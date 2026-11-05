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क्या भारत को अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद कहीं अधिक जटिल हालात से निपटना पड़ेगा ?

नई दिल्ली : अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के लिए ईरान में चल रहे युद्ध को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनमने ढंग से यह स्वीकार किया है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष की इसमें कोई भूमिका हो सकती है.

ट्रंप प्रशासन के भीतर अपनी विदेश नीति को लेकर चल रहे इस आत्म-मंथन के बीच, हकीकत यह है कि वाशिंगटन में अब सत्ता के दो अलग-अलग केंद्र हैं. एक तरफ ट्रंप हैं, जो अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक काफी अस्थिर और अप्रत्याशित रहे हैं, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस है, जो उन पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी.

फिर भी, भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि अमेरिकी व्यवसायों से अपने कृषि क्षेत्र को बचाने की रेड लाइन के मामले में, वह किसी भी व्यापार समझौते के लिए दबाव में नहीं झुकेगा. भारतीय वार्ताकार संभवतः अपना सख्त रुख बनाए रखेंगे. और अब उन्हें इस बात से और मजबूती मिलेगी कि ट्रंप कमजोर स्थिति में हैं और उन्हें अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ेगा. दोनों पक्षों के अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश समझौता पूरा करने के बहुत करीब हैं. अब यह देखना बाकी है कि यह समझौता कितनी जल्दी हो पाता है.

ट्रंप के लिए एक आसान लक्ष्य भारत-अमेरिका व्यापार समझौता करना हो सकता है, जिससे अमेरिकी व्यवसायों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक और उसका बाजार खुल जाएगा. भारत के लिए, इसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रंप या तो विदेश व्यापार नीति में जीत हासिल करने के लिए अधिक नरम रुख अपनाएं, या फिर वे आक्रामक होकर भारत पर अपने बाजार को और अधिक खोलने का दबाव डालें.

ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत यह होगी कि वे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करें और अमेरिका को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से बाहर निकालें. ये दोनों ही ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें वे अब तक सुलझा नहीं पाए हैं. युद्ध खत्म करने का वादा करने के बावजूद ईरान के साथ संघर्ष में उलझना रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनावी रूप से महंगा साबित हुआ, और उन्हें मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में करारी हार का सामना करना पड़ा.

पंत ने कहा, "एक चुनौती यह है कि वे विदेश नीति के मोर्चे पर और अधिक आक्रामक रुख अपना सकते हैं. मोटे तौर पर, विदेश नीति पर उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि अपने लिए और अपनी विरासत को फिर से स्थापित करने के लिए यही एकमात्र क्षेत्र बचा है."

क्या ट्रंप अपने कार्यकाल के बचे हुए समय में अपनी विरासत बनाने पर ध्यान देंगे ?विश्लेषकों का यह भी मानना ​​है कि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए दो वर्षों में, ट्रंप विदेश नीति के मोर्चे पर अपनी विरासत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. सवाल यह है कि मध्यावधि चुनावों के बाद ट्रंप का रुख सुलह वाला होगा या आक्रामक?ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर हर्ष वी. पंत ने कहा, "चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन्हें देखते हुए घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की संभावनाएं काफी सीमित हो जाएंगी. लेकिन विदेश नीति के मामले में उनके पास अभी भी काफी गुंजाइश है, जैसा कि आमतौर पर राष्ट्रपतियों के पास होती है."

दोनों पक्षों के अधिकारियों का कहना है कि यह समझौता लगभग पूरा हो चुका है.पूर्व राजनयिक और राजदूत अनिल वाधवा ने कहा, "भारतीय नीति-निर्माताओं को व्हाइट हाउस और डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच तालमेल बिठाना होगा, जिससे विभिन्न मुद्दों पर लगातार खींचतान देखने को मिल सकती है."फिर भी, डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस भारत के प्रति सहानुभूति रखेगी. पिछले एक साल में कई डेमोक्रेट्स ने टैरिफ, प्रतिबंधों और चीन व पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों की आलोचना की है, ऐसी नीतियां जिन्हें नई दिल्ली संदेह की दृष्टि से देखती है, और कहा है कि इनसे भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा है.

भारत के लिए, ये मध्यावधि चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका और भारत ने तनाव कम करने की कोशिशें की हैं. डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है.भारत-अमेरिका संबंधों के सामने तत्काल चुनौती यह हो सकती है कि अमेरिका, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का फिर से विरोध करे. इसके अलावा, एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की नई जल्दबाजी भी देखने को मिल सकती है.

भारत के लिए एक बड़ी चुनौती वाशिंगटन की सत्ता के गलियारों में तालमेल बिठाना होगी, जो अब शायद और भी अधिक अप्रत्याशित हो गए हैं. इस बात की पूरी संभावना है कि प्रमुख घरेलू और विदेश नीतियों को लेकर कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन एक-दूसरे के विपरीत दिशा में काम करेंगे.

मिडटर्म चुनावों के बाद ट्रंप के पास क्या ताकत बची है?अमेरिकी मतदाताओं ने संकेत दिया है कि वे ट्रंप के कार्यकाल से खुश नहीं हैं. ईरान के साथ टकराव और व्यापार व टैरिफ नीतियों में अनिश्चितता (जिसमें कनाडा के साथ ट्रेड वॉर भी शामिल है) के कारण तेल, किराने का सामान और अन्य उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं.हालांकि मिडटर्म चुनावों में अक्सर राष्ट्रपतियों का प्रदर्शन खराब रहता है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का मानना ​​है कि इस बार नुकसान का स्तर अभूतपूर्व था.

राष्ट्रपति के तौर पर, उनके पास अभी भी कार्यकारी शक्तियां हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि वे वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे. यह वह शक्ति है जिससे वे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को रोक सकते हैं. अपने पहले कार्यकाल के दौरान, 2019 में ट्रंप ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन (युद्ध शक्तियों से जुड़ा प्रस्ताव) को वीटो कर दिया था. इस प्रस्ताव का मकसद यमन में सऊदी अरब को दी जा रही अमेरिकी सैन्य सहायता को खत्म करना था. इसी तरह, 2020 में उन्होंने कांग्रेस के एक ऐसे प्रस्ताव को भी वीटो कर दिया था, जो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के उनके सैन्य अधिकारों को सीमित करना चाहता था. उस समय वे युद्ध में नहीं गए थे.

राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए कांग्रेस में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो डेमोक्रेट्स के पास भारी जीत के बाद भी नहीं है. लेकिन उन्हें कांग्रेस की ओर से कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ेगा. अगर डेमोक्रेट्स सहमत नहीं होते हैं, तो उनके लिए किसी भी नए साहसिक कदम, चाहे वह ईरान में युद्ध हो या यूक्रेन में, उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल हो सकता है.उन्हें अपनी टैरिफ नीति को लेकर भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उन्होंने अपनी इस नीति को जारी रखने के लिए कार्यकारी शक्तियों का प्रभावी इस्तेमाल पहले ही कर लिया हो. यहां तक कि इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता, जिसे दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल है, उनको भी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील धड़े (जैसे मिशिगन के नवनिर्वाचित सीनेटर अब्दुल अल-सैयद) की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल, ट्रंप ने सुलह का रुख अपनाते हुए कहा है कि वह डेमोक्रेटिक कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे. हालांकि, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध और टैरिफ नीतियां, रिपब्लिकन पार्टी की हार के कारणों का बस एक छोटा सा हिस्सा थीं.

इन सबका भारत के लिए क्या मतलब है ?एशिया के पास यह देखने का एक तत्काल अवसर होगा कि क्या ट्रंप की एशिया नीति में कोई बदलाव आता है. वे संभवतः 16-18 नवंबर को फिलीपींस में होने वाले 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, और इसके बाद 18-19 नवंबर को एपीईसी चीन 2026 शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे.भारत इन दौरों पर बारीकी से नजर रखेगा, ताकि यह पता चल सके कि एशिया, और विशेष रूप से चीन के प्रति ट्रंप की नीति में कोई बदलाव आता है या नहीं.

कई वर्षों तक, भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का एक मुख्य आधार यह था कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है. लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में, वाशिंगटन ने एशिया में अपने सहयोगियों और साझेदारों के माध्यम से काम करने के बजाय, सीधे बीजिंग से संपर्क साधा है. ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का मुख्य ध्यान पश्चिमी गोलार्ध पर ही केंद्रित है. ट्रंप ने चीन के साथ जिस तरह का रुख अपनाया है, उससे उनकी अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लोग असहज हैं. नई दिल्ली में यह धारणा बनी हुई है कि अधिक स्थिर संबंधों के लिए भारत को ट्रंप के कार्यकाल के बाकी वर्षों के बीतने का इंतजार करना होगा. मध्यावधि चुनावों के नतीजों और कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में डेमोक्रेट्स के दबदबे के बावजूद, यह धारणा अभी भी बनी हुई है. आव्रजन (इमिग्रेशन) जैसे मुद्दों पर, भारत से वीजा चाहने वालों या एचवन-बी के लिए कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है. ट्रंप प्रशासन पात्रता शर्तों को और सख्त कर रहा है, जिससे कंपनियों के लिए भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखना और अधिक कठिन हो गया है.

वाधवा ने कहा, "अमेरिका में आप्रवासन (इमिग्रेशन) के खिलाफ दोनों प्रमुख दलों की आम सहमति के कारण, आप्रवासन से जुड़ी नीतियों और एचवन बी वीजा पर लगी पाबंदियों में शायद ही कोई बड़ी राहत मिले. रक्षा संबंधों पर शायद कोई असर न पड़े, लेकिन इन हालात में चीन का दबदबा बढ़ सकता है. साथ ही, अमेरिका का भारत पर ध्यान कम हो सकता है, चाहे वह चीन के खिलाफ एक संतुलन (काउंटरवेट) के रूप में हो या क्वाड के एक अहम हिस्से के तौर पर. क्योंकि अब इसे उतनी प्राथमिकता नहीं मिलेगी. यह घटनाक्रम (मिडटर्म चुनाव के नतीजे) भारत के लिए मिले-जुले असर वाला हो सकता है."

पिछले कुछ हफ्तों में वाशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशें की हैं. तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने के लिए, अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत का दौरा किया था. अब देखने वाली मुख्य बात यह होगी कि क्या रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत को मिली छूट जारी रहती है, या फिर अगर रूस पर दबाव बढ़ाने का फैसला लिया जाता है, तो क्या कांग्रेस और ट्रंप इस मुद्दे पर एकमत हो पाते हैं.

ट्रंप ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (2026) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में भारत को छूट दी थी. इस कानून के अनुसार, रूस से तेल खरीदने वाले भारत और अन्य प्रमुख खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ (शुल्क) लगाया जा सकता है. यह मुद्दा अभी भी भारत-अमेरिका संबंधों पर एक साये की तरह मंडरा रहा है.फिर भी, पंत का मानना ​​है कि भारत के साथ संबंध ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच एक साझा आधार (मीटिंग ग्राउंड) बन सकते हैं. इसकी वजह यह है कि भारत-अमेरिका संबंधों को दोनों दलों का समर्थन हासिल है और इनमें आमतौर पर कोई विवाद भी नहीं होता.पंत ने कहा, "ट्रंप शायद भारत के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने और व्यापार समझौते (ट्रेड डील) को अंतिम रूप देने को एक ऐसी जीत के रूप में देख सकते हैं, जो उन्हें जल्दी मिल सकती है. और चूंकि डेमोक्रेट्स मूल रूप से भारत के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ दशकों में उन्होंने भारत का समर्थन ही किया है, इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर व्हाइट हाउस और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं."

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