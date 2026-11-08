गादी आइजनकोट को मिला नई सरकार बनाने का न्योता, बोले- इजराइल को जीतना ही होगा
इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक आधिकारिक समारोह में गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया.
By ANI
Published : November 8, 2026 at 10:45 PM IST
तेल अवीव: 'यशार' पार्टी के चेयरमैन गादी आइजनकोट (Gadi Eisenkot) इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. आइजनकोट को इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से देश की अगली सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश (mandate) मिल गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए गठबंधन वार्ता की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.
वहीं, प्रस्तावित सरकार के गठन को लेकर मतभेदों के बीच विपक्षी गुट संसदीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है.
इजराइल की 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) के राजनीतिक गुटों के प्रतिनिधियों के साथ हर्जोग की बातचीत के बाद, रविवार को राष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक आधिकारिक समारोह में आइजनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपा गया.
इस जनादेश के तहत, आइजनकोट के पास संभावित गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करने और सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर हर्जोग इस समय-सीमा को 14 और दिनों तक बढ़ा सकते हैं.
उधर, देश की अगली सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद, 'यशार' पार्टी के चेयरमैन गादी आइजनकोट ने इजराइल में "ज़ायोनिज़्म, एकजुटता और मित्रता" के एक नए युग की शुरुआत करने का आह्वान किया. उन्होंने सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक मोर्चों पर बढ़ती चुनौतियों के बीच एक 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाने का वादा किया.
President @Isaac_Herzog assigned the task of forming a government to Yashar Leader Gadi Eisenkot today, following consulations with all factions elected to the 26th Knesset. https://t.co/7JFkuCz0dT— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 8, 2026
राष्ट्रपति आवास पर जनादेश सौंपे जाने के समारोह के बाद, 'X' पर एक पोस्ट में आइजनकोट ने कहा कि इजराइल को एक ऐसे नए नेतृत्व की जरूरत है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ ला सके और राजनीतिक मतभेदों को दूर कर सके.
आइजनकोट ने लिखा, "इजराइल को एक नई सरकार की जरूरत है. इजराइल को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो उन बातों को बढ़ावा दे जो हमें एकजुट करती हैं और एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करें—एक ऐसा युग जो ज़ायोनिज़्म, एकजुटता और मित्रता पर आधारित हो. यह काम मुश्किल है और आगे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कामयाबी हासिल की जा सकती है. इजराइल को जीतना ही होगा, और मैं ऐसा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा. ईश्वर की मदद से, हम कदम उठाएंगे और सफल होंगे!"
आइजनकोट को स्पष्ट और निर्विवाद समर्थन मिला: हर्जोग
समारोह को संबोधित करते हुए, हर्जोग ने कहा कि अगली सरकार बनाने के सवाल पर आइजनकोट को नेसेट के अधिकांश सदस्यों का "स्पष्ट और निर्विवाद समर्थन" हासिल हुआ है. साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है.
इजराइली राष्ट्रपति ने आइजनकोट से एक ऐसी सरकार बनाने का आग्रह किया जो इजराइली समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे—इसमें वे लोग भी शामिल हों जिन्होंने निवर्तमान सरकार का समर्थन किया था और वे भी जिन्होंने विपक्षी गुट को वोट दिया था.
यह उम्मीद जताते हुए कि अगली सरकार राजनीतिक दूरियों को कम करने में मदद करेगी, हर्जोग ने कहा, "मेरी यही दिली कामना है कि जो भी सरकार बने, वह पूरे देश में एकता, आपसी जुड़ाव और जख्मों को भरने का काम करे."
आइजनकोट ने गंभीर कूटनीतिक संकट की इशारा किया
अपने संबोधन में, आइजनकोट ने इजराइल के सामने मौजूद स्थिति को एक "चुनौतीपूर्ण और निर्णायक आपातकालीन स्थिति" बताया. उन्होंने मौजूदा युद्धों, अधूरे सैन्य लक्ष्यों और एक "गंभीर कूटनीतिक संकट" की ओर इशारा किया. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इजराइल की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मुश्किलों का सामना कर रही है. उन्होंने दावा किया कि "इजराइल के कुछ सबसे करीबी सहयोगी" भी देश के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं.
देश के भीतर मौजूद राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए, आइजनकोट ने कहा कि इजराइल का लोकतंत्र इस समय "अपने सबसे नाजुक दौर" से गुजर रहा है. उन्होंने लोकतंत्र को अवैध ठहराने की कोशिशों और सरकारी संस्थाओं के प्रति बढ़ते अविश्वास पर चिंता जताई. साथ ही चेतावनी दी कि देश एक "बेहद खतरनाक मोड़" पर पहुंच गया है.
बता दें, नेसेट के 67 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों ने अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए आइजनकोट के नाम की सिफारिश की है, जबकि 46 सांसदों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू का समर्थन किया. सात सांसदों वाले एक गुट ने किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश न करने का फैसला किया.
आइजनकोट को मिलने वाले 67 सीटों के समर्थन में यहूदी-नेतृत्व वाले विपक्षी गुट की 48 सीटें शामिल हैं - जिनमें 'याशर', 'टुगेदर', 'द डेमोक्रेट्स' और 'यिसराएल बेतेइनु' शामिल हैं. इसके अलावा, 'राआम' पार्टी की 8 सीटें और 'जॉइंट लिस्ट' की 11 सीटें भी शामिल हैं.
वहीं दूसरी ओर, नेतन्याहू को 46 सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों से सिफारिशें मिलीं. यह संख्या चुनावों में उनके दक्षिणपंथी गुट को मिली 53 सीटों से कम है. अति-रूढ़िवादी 'यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म' (UTJ) पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश नहीं की; पार्टी के 7 सांसदों ने किसी भी दावेदार का समर्थन करने से परहेज किया.
अब आइजनकोट के सामने विभिन्न राजनीतिक गुटों को एक साथ लाने और सरकार बनाने के लिए जरूरी संसदीय समर्थन हासिल करने की चुनौती है. हालांकि, विपक्ष के नेतृत्व वाले 'चेंज ब्लॉक' के भीतर प्रस्तावित गठबंधन के ढांचे और अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों की भूमिका को लेकर हुए मतभेद, सरकार गठन की प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं.
'द टाइम्स ऑफ इजराइल' की रिपोर्ट के अनुसार, आइजनकोट और 'यिसरायल बेतेनु' के नेता एविग्डोर लिबरमैन सोमवार को मुलाकात करने वाले हैं. इस बैठक में वे अगली सरकार के गठन को लेकर अपने मतभेदों पर चर्चा करेंगे और 'चेंज ब्लॉक' के संसदीय एजेंडे को लेकर आपसी तालमेल बिठाएंगे.
यह भी पढ़ें- गादी आइजनकोट बन सकते हैं इजराइल के अगले पीएम, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का मौका दिया