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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव : भारत के लिए क्या है संदेश, ट्रंप की अनप्रेडक्टिबिलिटी चिंता की वजह

नई दिल्ली : अमेरिकी मध्यावधि चुनाव परिणाम पर भारत की नजर बनी हुई है. नई दिल्ली हालात पर बारीकी से नजर रख रही है. भारत के लिए चिंता यह है कि ट्रंप के कमजोर होने के बावजूद उनकी अनप्रेडिक्टिबिलिटी कुछ भी करा सकती है. साथ ही अगर मध्यपूर्व के हालात नहीं बदले और ट्रंप ने कोई भी ऐसा फैसला लिया, जिसकी वजह से तनाव और अधिक बढ़ा तो भारत के लिए यह ठीक नहीं हो सकता है.

चिंता यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ता है, तो इस इलाके में मौजूद भारतीयों की जान को खतरा हो सकता है और ऊर्जा (ईंधन) की कीमतें बढ़ सकती हैं. भारत अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता ला चुका है, जिसके चलते अब कुल तेल आयात का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है. पहले यह आंकड़ा 50 से 70 प्रतिशत के बीच हुआ करता था.नई दिल्ली को इस बात का पूरा एहसास है कि अगर संघर्ष और तेज होता है, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं.

ट्रंप पहले ही दिखा चुके हैं कि उनकी नीतियां कांग्रेस (भले ही उस पर रिपब्लिकन्स का ही नियंत्रण क्यों न हो) की सोच से अलग हो सकती हैं, और जब भी उनके सामने कोई रुकावट आती है, तो वे उसका कोई न कोई विकल्प निकाल ही लेते हैं. और अब तो उन्होंने बाकायदा बयान भी जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स उनके साथ मिलकर काम करें, नहीं तो वे वीटो का सहारा लेंगे.

ट्रंप का अप्रत्याशित व्यवहार - ट्रंप के अप्रत्याशित और अस्थिर शासन शैली के कारण, अब आगे क्या होगा, इसे लेकर कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता. बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो चुका है. ऐसे में क्या वे ट्रंप पर लगाम लगा पाएंगे ?

उन्होंने आगे कहा, "इसका वैश्विक स्तर पर भोजन, ईंधन, खाद और वित्तीय प्रवाह पर बहुत बुरा असर पड़ा है. हम चाहते हैं कि यह लड़ाई-झगड़ा तुरंत रुके, ताकि इस इलाके में हालात फिर से सामान्य हो सकें."लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप भले ही मिडटर्म चुनावों के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई हो, ईरान से जुड़े इस संघर्ष को खत्म कर पाएंगे और'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थिरता ला पाएंगे ?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मंगलवार को ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई. इसके साथ ही, ईरान से जुड़े संघर्षों में जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों की कुल संख्या 15 हो गई है.मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोमवार को हुई इस घटना के बाद ओमान के कोस्ट गार्ड ने 13 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया.जब उनसे तनाव बढ़ने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो जायसवाल ने कहा, "हम लगातार सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति (डिप्लोमेसी) अपनाने की अपील कर रहे हैं, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता वापस आ सके. इस संघर्ष में पहले ही बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, और इसने न केवल इस इलाके में, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है."

यह असर ब्लैक सी (काला सागर) से लेकर होर्मुज, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी तक देखा जा रहा है. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में 1 करोड़ (10 मिलियन) भारतीय रहते और काम करते हैं, जो भारत के लिए बढ़ते जोखिमों को दर्शाता है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर में ही चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण भविष्य में भोजन और ऊर्जा का संकट पैदा हो सकता है. इस संघर्ष की वजह से अनाज, खाद, तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है.

आपको बता दें कि रूस और रूसी तेल खरीदने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) का समर्थन प्राप्त था. इसके बावजूद, चुनावों से ठीक पहले तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए ट्रंप ने रूस से लाखों टन डीजल आयात करने का समझौता कर लिया. उनकी अपनी ही पार्टी के सदस्यों ने भी इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि उस समय मॉस्को को बातचीत की मेज पर लाने के लिए उसके तेल राजस्व को निशाना बनाने की कोशिशें चल रही थीं.

इसी तरह, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीति को खारिज कर दिया, तो उन्होंने एक अलग रास्ते से टैरिफ लागू करके उसका विकल्प निकाल लिया. भले ही रिपब्लिकन्स कांग्रेस में अपनी पकड़ खो दें, फिर भी राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां बनी रहती हैं. हालांकि, कांग्रेस के पास सैन्य अभियानों के लिए फंड रोकने का अधिकार हो सकता है.

कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि रिपब्लिकन की हार के बाद ट्रंप पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं, जिनके पास अब तक बेरोकटोक शक्तियां थीं. सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत और पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ तलमीज अहमद का कहना है, "यह कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा. अगर कांग्रेस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, तो उनके लिए अपनी मनमानी (एकतरफा) नीति को जारी रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा. उन पर काफी पाबंदियां लग जाएंगी. एक बात बिल्कुल साफ है कि पश्चिम एशिया में युद्ध छेड़ने से चुनावों में कोई फायदा नहीं मिलने वाला. आपको एक राजनेता की तरह, गंभीरता के साथ काम करना होगा, कूटनीति के जरिए सोचना होगा और अलग-अलग तरह के लोगों के साथ जुड़ना होगा. ट्रप अपनी शर्तों पर होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने में सफल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने (केशम द्वीप पर) हमला कर दिया. उनके द्वारा किया गया यह दिखावटी हमला किसी काम का नहीं रहा."

आगे क्या होगा - अमेरिका द्वारा सीमित हमला करने के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है. लेकिन अब आगे क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ईरान के खिलाफ जमीनी हमले की संभावना से लेकर हमलों की एक नई लहर शुरू होने तक.मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ एक शांति समझौता "हो सकता है" और उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान खुद एक समझौता चाहता है. वहीं, सोमवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में रूढ़िवादी टिप्पणीकार टकर कार्लसन ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रंप यह तय करेंगे कि पिकएक्स माउंटेन (एक परमाणु स्थल) पर परमाणु हमला किया जाए या नहीं.

उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू, जो हाल ही में हुए चुनावों में बहुमत न मिलने के बाद अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव खत्म होने के बाद ईरान पर नए सिरे से हमले किए जाएं.उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, "मध्य पूर्व में अमेरिका के बाकी पुराने सहयोगी और भी युद्ध होने की संभावना से बुरी तरह डरे हुए हैं."तनावपूर्ण स्थिति के इस खेल के बीच, ईरान के नेतृत्व ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी देना जारी रखा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)

ईरान की 'तस्नीम न्यूज एजेंसी' के अनुसार, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालीबाफ ने कहा है कि वे "ट्रिगर पर उंगली रखे" तैयार हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वाशिंगटन कोई कदम उठाता है, तो दुश्मनी की एक नई लहर शुरू हो सकती है.ईरान के सरकारी मीडिया ने पहले बताया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खमेनेई ने सैन्य कमांडरों को किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा है. उन्होंने अमेरिका और इजराइल की संपत्तियों की एक अद्यतन (अपडेटेड) सूची मांगी है और यह भी कहा है कि अगर कोई नया खतरा सामने आता है, तो तुरंत सशस्त्र जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए.इसमें इजराइल का पहलू भी शामिल है. एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिका के कुछ अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया है कि नेतन्याहू पूर्ण पैमाने पर युद्ध की स्थिति में वापस लौटना चाहते हैं. माना जा रहा है कि इससे उन्हें एक आपातकालीन सरकार बनाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में इजराइल में हुए चुनावों में उनकी पार्टी को संसद में बहुमत नहीं मिल पाया था.

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