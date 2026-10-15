हूती विद्रोही चीनी कलपुर्जों से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटे, रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा
ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहे हैं, जो सऊदी अरब और इजराइल तक पहुंच सकती हैं.
Published : October 15, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली : यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही चीन से मंगाए कलपुर्जों की मदद से मध्यम दूरी नई बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं, इससे सऊदी अरब और इजराइल उसकी पहुंच में आ जाएगा.
युद्ध क्षेत्रों में हथियारों के इस्तेमाल पर निगाह रखने वाले ब्रिटेन के संगठन ‘कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च’ (CAR) की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.
रिपोर्ट के अनुसार, हूती विद्रोही ईरान में डिजाइन हुई खैबर शेकन मिसाइल की तरह मिसाइल तैयार करना चाहते हैं, जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है.
हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान ऐसी सेना के खिलाफ अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है. इतना ही नहीं हूती विद्रोहियों के द्वारा विकसित की जा रही इस मिसाइल से सऊदी अरब और इजराइल में अधिक सटीकता से निशाना बनाने में मदद मिल सकेगी. दूसरी तरफ चीन का रुख करना हूती विद्रोहियों की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी संकेत माना जा रहा है.
हथियार बनाने जरूरी सामान जुटा रहे हूती
रिपोर्ट के अनुसार, यमन के अफसरों ने जुलाई में चीन से भेजे गए दो संदिग्ध सामानों की खेप को पकड़ा था. इसमें मिसाइल बनाने में प्रयोग होने वाले कई अहम पुर्जे बरामद किए गए थे. यह खेप चीन से भेजी गई थी. इसको यमन के होदेइदा बंदरगाह पहुंचाया जाना था.
इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक इस बंदरगाह का प्रयोग ईरान हथियारों की सप्लाई के लिए करता रहा है.
पकड़ी गई खेप में क्या-क्या मिला?
रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था के वरिष्ठ विश्लेषक फैबियन हिंज के अनुसार, हूती ईरान में डिजाइन की गई विशेष तरह की मिसाइल बनाने की तैयारी में थे. उनका कहना है इन पुर्जों का प्रयोग आम नागरिक कामों में करना कठिन है.
बता दें कि खेप में रॉकेट मोटर के हिस्से के अलावा मिसाइल को स्थिर रखने वाले पुर्जे और रॉकेट मोटर को चालू करने वाले उपकरण मिले थे.
साथ ही फेनोलिक रेजिन नाम का पदार्थ भी था, जिसका इस्तेमाल मिसाइल की गर्मी से बचाने वाली परत में किया जाता है. तेज स्पीड से उड़ते समय मिसाइल का बाहरी हिस्सा बेहद गर्म हो जाता है. जिससे यह परत उसे उस गर्मी से बचाती है.
हूतियों की हथियार बनाने की क्षमता पहले से अधिक
हूती विद्रोही करीब दो दशक पहले यमन में एक विद्रोही संगठन के तौर पर उभरकर सामने आए थे. हालांकि शुरू में उनके पास यमन की सेना से मिले सोवियत दौर के और उत्तर कोरिया में बने हथियार थे. लेकिन समय के साथ उन्हें अधिक आधुनिक हथियार और तकनीक मिलने लगी.
- सऊदी अरब के साथ संघर्ष में हूती बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं.
- वे पहले भी इजराइल की ओर मिसाइलें और ड्रोन छोड़ चुके हैं. दोनों देशों के बीच दूरी 1,600 किलोमीटर से अधिक है.
- रिपोर्ट के अनुसार, अब हूती सिर्फ तैयार हथियारों की तस्करी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं.
- वे अलग-अलग देशों से पुर्जों को मंगाकर अपने कंट्रोल वाले इलाकों में हथियार जोड़ने और बनाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं.
ईरान पर निर्भर होने की कोशिश घटाने का प्रयास क्यों?
ईरान काफी लंबे समय से हूती विद्रोहियों को हथियार बनाने की तकनीक के अलावा डिजाइन और जरूरी पुर्जे सप्लाई करता रहा है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, अब हूती चीन समेत दूसरे अन्य देशों से भी हथियार बनाने का सामान जुटाने का प्रयास कर रहे हैं.
अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के ईरान कार्यक्रम के वरिष्ठ निदेशक बेहनाम बेन तालेब्लू ने कहा कि हथियार बनाने के लिए कई जगहों से सामान मिलना किसी संगठन के लिए फायदेमंद होता है. उनके अनुसार, ईरान पर रोक के बीच हूती सामान जुटाने के दूसरे रास्ते भी तलाश रहे हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि हूती अभी भी मिसाइल के लिए जरूरी सिस्टम के लिए ईरान पर निर्भर हैं. हालांकि वे दूसरे देशों से मिले पुर्जों को जोड़कर तो कुछ हथियार बना सकते हैं, लेकिन आधुनिक हथियारों की पूरी तकनीक खुद विकसित नहीं कर सकते हैं.
चीन के लिए बढ़ सकती है कूटनीतिक चुनौती
ईरान और सऊदी अरब, दोनों ही देशों से चीन बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है. यही वजह है कि 2023 में चीन ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई थी.
हालांकि चीन ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों के हमलों की निंदा करने के साथ ही संघर्ष कम करने की अपील की है.
अब यदि चीन से आए पुर्जों का प्रयोग हूती विद्रोहियों के मिसाइल बनाने में होने के दावे की पुष्टि हो जाती है, तो सऊदी अरब और चीन के बीच रिश्तों पर भी दबाव बढ़ सकता है. क्योंकि चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है.
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