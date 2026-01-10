ETV Bharat / international

ट्रंप ने ग्लोबल तेल-गैस एग्जीक्यूटिव्स से कहा,आप सीधे हमसे डील कर रहे हैं, वेनेजुएला से नहीं

वेनेजुएला में ऑपरेशन के बारे में उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि यह 'हमारे देश को और अमीर बनाएगा और ज्यादा पावरफुल बनाएगा.

By ANI

Published : January 10, 2026 at 7:57 AM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टॉप तेल और गैस एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की और उन्हें वेनेजुएला में सुरक्षा का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अमेरिकी टैलेंट से वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री बनाई थी, अब अमेरिका उन एसेट के बारे में 'सब कुछ' करेगा जो 'चुराए' गए थे.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित तेल और गैस एग्जीक्यूटिव में से लगभग दो दर्जन लोगों का व्हाइट हाउस में स्वागत करके बहुत खुशी हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मादुरो के जाने से दोनों देशों के लिए एक शानदार भविष्य संभव हो पाएगा और कहा कि पश्चिमी गोलार्ध की दो प्रमुख एनर्जी पावर की अर्थव्यवस्थाओं का और गहरा इंटीग्रेशन होगा.

इंडस्ट्री लीडर्स को वेनेजुएला में सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए ट्रंप ने कहा, 'आप सीधे हमसे डील कर रहे हैं, वेनेजुएला से नहीं. आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी. यह बिल्कुल अलग वेनेजुएला है.' ट्रंप ने आगे कहा, 'दशकों पहले अमेरिका ने अपने स्किल, टेक्नोलॉजी, जानकारी और डॉलर से वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री बनाई थी. लेकिन वे एसेट हमसे चुरा लिए गए, और हमारे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया. अब हम इसके बारे में सब कुछ कर रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी बड़ी तेल कंपनियाँ कम से कम 100 बिलियन डॉलर अपने पैसे से खर्च कर रही हैं, सरकार के पैसे से नहीं. जरूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए.' जब ट्रंप टॉप ऑयल और गैस एग्जीक्यूटिव से मिले तो उनके साथ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावा उनके प्रशासन के कई सीनियर मेंबर भी थे.

वेनेजुएला में ऑपरेशन के बारे में उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि यह 'हमारे देश को और अमीर बनाएगा, यह हमारे देश को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा, यह हमारे देश को और सुरक्षित बनाएगा और इससे अमेरिका में ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतों में और कमी आएगी. यह एक कमाल की बात है.'

मीडिया को जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला जाने वाली कंपनियों को सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी. डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद वेनेजुएला के साथ रिश्तों पर ट्रंप ने कहा, 'अभी वे हमारे सहयोगी लग रहे हैं और मुझे लगता है कि यह जारी रहेगा. हम नहीं चाहते कि रूस और चीन वहां हों.'

यह मीटिंग वेनेजुएला के विशाल कच्चे तेल भंडार का फायदा उठाने और शनिवार को दक्षिण अमेरिकी देश में ट्रंप के 'बड़े पैमाने पर हमले' के बाद उसके एनर्जी सेक्टर को नया रूप देने की अमेरिका की बड़ी रणनीति के बीच हुई है, जिसमें उसके नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया था.

मदुरो और फ्लोरेस को इंटेलिजेंस एजेंसियों और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक जॉइंट ऑपरेशन में देश से बाहर ले जाया गया. उन पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट में कथित 'ड्रग्स तस्करी और नार्को-टेररिज्म की साजिशों" के आरोप लगाए गए हैं और वे फिलहाल ट्रायल का सामना कर रहे हैं.

इसके बाद, मादुरो की लंबे समय से वाइस प्रेसिडेंट रहीं डेल्सी रोड्रिग्ज ने सोमवार को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली, हालांकि ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने कहा था, 'हम इंचार्ज हैं,' जिससे यह संकेत मिला कि अमेरिका वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखेगा.

