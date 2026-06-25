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दुनिया में बहुत अधिक शस्त्रीकरण बढ़ रहा है: विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 को संबोधित किया.

World witnessing greater weaponisation Jaishankar in South Korea
विदेश मंत्री एस जयशंकर (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 9:01 PM IST

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नई दिल्ली/सियोल: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि दुनिया आज अधिक शस्त्रीकरण, अधिक जोखिम लेने और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देख रही है. दक्षिण कोरिया में जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंतर दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा है.

जयशंकर ने कहा, "क्षमताओं का इस्तेमाल भी कम झिझक के साथ किया जा रहा है. तकनीक में प्रगति खुद ही ऐसी खूबियों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि कुछ लोगों के हितों को खुले तौर पर प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए बहुतों पर पड़ने वाले खर्च पर कम ध्यान दिया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला सिर्फ बड़े देशों के साथ ज्यादा मुद्दों पर सहयोग से ही किया जा सकता है, "आखिर में, हम देखेंगे कि बहु-ध्रुवीयता सच में काम आती है या नहीं."

उन्होंने उन पांच कदमों (Five Steps) पर जोर दिया जिनके जरिये दुनिया इस बिखरे हुए माहौल में सहयोग को फिर से शुरू कर सकती है. विदेश मंत्री ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करके और उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाकर. लचीलापन और अतिरेक (Redundancy) प्रमुख हैं. इससे आर्थिक क्षेत्र में बंधक बनाने की प्रक्रिया सीमित हो जाएगी."

प्रभावशाली देशों के बीच नई समझ और घनिष्ठ संबंध बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने और एजेंडा-विशिष्ट सहयोग के माध्यम से मुद्दों और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी.

जयशंकर ने कहा कि दूसरे कदमों में छोटी सोच और टकराव की कीमत के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है. अंतरराष्ट्रीय कानून और व्यवस्थाओं, जिसका एक अच्छा उदाहरण UNCLOS (संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि संधि) है, को मिलकर बचाना और बढ़ावा देना चाहिए. इसके अलावा, ग्लोबल साउथ को ज्यादा क्षमता और मौके दिए जाने चाहिए क्योंकि इससे ग्लोबल ग्रोथ के नए फैक्टर भी बनेंगे, और आम और साझा कोशिशों से वैश्विक उत्पाद मिलेगा.

विदेश मंत्री ने कहा, "हम नियमों और मानदंडों को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते. दुनिया को अपने भविष्य पर ज्यादा नियंत्रण रखना होगा. यह, दूसरी बातों के अलावा, बेहतर बहुपक्षवाद में दिखना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि दोस्तों, ये पांच कदम इस बात की मजबूत वजह हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया (Republic of Korea) को और ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए. जयशंकर ने कहा, "हमारे पास शिप-बिल्डिंग, डिजिटल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस जैसे फील्ड में एक-दूसरे को सहयोग करने वाली चीजें हैं, जिनका फायदा उठाया जाना बाकी है. हमारी आर्थिक और तकनीकी समाझेदारी, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग और लोगों के बीच करीबी रिश्तों का मूल्य कल मेरी द्विपक्षीय बैठकों के विषय थे."

यह बताते हुए कि यह फोरम एक समस्या के तौर पर बिखरी हुई दुनिया पर चर्चा कर रहा है और समाधान के तौर पर सहयोग को फिर से बना रहा है, उन्होंने कहा, "मैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों से सहमत हूं."

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