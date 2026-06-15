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US-ईरान शांति डील का दुनिया ने किया स्वागत, बोले- क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 4 Min Read

दोहा: दुनिया के नेताओं ने सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे एक बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी बताया. इससे पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और इस इलाके में महीनों से चल रहे संघर्ष की वजह से पैदा हुए आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा की थी और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले मीडिएटर्स ने इसका सपोर्ट किया था. कतर, तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने इसकी तारीफ की. नेताओं ने सभी पार्टियों से इस डील को पूरी तरह लागू करने और बातचीत के जरिए पक्की शांति बनाने की अपील की. ​​कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने इस समझौते का स्वागत किया और इस समझ को आसान बनाने में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्टर्स की भूमिका की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता का स्वागत करते हैं. और कहा कि कतर भविष्य में होने वाली बातचीत को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भावना से आगे बढ़ाने की उम्मीद करता है. एक अलग बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. मंत्रालय ने तनाव कम करने और दोनों पक्षों को करीब लाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की भी तारीफ की. तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन ने भी इस डेवलपमेंट की तारीफ की और इसे हमारे इलाके में शांति और सुकून बनाने के लिए एक ज़रूरी डेवलपमेंट बताया. एरदोगन ने कहा, 'मुझे पूरी उम्मीद है कि यह खबर, जिसकी पूरी दुनिया को लंबे समय से जरूरत थी, हमारे इलाके में शांति और सुरक्षा का एक स्थायी माहौल बनाने का रास्ता बनाएगी.' उन्होंने उकसावे वाली हरकतों से भी सावधान किया और डिप्लोमैटिक कोशिशों में मदद करने के लिए पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब को धन्यवाद दिया.