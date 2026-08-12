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लाल सागर में एक जहाज पर हूतियों ने दागी मिसाइल, हमले में 6 की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 2 Min Read

अदन: यमन सरकार ने कहा है कि लाल सागर के बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में एक कमर्शियल जहाज पर हुए 'डबल-टैप' मिसाइल हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. सरकार ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि हूतियों ने 'तिहामाह' नाम के एक छोटे कार्गो जहाज पर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जो खाना ले जा रहा था. मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों से आग लग गई, जिसमें चार क्रू मेंबर (तीन पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई) की मौत हो गई और चार अन्य क्रू मेंबर व एक बचावकर्मी घायल हो गए. इसमें आगे कहा गया कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद हूतियों ने जहाज पर दूसरी बार हमला किया. इसे उन्होंने 'रेस्क्यू टीम समेत जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान को खतरे में डालने' की कोशिश बताया. बाद में यमन के कोस्ट गार्ड ने पुष्टि की कि मारे गए लोगों में से दो रेस्क्यू वर्कर थे.