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गादी आइजनकोट को मिला नई सरकार बनाने का न्योता, बोले- इजराइल को जीतना ही होगा

इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंपा. ( X / @IsraelPresident )

By ANI 5 Min Read

तेल अवीव: 'यशार' पार्टी के चेयरमैन गादी आइजनकोट (Gadi Eisenkot) इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. आइजनकोट को इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से देश की अगली सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश (mandate) मिल गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए गठबंधन वार्ता की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.

वहीं, प्रस्तावित सरकार के गठन को लेकर मतभेदों के बीच विपक्षी गुट संसदीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है.

इजराइल की 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) के राजनीतिक गुटों के प्रतिनिधियों के साथ हर्जोग की बातचीत के बाद, रविवार को राष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक आधिकारिक समारोह में आइजनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपा गया. इस जनादेश के तहत, आइजनकोट के पास संभावित गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करने और सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर हर्जोग इस समय-सीमा को 14 और दिनों तक बढ़ा सकते हैं. उधर, देश की अगली सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद, 'यशार' पार्टी के चेयरमैन गादी आइजनकोट ने इजराइल में "ज़ायोनिज़्म, एकजुटता और मित्रता" के एक नए युग की शुरुआत करने का आह्वान किया. उन्होंने सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों के बीच एक 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाने का वादा किया. राष्ट्रपति आवास पर जनादेश सौंपे जाने के समारोह के बाद, 'X' पर एक पोस्ट में आइजनकोट ने कहा कि इजराइल को एक ऐसे नए नेतृत्व की जरूरत है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ ला सके और राजनीतिक मतभेदों को दूर कर सके. आइजनकोट ने लिखा, "इजराइल को एक नई सरकार की जरूरत है. इजराइल को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो उन बातों को बढ़ावा दे जो हमें एकजुट करती हैं और एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करें—एक ऐसा युग जो ज़ायोनिज़्म, एकजुटता और मित्रता पर आधारित हो. यह काम मुश्किल है और आगे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कामयाबी हासिल की जा सकती है. इजराइल को जीतना ही होगा, और मैं ऐसा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा. ईश्वर की मदद से, हम कदम उठाएंगे और सफल होंगे!" आइजनकोट को स्पष्ट और निर्विवाद समर्थन मिला: हर्जोग

समारोह को संबोधित करते हुए, हर्जोग ने कहा कि अगली सरकार बनाने के सवाल पर आइजनकोट को नेसेट के अधिकांश सदस्यों का "स्पष्ट और निर्विवाद समर्थन" हासिल हुआ है. साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. इजराइली राष्ट्रपति ने आइजनकोट से एक ऐसी सरकार बनाने का आग्रह किया जो इजराइली समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे—इसमें वे लोग भी शामिल हों जिन्होंने निवर्तमान सरकार का समर्थन किया था और वे भी जिन्होंने विपक्षी गुट को वोट दिया था.