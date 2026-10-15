ETV Bharat / international

हूती विद्रोही चीनी कलपुर्जों से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटे, रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा

हूती विद्रोही चीनी कलपुर्जों से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटे ( AFP )

नई दिल्ली : यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही चीन से मंगाए कलपुर्जों की मदद से मध्यम दूरी नई बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं, इससे सऊदी अरब और इजराइल उसकी पहुंच में आ जाएगा.

युद्ध क्षेत्रों में हथियारों के इस्तेमाल पर निगाह रखने वाले ब्रिटेन के संगठन ‘कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च’ (CAR) की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.

रिपोर्ट के अनुसार, हूती विद्रोही ईरान में डिजाइन हुई खैबर शेकन मिसाइल की तरह मिसाइल तैयार करना चाहते हैं, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान ऐसी सेना के खिलाफ अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है. इतना ही नहीं हूती विद्रोहियों के द्वारा विकसित की जा रही इस मिसाइल से सऊदी अरब और इजराइल में अधिक सटीकता से निशाना बनाने में मदद मिल सकेगी. दूसरी तरफ चीन का रुख करना हूती विद्रोहियों की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी संकेत माना जा रहा है. राकेट लॉन्चर लिए हूती विद्रोही. (ETV Bharat) हथियार बनाने जरूरी सामान जुटा रहे हूती

रिपोर्ट के अनुसार, यमन के अफसरों ने जुलाई में चीन से भेजे गए दो संदिग्ध सामानों की खेप को पकड़ा था. इसमें मिसाइल बनाने में प्रयोग होने वाले कई अहम पुर्जे बरामद किए गए थे. यह खेप चीन से भेजी गई थी. इसको यमन के होदेइदा बंदरगाह पहुंचाया जाना था. इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक इस बंदरगाह का प्रयोग ईरान हथियारों की सप्लाई के लिए करता रहा है. पकड़ी गई खेप में क्या-क्या मिला?

रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था के वरिष्ठ विश्लेषक फैबियन हिंज के अनुसार, हूती ईरान में डिजाइन की गई विशेष तरह की मिसाइल बनाने की तैयारी में थे. उनका कहना है इन पुर्जों का प्रयोग आम नागरिक कामों में करना कठिन है. बता दें कि खेप में रॉकेट मोटर के हिस्से के अलावा मिसाइल को स्थिर रखने वाले पुर्जे और रॉकेट मोटर को चालू करने वाले उपकरण मिले थे. साथ ही फेनोलिक रेजिन नाम का पदार्थ भी था, जिसका इस्तेमाल मिसाइल की गर्मी से बचाने वाली परत में किया जाता है. तेज स्पीड से उड़ते समय मिसाइल का बाहरी हिस्सा बेहद गर्म हो जाता है. जिससे यह परत उसे उस गर्मी से बचाती है. हूती विद्रोही हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए. (AFP)