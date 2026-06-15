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US-ईरान शांति डील का दुनिया ने किया स्वागत, बोले- क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता

ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने समझौते को युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम बताया.

US Iran peace deal
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : June 15, 2026 at 7:47 AM IST

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दोहा: दुनिया के नेताओं ने सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे एक बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबी बताया. इससे पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और इस इलाके में महीनों से चल रहे संघर्ष की वजह से पैदा हुए आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा की थी और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले मीडिएटर्स ने इसका सपोर्ट किया था. कतर, तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने इसकी तारीफ की. नेताओं ने सभी पार्टियों से इस डील को पूरी तरह लागू करने और बातचीत के जरिए पक्की शांति बनाने की अपील की. ​​कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने इस समझौते का स्वागत किया और इस समझ को आसान बनाने में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्टर्स की भूमिका की तारीफ की.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता का स्वागत करते हैं. और कहा कि कतर भविष्य में होने वाली बातचीत को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भावना से आगे बढ़ाने की उम्मीद करता है. एक अलग बयान में कतर के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. मंत्रालय ने तनाव कम करने और दोनों पक्षों को करीब लाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की भी तारीफ की.

तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयप एर्दोगन ने भी इस डेवलपमेंट की तारीफ की और इसे हमारे इलाके में शांति और सुकून बनाने के लिए एक ज़रूरी डेवलपमेंट बताया. एरदोगन ने कहा, 'मुझे पूरी उम्मीद है कि यह खबर, जिसकी पूरी दुनिया को लंबे समय से जरूरत थी, हमारे इलाके में शांति और सुरक्षा का एक स्थायी माहौल बनाने का रास्ता बनाएगी.' उन्होंने उकसावे वाली हरकतों से भी सावधान किया और डिप्लोमैटिक कोशिशों में मदद करने के लिए पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब को धन्यवाद दिया.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस एग्रीमेंट को युद्ध खत्म करने, इलाके में स्थिरता पक्का करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम बताया. स्टारर ने कहा, 'मैं प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान, कतर और दूसरी जगहों के उन मीडिएटर्स को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कामयाबी में मदद की है.' उन्होंने मेमोरेंडम को पूरी तरह लागू करने की जरूरत पर जोर दिया और दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए.

स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर टेक्निकल बातचीत और समुद्री सुरक्षा की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है, जिसमें माइन-क्लियरिंग ऑपरेशन भी शामिल हैं. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी इस समझौते का स्वागत किया और इसे एक डिप्लोमैटिक कामयाबी बताया, जिसका दुनिया भर में बड़ा असर होगा.

मर्ज ने कहा, 'मैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं और इस डिप्लोमैटिक कामयाबी के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानी पक्ष को बधाई देता हूं. इससे ग्लोबल इकॉनमी में नई जान फूंकने और मिडिल ईस्ट को ज़्यादा सुरक्षित बनाने का रास्ता बन सकता है.' फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने समझौते को तेजी से लागू करने की मांग की और बिना किसी रोक-टोक के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की अहमियत पर ज़ोर दिया.

मैक्रों ने कहा, 'इस एग्रीमेंट से होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत और बिना किसी शर्त के फिर से खोला जा सकेगा.' उन्होंने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन समुद्री ट्रैफिक को फिर से शुरू करने की इंटरनेशनल कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है. मैक्रों ने यह भी कहा कि इस एग्रीमेंट से ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक प्रोग्राम के साथ-साथ रीजनल सिक्योरिटी की चिंताओं को लेकर बड़ी बातचीत होनी चाहिए. ट्रंप के अमेरिका -ईरान डील पूरी होने के ऐलान के बाद इंटरनेशनल रिएक्शन आया.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है. सभी को बधाई! दुनिया के जहाजों, अपने इंजन चालू करो.' पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि गहरी बातचीत के बाद शांति एग्रीमेंट हो गया है और दोनों पक्ष लेबनान समेत मिलिट्री ऑपरेशन को हमेशा के लिए खत्म करने पर सहमत हो गए हैं.

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