Yearender 2025: भारत पर निशाना, चीन के साथ ट्रेड वॉर, ट्रंप 2.0 ने दुनिया भर में कैसे हलचल मचाई

इससे पहले जून की शुरुआत में ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड पर सभी बातचीत खत्म करने का ऐलान किया था और कहा था कि कनाडा के साथ ट्रेड करना मुश्किल है. इस अनबन को शांत न होने देते हुए, ट्रंप ने कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी इच्छा बार-बार ज़ाहिर करके दुनिया भर में और सवाल खड़े कर दिए.

अमेरिका-कनाडा के बीच झगड़ा और तेज अक्टूबर में ट्रंप ने कनाडा पर पहले से लगे टैरिफ के अलावा 10 प्रतिशत टैरिफ और बढ़ा दिया. यह तब हुआ जब कई कनाडाई प्रोडक्ट्स पर पहले से ही 35 फीसदी टैरिफ है, स्टील और एल्युमीनियम पर 50 फीसदी टैरिफ है, और एनर्जी प्रोडक्ट्स पर 10 पर्सेंट टैरिफ है.

ट्रंप ने 01 नवंबर 2025 से चीनी इंपोर्ट पर 155 परसेंट का चौंका देने वाला टैरिफ लगाने का ऐलान किया. साथ ही वॉशिंगटन ने फेंटानिल की स्मगलिंग और गैर-कानूनी इमिग्रेशन का हवाला देते हुए सभी चीनी सामान पर 10 परसेंट टैरिफ लगा दिया. इस पर बीजिंग ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए US कोयले और LNG पर 15 परसेंट और कच्चे तेल पर 10 परसेंट टैरिफ लगा दिया. अमेरिका-चीन के बीच फिर से शुरू हुए ट्रेड वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन और फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया.

चीन के टैरिफ में बढ़ोतरी 09 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को तुरंत बढ़ाकर 125 परसेंट करने का ऐलान किया. US प्रेसिडेंट का यह कदम चीन के जवाबी कदम के बाद आया, जिसने 10 अप्रैल से अमेरिका के सामान पर अपना टैरिफ 34 परसेंट से बढ़ाकर 84 परसेंट कर दिया था. इसके बाद टैरिफ वॉर फिर से शुरू हो गया.

ट्रंप के निशाने पर भारत अगस्त में ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 परसेंट टैरिफ लगाया, जिसके बाद 25 परसेंट की और बढ़ोतरी की, जिससे कुल ड्यूटी 50 परसेंट हो गई. उन्होंने इसका कारण भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद को बताया और दावा किया कि यह यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है.

टैरिफ सुनामी: ट्रंप का अग्रेसिव ट्रेड प्लेबुक अगर 2025 में ग्लोबल मार्केट में किसी एक पॉलिसी का दबदबा रहा, तो वह ट्रंप का टैरिफ वॉर था. जनवरी 2025 से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कई ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बार-बार टैरिफ लगाए जिससे कई सामानों की कीमतें बढ़ गईं. ट्रंप ने आपसी टैरिफ अपनाए, जिससे देशों पर ट्रेड डील्स पर फिर से बातचीत करने का दबाव बना.

अपनी दूसरी इनिंग्स में ट्रंप ने अपने कैंपेन स्लोगन पर जोर दिया और ऐलान किया कि अब अमेरिका को फिर से अमीर, फिर से महान बनाने का समय आ गया है. उनका दूसरा टर्म अपने पहले के और पॉलिटिकल दुश्मन जो बाइडेन की शुरू की गई नीतियों को तेजी से बदलने के साथ शुरू हुआ, जिससे कंटिन्यूटी के बजाय रुकावटों से चलने वाले प्रेसिडेंसी का माहौल बना.

ट्रंप 2.0: एक जबरदस्त वापसी डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन DC में यूएस कैपिटल में 60वें प्रेसिडेंशियल इनॉगरेशन के दौरान अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली और US प्रेसिडेंट के तौर पर अपना दूसरा टर्म शुरू किया. इस दौरान ट्रंप ने ऐलान किया, “अमेरिका का गोल्डन एज ​​शुरू हो रहा है.”

चाहे साथी हों या दुश्मन. कई देशों ने ट्रंप के दिए झटके महसूस किए. ओवल ऑफिस की मीटिंग्स हेडलाइन बनाने वाले तमाशे बन गईं, टैरिफ की धमकियों से ट्रेड कॉरिडोर हिल गए, और ट्रंप के ऑन-कैमरा लीडरशिप स्टाइल ने लंबे समय से चले आ रहे जियोपॉलिटिकल समीकरणों को परखा.

हैदराबाद: ग्लोबल पॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो साल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लाए गए झटकों के बिना याद करना नामुमकिन होगा. ट्रंप 2.0 के नाम से मशहूर व्हाइट हाउस में उनकी वापसी बिल्कुल भी शांत नहीं रही. धमाकेदार बातों और एग्रेसिव टैरिफ से लेकर बोल्ड शांति दावों और टकराव वाली डिप्लोमेसी तक ट्रंप ने एक बार फिर खुद को सेंटर में ले आए.

भारत-पाकिस्तान: वो न्यूक्लियर वॉर जो कभी हुआ ही नहीं

ट्रंप का सबसे बड़ा दावा भारत और पाकिस्तान से जुड़ा था, जो दो न्यूक्लियर हथियारबंद पड़ोसी हैं और जिनके बीच लड़ाई का लंबा इतिहास रहा है. ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले न्यूक्लियर झगड़े को दोनों देशों पर 350 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी देकर रोक दिया, और दावा किया कि लड़ाई 24 घंटे के अंदर खत्म हो गई.

ट्रंप ने कहा, “हमने पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया. यह बहुत बुरा होने वाला था और 24 घंटे के अंदर यह रुक गया.” हालांकि, भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या टैरिफ की धमकी से साफ इनकार किया है.

पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

थाईलैंड-कंबोडिया: एक बॉर्डर विवाद

ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव कम करने का भी क्रेडिट लिया. ये ऐसे देश हैं जिनके बीच ऐतिहासिक मंदिरों के पास विवादित बॉर्डर एरिया को लेकर समय-समय पर टकराव होता रहा है. ट्रंप के मुताबिक, ट्रेड पेनल्टी की सिर्फ धमकी ही दोनों पक्षों को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए काफी थी.

उन्होंने दावा किया, "वे इस पर अड़े हुए थे. मैंने कहा, 'आप US के साथ ट्रेड नहीं करेंगे,' और अचानक वे शांत हो गए." न तो बैंकॉक और न ही नोम पेन्ह ने सार्वजनिक रूप से US टैरिफ दबाव को निर्णायक माना.

इजराइल-हमास: धमकियों से शांति?

09 अक्टूबर को ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और हमास ने US के सपोर्ट वाले शांति प्लान के पहले फेज पर साइन कर दिया है, क्योंकि ट्रंप ने साफ-साफ चेतावनी दी थी. ट्रंप ने चेतावनी दी थी, "अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया, तो मिडिल ईस्ट में सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा." बाद में उन्होंने अपनी बातें और बढ़ा दीं, हमास को धमकी देते हुए कहा, "हमास का अंत तेज, भयानक और बेरहम होगा!" जबकि कुछ समझौतों और रुकावटों पर बात हुई, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला सीजफायर मिलना मुश्किल रहा. हमास ने ट्रंप की भूमिका को कोई माना नहीं, और हिंसा रुक-रुक कर फिर से शुरू हो गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)

रूस-यूक्रेन: वह युद्ध जिसे वह खत्म नहीं कर सके

ट्रंप ने माना कि वह अभी तक रूस-यूक्रेन झगड़े को हल नहीं कर पाए हैं. उन्होंने माना, "एकमात्र युद्ध जिसे मैं अभी तक हल नहीं कर पाया हूं, वह है रूस-यूक्रेन." हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार लड़ाई तीसरे वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है और दोनों देशों से बातचीत करने की अपील की. ​​कई डिप्लोमैटिक बातचीत के बावजूद अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है. हाल के इंटरव्यू के दौरान, ट्रंप रुकी हुई बातचीत से साफ तौर पर निराश दिखे. चल रहा युद्ध उनकी शांति की कहानी का एक बड़ा अपवाद है.

कई दूसरे झगड़ों को खत्म करने के दावे

US प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार-बार सर्बिया और कोसोवो के बीच तनाव कम करने में अपनी भूमिका का ज़िक्र किया है. ट्रंप ने कहा कि US के दबाव ने सालों की दुश्मनी के बाद इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच रिश्तों को स्थिर करने में मदद की. इसके अलावा, ट्रंप ने इशारा किया है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक दबाव के जरिए नागोर्नो-काराबाख पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से तनाव को रोकने में मदद की.

ट्रंप ने अक्सर नॉर्थ कोरिया के साथ अपने पुराने जुड़ाव को दोहराया और दावा किया कि किम जोंग उन के साथ उनके पर्सनल तालमेल ने कोरियन पेनिनसुला पर एक खतरनाक युद्ध को रोका. उन्होंने 2025 में दोहराया, "अगर मैं वहां नहीं होता तो नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध होता." हालांकि बड़े पैमाने पर युद्ध टल गया, लेकिन डीन्यूक्लियराइजेशन बातचीत नाकाम हो गई. नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट जारी रखे.

नोबेल अवार्ड सपनों के लिए दिलासा

ट्रंप लगातार अपनी शांति की कोशिशों के लिए पहचान चाहते थे, उन्होंने खुले तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की.वह सम्मान कभी नहीं मिला. इसके बजाय, उन्हें FIFA शांति पुरस्कार मिला, जिसे उनके समर्थकों ने मान्यता बताया, जबकि आलोचकों ने इसे दिलासा बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)

इमिग्रेशन पर कार्रवाई: ‘अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाएं’

पद संभालने के कुछ ही दिनों में, ट्रंप ने इमिग्रेशन, व्यापार और विदेश नीति को बदलने वाले कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए. मुख्य इमिग्रेशन उपायों में दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करना, सीमा पर सुरक्षा लागू करने के लिए सेना तैनात करना, वीजा नियमों को सख्त करना, यात्रा प्रतिबंधों को बढ़ाना और देश निकाला बढ़ाना शामिल था. अकेले इस साल, सख्त लागू करने के नियम के तहत 85,000 से ज्यागा वीजा रद्द कर दिए.

इमिग्रेशन पर उन्होंने अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरी जाने का हवाला देते हुए H-1B वीजा एप्लीकेशन पर 100,000 अमेरिकी डॉलर सालाना फीस की घोषणा की. इस प्रस्ताव ने दुनिया भर के टेक कर्मचारियों, खासकर भारत में, को हिलाकर रख दिया.

ट्रंप ने इस जोरदार कोशिश को 'मेक अमेरिका सेफ अगेन' के लिए जरूरी बताया यह एक ऐसा नारा था, जो उनके घरेलू नैरेटिव का सेंटर बन गया और इंटरनेशनल लेवल पर एक फ्लैशपॉइंट बन गया.

ट्रंप-एलन के बीच नाटकीय झगड़ा: दोस्त से दुश्मन तक

2025 के सबसे वायरल पॉलिटिकल ड्रामा में से एक ट्रंप-एलन मस्क का झगड़ा था. कभी मुखर सपोर्टर रहे मस्क, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड थे, जो खर्च में कटौती की देखरेख करते थे. मस्क के ट्रंप के टैक्स और खर्च के प्रस्तावों की आलोचना करने और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की योजना बनाने के बाद रिश्ते खराब हो गए.

ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के लिए फेडरल सपोर्ट वापस लेने की धमकी देकर जवाबी कार्रवाई की. इस झगड़े ने टेस्ला के स्टॉक और रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाया, जिससे अमेरिका के सबसे हाई-प्रोफाइल पॉलिटिकल-बिजनेस अलायंस में से एक का नाटकीय अंत हो गया.यह देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में ट्रंप और एलन सुलह करते हैं, या यह और खराब हो जाता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में ट्रंप और एलन के बीच सुलह हो जाती है या फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं.

ट्रंप, BRICS और WHO के खिलाफ

2025 में ट्रंप ने दुनिया की बड़ी संस्थाओं पर निशाना साधा. उन्होंने खुलेआम BRICS पर हमला किया और इसे डॉलर पर हमला बताया. उन्होंने कहा, "जो कोई भी BRICS में रहना चाहता है. ठीक है, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं." उन्होंने अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन से भी हटा लिया, जिससे मल्टीलेटरल संस्थाओं पर उनका शक और पक्का हो गया. हालांकि, भारत ने दोहराया कि उसका US डॉलर को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है, और उसने खुद को ट्रंप की बात से दूर कर लिया.

