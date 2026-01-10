ETV Bharat / international

ट्रंप ने ग्लोबल तेल-गैस एग्जीक्यूटिव्स से कहा,आप सीधे हमसे डील कर रहे हैं, वेनेजुएला से नहीं

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टॉप तेल और गैस एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की और उन्हें वेनेजुएला में सुरक्षा का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अमेरिकी टैलेंट से वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री बनाई थी, अब अमेरिका उन एसेट के बारे में 'सब कुछ' करेगा जो 'चुराए' गए थे.

ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित तेल और गैस एग्जीक्यूटिव में से लगभग दो दर्जन लोगों का व्हाइट हाउस में स्वागत करके बहुत खुशी हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मादुरो के जाने से दोनों देशों के लिए एक शानदार भविष्य संभव हो पाएगा और कहा कि पश्चिमी गोलार्ध की दो प्रमुख एनर्जी पावर की अर्थव्यवस्थाओं का और गहरा इंटीग्रेशन होगा.

इंडस्ट्री लीडर्स को वेनेजुएला में सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए ट्रंप ने कहा, 'आप सीधे हमसे डील कर रहे हैं, वेनेजुएला से नहीं. आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी. यह बिल्कुल अलग वेनेजुएला है.' ट्रंप ने आगे कहा, 'दशकों पहले अमेरिका ने अपने स्किल, टेक्नोलॉजी, जानकारी और डॉलर से वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री बनाई थी. लेकिन वे एसेट हमसे चुरा लिए गए, और हमारे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया. अब हम इसके बारे में सब कुछ कर रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी बड़ी तेल कंपनियाँ कम से कम 100 बिलियन डॉलर अपने पैसे से खर्च कर रही हैं, सरकार के पैसे से नहीं. जरूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए.' जब ट्रंप टॉप ऑयल और गैस एग्जीक्यूटिव से मिले तो उनके साथ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावा उनके प्रशासन के कई सीनियर मेंबर भी थे.

वेनेजुएला में ऑपरेशन के बारे में उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि यह 'हमारे देश को और अमीर बनाएगा, यह हमारे देश को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा, यह हमारे देश को और सुरक्षित बनाएगा और इससे अमेरिका में ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतों में और कमी आएगी. यह एक कमाल की बात है.'