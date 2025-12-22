ETV Bharat / international

Yearender 2025: भारत-पाकिस्तान से लेकर ईरान-इजराइल तक इन सैन्य संघर्ष का गवाह बना यह साल

इस साल कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्राकृतिक घटनाएं हुईं, जिन्हें आने वाले समय में याद किया जाएगा.

War 2025
भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी एयर बेस की सैटेलाइट तस्वीर (ETV Bharat /IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: साल 2025 जल्द ही खत्म हो जाएगा और हमें इसे अलविजा कह देंगे. इसके साथ नया साल यानी 2026 का आगमन होगा. हर साल की तरह इस साल भी हमने दुनियाभर में कई उथल-पुथल देखा. यह साल दुनियाभर में होने वाली अच्छी-बुरी यादें दे जाएगा.

इस दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्राकृतिक घटनाएं हुईं, जिन्हें आने वाले समय में याद किया जाएगा. यह साल दुनियाभर में हुए कई युद्धों के लिए भी याद किया जाएगा. इन युद्दों में सबसे चर्चित ईरान-इजरायल और भारत-पाक यु्द्ध भी शामिल हैं.

War 2025
ईरान के हमले से इजराइल में तबाही (AP)

इजराइल और ईरान के बीच युद्ध
इस साल जून में इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और उसके कई अधिकारियों को मार गिराया. इस दौरना उसने ईरान के न्यूक्लियर-मिलिट्री ठिकानों और सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया और इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया.

इस बीच इस लड़ाई में अमेरिका ने एंट्री ली और उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के उन ठिकानों को निशाना बनाया, जिन्हें इजराइल नष्ट नहीं कर सका था. हालांकि, 12 दिन चली लड़ाई के बाद 24 जून को दोनों के बीच सीजफायर हो गया.

War 2025
भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी एयर बेस की सैटेलाइट तस्वीर (IANS)

भारत का पाकिस्तान युद्ध
जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 की शुरुआत में भारत-ुपाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया. इस दौरान भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और मुरीद में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को नष्ट कर दिया. भारत की कार्रवाई का पाकिस्तान ने भी जवाब दिया. हालांकि, चार दिन चली जंग के बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर कर दिया.

War 2025
अफगानिस्तान सीमा पर तबाही का मंजर (AP)

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टकराव
इस साल अक्टूबर के महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी तनातनी देखने को मिली. दरअसल, पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर एयरस्ट्राइक की थी. यह स्ट्राइक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैनिकों पर टीटीपी के हमले के बाद हुई थी. इस हमले से अफगानिस्तान भड़क गया और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 20 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए. हालांकि, बाद में दोनों देश संघर्ष विराम पर राजी हो गए.

War 2025
थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष (AP)

थाईलैंड-कंबोडिया में हथियारों के साथ झड़पें
24 जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया आमने-सामने आ गए थे. दोनों में हथियारों के साथ झड़प देखने को मिली. यह झड़प एक मंदिर कॉम्प्लेक्स को लेकर हुई थी. इसमें लगभग 38 लोगों मौतें हुईं. 3 लाख लोगों को घर से बेघर होना पड़ा. तनाव बढ़ता देख मलेशिया की मध्यस्थता और यूएस-चीन से डिप्लोमेटिक मदद से 28 जुलाई को दोनों देशों ने सीजफायर कर दिया गया.

War 2025
रूसी हमले से कीव में तबाही (ANI)

रूस-यूक्रेन युद्ध जारी
2022 में शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध इस साल भी जारी रहा. हजारों लोगों की जान लेने वाले इस संघर्ष के चलते रूस पर कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों लगा दिए गए हैं. उसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं. वहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शांति समझौते का दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रम्प यूक्रेन को 'सरेंडर' करने पर मजबूर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Yearender 2025: कहीं पानी से मची तबाही तो कहीं आग का कोहराम, इन देशों में कुदरत ने दी इंसानों को मात

TAGGED:

WAR IN 2025
IRAN ISRAEL WAR
YEARENDER 2025
MILITARY CONFLICTS OF 2025
INDIA PAKISTAN CONFLICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.