सकता है, तो सुब्रमण्यम ने कहा कि ऐसे प्रयासों के लिए दोनों पार्टियों के सहयोग की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा, "ऐसा हो सकता है. हालांकि, हम देखेंगे कि क्या होता है."

"हमें इस तरह के किसी भी मामले पर दोनों पार्टियों के साथ मिलकर काम करना होगा." उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास फिलहाल काफी राजनयिक ताकत है. उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से ट्रंप प्रशासन के पास अभी बांग्लादेश पर दबाव डालने के लिए अधिकांश राजनयिक शक्ति है."

"हम देखेंगे कि वे भी क्या करते हैं." बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, सुब्रमण्यम ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या अल्पसंख्यक स्वतंत्र रूप से भाग ले पाएंगे. उन्होंने कहा, "हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देखना चाहेंगे जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाए."

"पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ है, उसे देखते हुए हम चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं." उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन आखिरकार किसी भी वैध रूप से चुनी गई सरकार के साथ काम करना चाहता है. उन्होंने कहा, "अमेरिकी दृष्टिकोण से, हम किसी भी ऐसी सरकार के साथ काम करना चाहते हैं जो उस चुनाव में सफल हो."

"लेकिन हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे." सुब्रमण्यम ने यह भी चेतावनी दी कि बढ़ते अमेरिका विरोधी भावना और हिंसा से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने कहा, "यह चिंताजनक है, खासकर अमेरिका विरोधी भावना और हिंसा," यह कहते हुए कि ऐसे कार्य "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को वास्तव में नुकसान पहुंचा सकते हैं."

बांग्लादेश ने ऐतिहासिक रूप से खुद को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में पेश किया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा है, भले ही मानवाधिकार समूहों ने समय-समय पर राजनीतिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता पर चिंता जताई हो.

यह देश दक्षिण एशिया में अमेरिका का एक प्रमुख भागीदार है, खासकर क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी अभियानों में। वाशिंगटन ने पहले भी बांग्लादेश में मानवाधिकारों के बारे में चिंता जताने के लिए राजनयिक जुड़ाव, सार्वजनिक बयानों और कांग्रेस की जांच का इस्तेमाल किया है. खासकर चुनाव चक्र के दौरान, जब अल्पसंख्यक सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान दिया जाता है.

