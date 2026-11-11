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जलवायु मंथन: तुर्की में COP31 का आगाज, कई बड़े नेताओं ने बनाई दूरी

तुर्की के अंताल्या में COP31 जलवायु सम्मेलन चल रहा है ( AFP )

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अंताल्या: दुनिया के नेता बुधवार को तुर्की में COP31 में मंच संभालेंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बावजूद इस साल के सालाना संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कुछ जाने-माने नाम गायब हैं.

दो हफ़्ते की यह कॉन्फ्रेंस इस हफ़्ते की शुरुआत में मेडिटेरेनियन रिसॉर्ट शहर अंताल्या में शुरू हुई. यूरोप में एक साल तक चली हीटवेव, नेपाल में जानलेवा बाढ़ और इंडोनेशिया में लगी बड़ी जंगल की आग के बाद, सरकारों पर क्लाइमेट संकट से निपटने का दबाव है.

बुधवार और गुरुवार को होने वाले 'हाई लेवल सेगमेंट' के दौरान कई नेता बोलेंगे, जिनमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और ईरान के मसूद पेजेशकियान शामिल हैं. लेकिन पर्यवेक्षकों ने कुछ बड़े नामों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया है, जिसमें ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम जी7 देश के एकमात्र नेता हैं जो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं. यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन अंताल्या आ रही हैं, वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इस इवेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और जापानी काउंटरपार्ट साने ताकाइची भी नई लिस्ट में शामिल नहीं हैं. थिंक-टैंक ई3जी (E3G) की क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक्सपर्ट कोसिमा कैसेल ने एएफपी को बताया, 'यह शर्म की बात है कि कुछ बड़े यूरोपियन लीडर नहीं आ रहे हैं. हमें इस COP में यूरोप को मजबूती से शामिल होने की जरूरत है.' ईयू के टॉप क्लाइमेट ऑफिसर वोपके होएकस्ट्रा ने कहा कि गैरमौजूदगी पूरी तरह से अजीब नहीं है क्योंकि लीडर्स के पास समिट में शामिल न हो पाने के प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं. लेकिन उन्होंने ब्रसेल्स में रिपोर्टर्स से यह भी कहा कि इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी नहीं कि उम्मीदें ज़्यादा हों. फ्रांस सरकार ने कहा कि मैक्रों नहीं आएंगे क्योंकि 11 नवंबर को पहले वर्ल्ड वॉर का आर्मिस्टिस डे है और प्रेसिडेंट गुरुवार को आयरलैंड में ईयू समिट में शामिल होंगे.