जलवायु मंथन: तुर्की में COP31 का आगाज, कई बड़े नेताओं ने बनाई दूरी
तुर्की के अंताल्या में COP31 जलवायु सम्मेलन चल रहा है.
By AFP
Published : November 11, 2026 at 2:38 PM IST
अंताल्या: दुनिया के नेता बुधवार को तुर्की में COP31 में मंच संभालेंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बावजूद इस साल के सालाना संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कुछ जाने-माने नाम गायब हैं.
दो हफ़्ते की यह कॉन्फ्रेंस इस हफ़्ते की शुरुआत में मेडिटेरेनियन रिसॉर्ट शहर अंताल्या में शुरू हुई. यूरोप में एक साल तक चली हीटवेव, नेपाल में जानलेवा बाढ़ और इंडोनेशिया में लगी बड़ी जंगल की आग के बाद, सरकारों पर क्लाइमेट संकट से निपटने का दबाव है.
बुधवार और गुरुवार को होने वाले 'हाई लेवल सेगमेंट' के दौरान कई नेता बोलेंगे, जिनमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और ईरान के मसूद पेजेशकियान शामिल हैं. लेकिन पर्यवेक्षकों ने कुछ बड़े नामों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया है, जिसमें ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम जी7 देश के एकमात्र नेता हैं जो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं.
यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन अंताल्या आ रही हैं, वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इस इवेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और जापानी काउंटरपार्ट साने ताकाइची भी नई लिस्ट में शामिल नहीं हैं.
थिंक-टैंक ई3जी (E3G) की क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक्सपर्ट कोसिमा कैसेल ने एएफपी को बताया, 'यह शर्म की बात है कि कुछ बड़े यूरोपियन लीडर नहीं आ रहे हैं. हमें इस COP में यूरोप को मजबूती से शामिल होने की जरूरत है.' ईयू के टॉप क्लाइमेट ऑफिसर वोपके होएकस्ट्रा ने कहा कि गैरमौजूदगी पूरी तरह से अजीब नहीं है क्योंकि लीडर्स के पास समिट में शामिल न हो पाने के प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं.
लेकिन उन्होंने ब्रसेल्स में रिपोर्टर्स से यह भी कहा कि इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी नहीं कि उम्मीदें ज़्यादा हों. फ्रांस सरकार ने कहा कि मैक्रों नहीं आएंगे क्योंकि 11 नवंबर को पहले वर्ल्ड वॉर का आर्मिस्टिस डे है और प्रेसिडेंट गुरुवार को आयरलैंड में ईयू समिट में शामिल होंगे.
क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप की डायरेक्टर कियारा मार्टिनेली ने कहा, 'अगर टॉप लीडर्स चाहते हैं कि ग्लोबल (एनर्जी) ट्रांज़िशन कहाँ हो रहा है, इस पर असर डाला जाए, तो सामने आना एक अच्छी शुरुआत है.' मार्टिनेली ने कहा, 'मुझे डर है कि उर्सुला वॉन डेर लेयेन स्टेज पर अकेली रह जाएंगी, जबकि सबसे बड़ी ईयू इकॉनमी के लीडर्स नहीं दिखेंगे.'
'हमारे पास लूला हैं'
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर दिया था और 2024 में दोबारा चुने जाने के बाद से क्लाइमेट बातचीत में अधिकारियों को नहीं भेजा, इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो COPs में बहुत कम शामिल होते हैं, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट हान झेंग रिप्रेजेंट करेंगे.
अमेरिका और चीन दुनिया की टॉप इकॉनमी हैं और धरती को गर्म करने वाले एमिशन के सबसे बड़े एमिटर हैं, जिससे क्लाइमेट बातचीत में उनकी मौजूदगी इस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी हो जाती है. कैसेल ने कहा, 'लेकिन हमारे पास लूला हैं.' क्लाइमेट कैंपेनर्स ने तब बड़ी राहत की सांस ली जब लूला, जिन्होंने जंगलों की कटाई की दर कम करने की वकालत की है, ने पिछले महीने ब्राज़ील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राइट-विंग विरोधी फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया.
COP31 का होस्ट तुर्की, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग और इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिफिकेशन को तेज करने के लिए एक वॉलंटरी पहल को सपोर्ट कर रहा है, जिसका टारगेट 2035 तक ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन में बिजली का हिस्सा 35 परसेंट तक बढ़ाना है. ईयू ने इस बात पर जोर दिया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन 'क्लीन' होना चाहिए. इससे तुर्की के प्रपोजल में तेल, गैस और कोयले की भूमिका पर बहस छिड़ सकती है. 2023 में पहली बार फॉसिल फ्यूल से दूर जाने पर सहमत होने के बाद से जो क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है देशों ने सालाना COP कॉन्फ्रेंस में उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है.