Yearender 2025: पहलगाम से बोंडी बीच तक दुनिया को हिला देने वाले साल के सबसे खतरनाक आतंकी हमले

दुनिया को हिला देने वाले साल के सबसे खतरनाक आतंकी हमले ( Etv Bharat Graphics (AP) )

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हमला 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुआ हमला इस साल हुई आतंकी घटना का सबसे ताजा उदाहरण है, जहां ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हनुक्का समारोह में दो बंदूकधारियों ने लोगों पर फायरिंग कर दी. घटना में एक हमलावर समेत कम से कम 16 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हो गए. पुलिस ने पिता-पुत्र हमलावरों के हमले को एक टारगेटेड एंटीसेमिटिक हेट क्राइम बताया. बाद में उनकी कार से एक संदिग्ध घर में बना बम निकाला गया.

इस साल दुनिया ने पहलगाम हमले से लेकर ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले देखे. इन हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए. हालांकि, इन घटनाओं की दुनियाभर में कड़ी निंदा हुई.

नई दिल्ली: साल 2025 जल्द ही खत्म हो जाएगा और हम 2026 में होंगे. हर साल की तरह इस साल भी हमने दुनियाभर में कई उथल-पुथल देखा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्राकृतिक घटनाएं हुईं, जिन्हें आने वाले समय में याद किया जाएगा. यह साल दुनियाभर में हुए कई आतंकी हमलों के लिए भी याद किया जाएगा.

इस्लामाबाद सुसाइड बॉम्बिंग

11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर दिया, जिसमें हमलावर समेत 12 लोग मारे गए और लगभग 36 घायल हो गए. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े कट्टरपंथी ग्रुप जमात-उल-अहरार ने इसकी जिम्मेदारी ली. यह पाकिस्तानी राजधानी में लगभग एक दशक में सबसे खतरनाक हमला था.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद वाहनों के जले हुए अवशेष (PTI)

दिल्ली में लाल किला बम धमाका

10 नवंबर 2025 को भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा कार बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए. इस घटना को भारत सरकार ने ऑफिशियली आतंकवादी घटना माना है और इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है.

कोमांडा हत्याकांड

27 जुलाई 2025 को इस्लामिक स्टेट की एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स से जुड़े विद्रोहियों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के इतुरी प्रांत के कोमांडा में रात में पहरा देने के दौरान आम लोगों पर हमला कर दिया. हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 43 लोग मारे गए और कई दूसरे घायल हो गए.

पाकिस्तान में आतंकी हमला (ANI)

पाकिस्तान के मीर अली में हमला

28 जून 2025 को उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में एक आत्मघाती गाड़ी में बम धमाका हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया था. इस धमाके में कम से कम 16 सैनिक और हमलावर मारे गए और आम लोगों समेत 29 दूसरे घायल हो गए. पाकिस्तानी तालिबान के एक गुट हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली.

पहलगाम आतंकी हमला (ANI)

पहलगाम आतंकी हमला

22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ. इस हमले में टूरिस्ट के एक ग्रुप को निशाना बनाया गया, जिसमें 26 लोगों (25 टूरिस्ट और स्थानीय) की मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हुए.

गश्त करती पाकिस्तान आर्मी (IANS)

खुजदर स्कूल बस बम धमाका

बलूचिस्तान के खुजदार में एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चों समेत 11 लोग मारे गए और 53 दूसरे घायल हो गए. इस हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम सामने आया. हमले में स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया था.

