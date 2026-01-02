ETV Bharat / international

अमेरिकी सांसद ने कहा- बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए यूनुस सरकार ने काफी कुछ नहीं किया

वॉशिंगटन (अमेरिका): बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए, भारतीय अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित हिंसा का सामना कर रहे हैं और ढाका में सरकार ने उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं.

सुब्रमण्यम ने IANS को एक इंटरव्यू में बताया, "अमेरिकी नजरिए से, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग बांग्लादेश जाते हैं, उन्हें उनकी जाति, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण किसी भी तरह की हिंसा या बदले की भावना का सामना न करना पड़े." उन्होंने कहा, "इस मामले में, हमने देखा है कि बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं."

वर्जीनिया के डेमोक्रेट ने कहाकि ये हमले सिर्फ अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह एक बड़ा पैटर्न बन गया है. उन्होंने कहा, "हमें चिंता है कि बांग्लादेश में सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए काफ़ी कुछ नहीं कर रही है," और कहा कि वॉशिंगटन को यह देखना होगा कि ढाका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है.

सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंसा में धार्मिक स्थलों, व्यवसायों और व्यक्तियों पर हमले शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हमने हिंदू और अन्य धार्मिक स्मारकों और स्थलों पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाते देखा है. हमने ऐसे व्यवसायों पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाते देखा है, जो हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हैं." उन्होंने कहा, "और अब हम कई मामलों में लोगों पर हमले और उनकी हत्याएं देख रहे हैं."

यह मानते हुए कि राजनीतिक बदलाव अस्थिर हो सकते हैं, सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंसा का पैमाना और लगातार होना चिंताजनक है. उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि कभी-कभी सरकारों और शासन में बदलाव होते हैं, और जब यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है तो अक्सर इसके बाद बहुत हिंसा होती है."

"लेकिन इस मामले में, यह तब से हो रहा है जब से सरकार सत्ता में आई है." उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बांग्लादेशी अमेरिकी समुदाय के सदस्य तेजी से चिंतित हैं. सुब्रमण्यम ने कहा, "मेरे बहुत सारे बांग्लादेशी अमेरिकी मतदाता हैं जो हिंदू और मुस्लिम और अन्य धर्मों के हैं, और वे बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके बारे में चिंतित हैं।"

"उनके परिवार वहां हैं, और वे चाहते हैं कि हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि हम आगे चलकर वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं." कांग्रेस सदस्य ने कहा कि अमेरिका को संभावित राजनयिक कदमों पर विचार करते हुए भी हिंसा और नफरत भरे अपराधों की निंदा करना जारी रखना चाहिए.

उन्होंने कहा, "हम अमेरिका में अपने कुछ विकल्पों पर विचार करते रहेंगे कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वहां लोगों को उनके बैकग्राउंड या धर्म या नस्ल की परवाह किए बिना सुरक्षित रखा जाए." "लेकिन निश्चित रूप से इस बीच, हमें नफरत और हिंसा की घटनाओं की निंदा करनी होगी."