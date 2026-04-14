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ईरान का होर्मुज पर टोल क्या बढ़ाएगा महंगाई? भारत पर कितना होगा असर; जानिए वो 10 समुद्री रूट जो हैं टोल फ्री

पनामा नहर में जहाज के आकार के आधार पर लगता है टोल: पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है. पनामा नहर पार करने का टोल जहाज के आकार और प्रकार के आधार पर अलग-अलग होता है, जो औसतन 54,000 डॉलर (लगभग 45 लाख रुपए) से शुरू होकर, बड़े कंटेनर जहाजों के लिए 10 लाख डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपए) से अधिक तक हो सकता है. छोटे निजी जहाजों के लिए यह शुल्क 2,000 से 10,000 डॉलर के बीच होता है. टोल की गणना जहाज की वहन क्षमता (PC/UMS टन) के आधार पर की जाती है.

कील नहर से गुजरने पर देना होता है टोल: जर्मनी की कील नहर (Kiel Canal) उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है. इस नहर को पार करने में औसतन 8-9 घंटे लगते हैं. क्रूजिंग एसोसिएशन (Cruising Association) के अनुसार कील नहर से गुजरने के लिए टोल शुल्क जहाज के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है. 2025 में छोटी मनोरंजक नावों (leisure boats) के लिए यह शुल्क लगभग 1.50 यूरो प्रति मीटर (नाव की लंबाई के अनुसार) था. जबकि, बड़े व्यापारिक जहाजों के लिए शुल्क संरचना अलग है.

वो समुद्री मार्ग जिन पर लगता है टोल: समुद्री मार्गों पर टोल मुख्य रूप से मानव-निर्मित नहरों (canals) पर लगता है. इनमें स्वेज नहर, पनामा नहर और कील नहर पर शामिल हैं, जहां से गुजरने के लिए जहाजों को नेविगेशन शुल्क देना पड़ता है. क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाए गए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिनकी देखरेख जरूरी होती है. इसके अलावा, 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत तुर्की, बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य में सीमित प्रशासनिक शुल्क लेता है. लेकिन, इन्हें पूरा ट्रांजिट टोल नहीं माना जाता है.

ईरानी टोल से कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा: ईरान का हर जहाज पर लगभग 2 मिलियन डॉलर का टोल लगाने का मतलब है कि हर बैरल पर लगभग एक डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा. हर बैरल पर एक से दो डॉलर की दर से दुनिया में तेल की कीमतें युद्ध से पहले के स्तर के मुकाबले सिर्फ 0.05–0.40 डॉलर प्रति बैरल ही बढ़ेंगी, जो युद्ध की शुरुआत से अब तक हुई लगभग 35-40 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. खाड़ी के एक्सपोर्टर इस टोल का 80 से 95 प्रतिशत हिस्सा खुद उठाएंगे. उन्हें सालाना 6 से 14 बिलियन डॉलर का खर्च उठाना पड़ेगा.

ईरानी टोल बढ़ाएगा महंगाई: IMO (International Maritime Organization) के अनुसार, ईरान का यह कदम समुद्र के कानून के तहत 'ट्रांजिट पैसेज' के अधिकार का उल्लंघन है. अमेरिका और अन्य देशों के विरोध के कारण, यह कदम खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य तनाव (Iran-US tension) को और बढ़ाएगा. यह एक ऐसा कदम है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है. दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए ईंधन और अन्य वस्तुओं को महंगा बना सकता है.

होर्मुज पर टोल लगाने का वैश्विक असर: होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के टोल लगाने का वैश्विक असर गहरा और नकारात्मक होगा. दरअसल, यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जिससे लगभग 20% तेल की आपूर्ति होती है. टोल से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग बीमा महंगा होगा, वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत मुक्त व्यापार में दिक्कत आएगी. टोल से न केवल तेल, बल्कि इस मार्ग से गुजरने वाले अन्य मालवाहकों की लागत भी बढ़ेगी, जिससे वैश्विक व्यापार धीमा पड़ सकता है.

अमेरिकी नाकेबंदी बिगाड़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था: वहीं, होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी के कारण भू-राजनीतिक तनाव से तेल की कीमतों में अस्थिरता का खतरा बरकरार है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत के लिए ऊर्जा आयात महंगा हो सकता है. अगर कोई भारतीय जहाज ईरानी सहयोग से गुजरता है, तो अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई का खतरा हो सकता है. यदि तनाव के कारण जहाज दूसरे मार्ग लेते हैं तो भाड़े की दरें और कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है.

ईरान ने कहा, भारत ने नहीं लेंगे टोल: भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने खुद इस बात की पुष्टि की है. उनका कहना है कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय तेल और गैस टैंकरों पर कोई टोल नहीं लगाया है. इस कठिन समय में हमारे संबंध अच्छे हैं. हमारा मानना ​​है कि ईरान-भारत के हित और भविष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

होर्मुज पर ईरानी टोल का भारत पर असर: होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के टोल लगाने का भारत पर मिश्रित असर देखने को मिल रहा है. दरअसल, ईरान ने भारत को मित्र देश बताते हुए उसके जहाजों से टोल लेने से इनकार किया है. बिना टोल के सुरक्षित मार्ग देने का भरोसा दिया है.

टोल के बदले जहाजों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण भी करेगा ईरान: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के अनुसार, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए रियाल आधारित टोल सिस्टम लागू किया गया है. इसके अनुसार होर्मुज से गुजरने पर सभी जहाजों को टोल देना होगा. इस प्लान में समुद्री सुरक्षा, जहाजों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और होर्मुज से गुजरने के वित्तीय नियमों से जुड़ी बातें भी शामिल हैं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टोल से ईरान को कितना फायदा: अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपए) का ट्रांजिट शुल्क यानी टोल लगाया है. युद्ध शुरू होने से पहले इस रूट से हर दिन 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे. लेकिन, युद्ध के चलते यह रूट बाधित हो गया. एक महीने से ज्यादा समय तक चले युद्ध के बीच सिर्फ 120 जहाज ही इस रास्ते से गुजरे हैं. ईरानी अर्थशास्त्री हुसैन रघफर का अनुमान है कि होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने से तेहरान सालाना 60 अरब डॉलर तक कमा सकता है. हुसैन ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण को एक "बहुत शक्तिशाली हथियार" बताया है, जिसने आर्थिक पलड़ा ईरान के पक्ष में झुका दिया है.

साथ ही वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा करेगा. तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग बीमा महंगा होगा और समुद्री व्यापार मार्ग (UNCLOS) बाधित होगा. खाड़ी देशों (Gulf Nations) पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति भी बढ़ने का अनुमान है. आईए जानते हैं, ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर कितना टोल लगा रहा है. इसका भारत पर कितना असर होगा?

Iran US War Impact: दुनिया का 80 फीसदी से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्तों के जरिए होता है. अभी तक इस पर कोई टोल नहीं लगता था. लेकिन, अमेरिका-इजराइल से युद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने का फैसला लिया है. इस तरह से ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया है. जो उसकी इकोनॉमी को बल प्रदान करेगा.

पनामा नहर ने लंबी यात्रा का निकाला शॉर्टकट: पनामा नहर इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है. 1914 में इसके खुलने के बाद से दुनिया भर के व्यापारिक रास्तों को नया आकार मिला. यह प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है, जिससे दक्षिण अमेरिका के चारों ओर से होने वाली लंबी और खतरनाक यात्रा की जरूरत खत्म हो गई. इस नहर से हर साल 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं.

यह दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 6% हिस्सा संभालती है. हाल ही में हुए Neo-Panamax लॉक्स के विस्तार से अब बड़े जहाज़ भी यहां से गुजर सकते हैं. मध्य और दक्षिण अमेरिका के बीच संपर्क बनाए रखने और US के पूर्वी तट के बंदरगाहों को प्रशांत क्षेत्र के माल तक आसानी से पहुंच दिलाने के लिए इस नहर की कार्यक्षमता बहुत जरूरी है.

स्वेज नहर से गुजरने पर कितना टोल: मिस्र की स्वेज नहर (Suez Canal) भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है. स्वेज नहर से गुजरने का टोल निश्चित नहीं है. यह जहाज के आकार, वजन और प्रकार पर निर्भर करता है. जो बड़े तेल टैंकरों के लिए यह शुल्क 4.50 लाख से 8 लाख डॉलर (लगभग 3.7 करोड़ - 6.6 करोड़ रुपए) से अधिक हो सकता है.

स्वेज नहर से होता 12% वैश्विक व्यापार: स्वेज नहर यूरोप और एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार रास्ता है, जो इन दोनों महाद्वीपों के बीच सबसे सीधा संपर्क बनाता है. इससे अफ्रीका के 'केप ऑफ गुड होप' का चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे 10 दिन से ज्यादा का समय और हजारों मील की यात्रा बच जाती है. यह नहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण 'चोकपॉइंट' (अवरोधक बिंदु) है, जिससे हर साल लगभग 12% वैश्विक व्यापार गुजरता है. हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस नहर से गुजरते हैं.

स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नहीं लगता टोल: मलक्का जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का संकरा बिंदु (चोकपॉइंट) है. इस पर कोई टोल नहीं लगता. यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का प्रवेश द्वार है. यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है. हर साल वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 25% और कंटेनर यातायात का एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग से होकर गुजरता है, जो इसे एशियाई व्यापार और चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल के लिए प्रमुख माना जाता है. सिंगापुर का बंदरगाह एक केंद्रीय ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित है. हर साल लगभग 94,000 जहाज मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरते हैं या इसके 40 से अधिक बंदरगाहों का उपयोग करते हैं.

टोल फ्री इंग्लिश चैनल: यह कोई ट्रांस-ओशनिक (महासागर पार करने वाला) रास्ता नहीं है. फिर भी इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग है. यहां से रोजाना 400-500 से जहाज गुजरते हैं. यह उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच एक जरूरी पुल का काम करता है, जो उत्तरी यूरोप के बंदरगाहों के एक घने नेटवर्क को जोड़ता है. यहां जहाजों की बहुत ज्यादा आवाजाही और अक्सर मुश्किल मौसम की वजह से सुरक्षा पक्की करने के लिए जहाजों की आवाजाही को अलग करने की आधुनिक योजनाओं और समुद्री नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होता है.

केप ऑफ गुड होप स्वेज नहर का एक वैकल्पिक मार्ग: केप ऑफ गुड होप मार्ग, स्वेज नहर के मुख्य रणनीतिक मार्ग के विकल्प के रूप में काम करता है. स्वेज नहर में किसी भी तरह की रुकावट के समय यह एक बहुत जरूरी बैकअप का काम करता है. हालांकि, यह मार्ग एशिया से यूरोप की आम यात्रा में लगभग 3,000 से 5,000 नॉटिकल मील की दूरी और जोड़ देता है. यह एक काफी बड़ी दूरी है जिससे यात्रा का समय 7 से 14 दिन तक बढ़ सकता है.

भूमध्यसागरीय समुद्री मार्ग: यह मार्ग क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण और भारी मात्रा वाला नेटवर्क हैं, जो यूरोप को उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व से जोड़ता है. यह सालाना 35 मिलियन टन से अधिक माल का परिवहन करता है और पर्यटन, ऊर्जा परिवहन तथा कृषि उत्पादों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है. इस बहु-मार्गीय नेटवर्क में पश्चिमी भूमध्य सागर में बार्सिलोना-जेनेवा-नेपल्स जैसे महत्वपूर्ण गलियारे और पूर्वी भूमध्य सागर में पिरायस-इस्तांबुल-इजमिर नेटवर्क शामिल हैं. इसकी रणनीतिक स्थिति जिब्राल्टर जलडमरूमध्य द्वारा निर्धारित होती है, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच प्रवेश द्वार का काम करता है.

उत्तरी सागर के मार्ग: यह मार्ग एक सघन, क्षेत्रीय नेटवर्क बनाते हैं जो उत्तरी यूरोप के औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है. हर साल 30 मिलियन टन से ज्यादा माल की आवाजाही संभालने वाला यह मार्ग ऊर्जा और औद्योगिक सामानों के लिए एक मुख्य कड़ी का काम करता है. उत्तरी सागर में समुद्र के अंदर (ऑफशोर) काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. इसके मुख्य बंदरगाह नेटवर्क में हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, ओस्लो और कोपेनहेगन जैसे केंद्र शामिल हैं. इसका कामकाज पर्यावरण से जुड़े नियमों और उत्तरी सागर के मुश्किल मौसम से काफी हद तक प्रभावित होता है.

लाल सागर के रास्ते: लाल सागर (Red Sea) एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. यह स्वेज नहर (Suez Canal) के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है. इसके अलावा यह बाब-अल-मंदेब (Bab al-Mandab) जलडमरूमध्य के जरिए अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ता है. दुनिया का लगभग 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है. यह मार्ग विशेष रूप से तेल और गैस के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है.

दक्षिण चीन सागर के समुद्री मार्ग: दक्षिण चीन सागर के समुद्री मार्ग एक ऐसे क्षेत्र के लिए जीवन-रेखा की तरह हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे व्यापक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन मौजूद हैं. यहां से हर साल 45 मिलियन टन से ज्यादा माल की आवाजाही होती है. यह ASEAN देशों तथा चीन के बीच एक मुख्य व्यापारिक गलियारे के तौर पर काम करता है. हालांकि, यहां क्षेत्रीय विवादों और सैन्य मौजूदगी का असर कॉमर्शियल शिपिंग पर भी पड़ता है. इसकी जबरदस्त कॉमर्शियल अहमियत इस बात से भी जाहिर होती है कि यह दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स और फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज के लिए 'जस्ट-इन-टाइम' डिलीवरी नेटवर्क को मुमकिन बनाता है.

बाल्टिक सागर मार्ग: बाल्टिक सागर मार्ग एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेटवर्क बनाते हैं जो स्कैंडिनेवियाई और बाल्टिक देशों को रूस से जोड़ता है. यह सागर विशेष अभियानों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें सर्दियों के समय बर्फ में जहाज चलाना भी शामिल है, जिसके लिए आइसब्रेकर (बर्फ तोड़ने वाले जहाज) के सहयोग की आवश्यकता होती है. यह वन उत्पादों, लकड़ी और कागज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है. साथ ही रूसी ऊर्जा के यूरोपीय बाजारों में निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण गलियारा है.

आर्कटिक मार्ग: यह मार्ग वैश्विक व्यापार में एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां से हर साल 50 लाख टन से ज्यादा माल की आवाजाही होती है. जलवायु परिवर्तन और समुद्र की बर्फ पिघलने के असर से जहाजों के आने-जाने के नए रास्ते खुले हैं, जैसे कि रूसी आर्कटिक तट के साथ-साथ 'नॉर्थईस्ट पैसेज' और कनाडाई आर्कटिक से गुजरने वाला 'नॉर्थवेस्ट पैसेज'. ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को 30-50% तक कम करते हैं.

ट्रांस-पैसिफिक रूट (एशिया-उत्तरी अमेरिका): एशिया के मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस को उत्तरी अमेरिका के उपभोक्ता देशों से जोड़ने वाला ट्रांस-पैसिफिक, दुनिया के सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण रूटों में से एक है. 6,000 से 8,000 नॉटिकल मील की औसत दूरी के साथ समुद्र के रास्ते यात्रा का सामान्य समय 12 से 16 दिन होता है. इस रूट पर कंटेनर ट्रैफिक का दबदबा है, जो दुनिया के कुल कंटेनर ट्रैफिक का 40% से ज्यादा हिस्सा है. इसके जरिए हर साल 200 मिलियन टन से ज्यादा सामान का परिवहन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और ऑटोमोबाइल शामिल है.

उत्तरी अटलांटिक रूट (यूरोप – उत्तरी अमेरिका): उत्तरी अटलांटिक मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जिससे कुल समुद्री यातायात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा गुजरता है. यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक रूट है जो यूरोप के औद्योगिक केंद्रों को उत्तरी अमेरिका के विशाल बाजारों से जोड़ता है. इस मार्ग से सालाना 150 मिलियन टन से अधिक माल की आवाजाही होती है, जिसमें निर्मित वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, रसायन और अनाज शामिल हैं.

क्या समुद्री मार्ग पर टोल लेना वाजिब है: समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United Nations Convention on the Law of the Sea) के अनुसार तटीय देश केवल जहाजों के वहां से गुजरने के आधार पर कोई शुल्क नहीं लगा सकते हैं. यह नियम विरुद्ध है. देश केवल विशिष्ट सेवाओं जैसे, पायलट सेवा, नेविगेशन सहायता या तकनीकी मदद के लिए ही कोई शुल्क ले सकते हैं. ईरान द्वारा लगाया गया टोल शुल्क किसी सेवा पर आधारित नहीं है. अतः यह UNCLOS का स्पष्ट उल्लंघन है.

समुद्री यातायात को कौन नियंत्रण करता: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) (IMO) अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारित करता है. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिस पर जहाजरानी की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने, तथा जहाजों द्वारा होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी है.

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