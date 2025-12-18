ETV Bharat / international

Yearender 2025: कहीं पानी से मची तबाही तो कहीं आग का कोहराम, इन देशों में कुदरत ने दी इंसानों को मात

2025 में मौसम बेहद खराब रहा. इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफान, बाढ़ और हीटवेव की घटनाएं देखने को मिलीं.

कहीं पानी से मची तबाही तो कहीं आग का कोहराम (सांकेतिक तस्वीर AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 2:18 PM IST

नई दिल्ली : साल 2025 बस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और हम 2026 में होंगे. हर साल की तरह इस साल भी हमने दुनियाभर में कई उथल-पुथल देखा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्राकृतिक घटनाएं हुईं, जिन्हें आने वाले समय में याद किया जाएगा. इस साल को दुनियाभर में आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी याद किया जाएगा.

दरअसल, 2025 में मौसम बेहद खराब रहा. इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफान, बाढ़ और हीटवेव की घटनाएं देखने को मिलीं. इन घटनाओं में हजारों लोग मारे गए. इस साल हीटवेव ने यूरोपीय देशों को परेशान किया, तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को बाढ़ और साइक्लोन का सामना करना पड़ा.

यूरोप में हीटवेव का प्रकोप
यूरोप में अप्रैल की शुरुआत से लेकर अगस्त तक स्पेन, पुर्तगाल में रिकॉर्ड तोड़ 46 डिग्री तापमान देखने को मिला और इन देशों में भयंकर हीटवेव का असर रहा. वहीं, हीटवेव के कारण अल्बानिया, बोस्निया और फ्रांस जैसी जगहों पर जंगल में आग लग गई.

यूरोप में हीटवेव का प्रकोप (AFP)

साइक्लोन दितवाह
इस साल हिंद महासागर के ऊपर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बना, जो श्रीलंका और दक्षिणी भारत में लैंडफॉल किया. हालांकि, इसका ज़्यादातर असर श्रीलंका में ही रहा. इसकी वजह से बाढ़ और बड़े लैंडस्लाइड हुए, जिससे 600 से अधिक लोग मारे गए और संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ.

साइक्लोन दितवाह से तबाही (AFP)

पाकिस्तान में बाढ़
जून 2025 में मॉनसून की बारिश से भयानक बाढ़ों की एक सीरीज आई. इसने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर को प्रभावित किया. इस दौरान 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और एक मिलियन लोग प्रभावित हुए.

पाकिस्तान में बाढ़ (AFP)

साइक्लोन सेंयार
यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, जिससे भारी बारिश हुई. इससे मलय पेनिनसुला और सुमात्रा में बड़े पैमाने पर बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ. इस दौरान 85 किमी प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलीं. साइक्लोन के कारण लगभग 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ.

साइक्लोन सेंयार से तबाही (AFP)

मोकवा में बाढ़
भारी बारिश की वजह से नाइजीरिया में एक बांध और एक पुराना रेलवे का बांध टूट गया, जिससे नाइजर राज्य का मोकवा शहर डूब गया. इसकी वजह से 500 लोगों की मौत हो गई और 600 लोग लापता हो गए.

मोकवा में बाढ़ (AFP)

भारत में हीट वेव
यूरोप के साथ-साथ अप्रैल 2025 में भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज्यादा तापमान का असर पड़ा. भारत के राजस्थान में सबसे अधिक 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. भारत में दो महीनों में 400 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई.

तरासिन लैंडस्लाइड (AFP)

तरासिन लैंडस्लाइड
पश्चिमी सूडान के सेंट्रल दारफुर में माराह पहाड़ों पर तरासिन नाम का एक गांव लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया. इसमें 375-1500 लोग मारे गए. लैंडस्लाइड दो वेव्स में आया. इसमें वे लोग भी दब गए जिन्होंने पहली लहर के बाद प्रभावित हुए लोगों की मदद करने की कोशिश की थी.

दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में आग (AFP)

दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में आग
लॉस एंजिल्स में जनवरी में 14 खतरनाक जंगल की आग लगी. इससे कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स, ऑरेंज, रिवरसाइड, सैन बर्नार्डिनो, सैन डिएगो और वेंचुरा काउंटी में लगभग 57,529 हेक्टेयर जमीन जल गई. इसमें 440 मौतें हुईं और 31 लोग लापता हो गए.

टेक्सास में बाढ़ (AFP)

टेक्सास में बाढ़
अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई. इससे टेक्सास हिल कंट्री, सेंट्रल टेक्सास (खासकर केर काउंटी), और ग्वाडालूप नदी के वाटरशेड के इलाके प्रभावित हुए, जिससे 135 लोगों की मौत हो गई और लगभग एक बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ.

संपादक की पसंद

