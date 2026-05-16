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जिनपिंग भी चाहते हैं ईरान के पास न हो परमाणु हथियार और खुले होर्मुज, चीन से लौटने के बाद ट्रंप का बड़ा दावा

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है और नाकाबंदी से ईरान हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान उठा रहा है.

Trump China visit
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : May 16, 2026 at 8:54 AM IST

3 Min Read
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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाना चाहिए.

राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के अपने तीन दिन के सरकारी दौरे के दौरान अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां उन्होंने चल रहे पश्चिम एशिया विवाद और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की. चीन से निकलने के बाद एयर फ़ोर्स वन में रिपोर्टरों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इस इलाके में अमेरिका की नौसेना नाकाबंदी की वजह से पिछले ढाई हफ़्तों में ईरान को हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ.'

उन्होंने कहा, 'ईरान के बारे में उन्हें पक्का यकीन है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता. उन्होंने बहुत पक्का कहा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता और वह चाहते हैं कि वे स्ट्रेट खोल दें लेकिन जैसा उन्होंने कहा, वे इसे बंद करते हैं और आप उन्हें बंद करते हैं. और यह सच है, हम (US) स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, और उन्होंने (ईरान) पिछले ढाई हफ़्तों में कोई बिजनेस नहीं किया है, जो लगभग 500 मिलियन डॉलर हर दिन है.'

प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा, 'चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ताइवान में आजादी की लड़ाई नहीं देखना चाहते क्योंकि इससे बहुत बड़ा टकराव होगा. हमारा ठहरना बहुत अच्छा रहा. यह एक कमाल का समय था. राष्ट्रपति जिनपिंग एक कमाल के इंसान हैं. राष्ट्रपति जिनपिंग और मैंने ताइवान के बारे में बहुत बात की.

उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं हो सकता. वे जो कर रहे हैं, वह उसके बहुत खिलाफ हैं. हमने ताइवान और ईरान के बारे में बहुत बात की और मुझे लगता है कि दोनों पर हमारी बहुत अच्छी समझ है. ताइवान के बारे में वह आजादी की लड़ाई नहीं देखना चाहते क्योंकि इससे बहुत बड़ा टकराव होगा. मैंने उनकी बात सुनी. मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी. मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्ज़त है.'

ट्रंप ने कहा, 'भले ही उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन शी जिनपिंग ने यह बात उठाई थी. एयर फ़ोर्स वन पर प्रेस के साथ बातचीत में ट्रंप से 1982 के उस भरोसे के बारे में पूछा गया जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने दिया था कि अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने पर चीन से सलाह नहीं लेगा, और क्या उन्होंने उनसे सलाह ली थी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि 1982 अभी बहुत दूर है. यह बहुत, बहुत दूर की बात थी. मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यह बात उठाई. उन्होंने कहा कि यह एक मुद्दा है, जाहिर है.

तो, मैं क्या करने वाला हूँ. कहूँ कि मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा एक एग्रीमेंट है जो 1982 में साइन हुआ था? नहीं, हमने हथियारों की बिक्री पर भी बात की. हमने ताइवान पर भी बहुत डिटेल में बात की, असल में और मैं एक फ़ैसला करूँगा. अभी हमें जिस चीज की सबसे कम जरूरत है, वह है 9,500 मील दूर की लड़ाई. हम बहुत अच्छा कर रहे हैं.'

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