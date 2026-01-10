ETV Bharat / international

वहां बहुत जोर से मारेंगे, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा, ट्रंप की ईरान को चेतावनी

ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, कहा कि अमेरिका हालात पर करीब से नजर रख रहा है.

Trump warns Iran
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ANI

Published : January 10, 2026 at 8:44 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के हालात पर बहुत करीब से नजर रखी जा रही है और उम्मीद है कि देश में प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, तो अमेरिका दखल देगा और उस देश पर ऐसी जगह हमला करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में टॉप तेल और गैस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं.

जब उनसे ईरान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'ईरान बड़ी मुसीबत में है. मुझे लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है. हम हालात पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं. मैंने बहुत मजबूती से यह बयान दिया है कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो हम दखल देंगे.

हम उन्हें वहीं मारेंगे जहाँ उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, और इसका मतलब जमीन पर सेना भेजना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें वहीं मारना जहाँ उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा हो.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'लेकिन ईरान में कुछ बहुत ही अविश्वसनीय हो रहा है. यह देखने में एक कमाल की चीज है. उन्होंने बहुत बुरा काम किया है, उन्होंने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, तो, देखते हैं क्या होता है. हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं.'

प्रदर्शनकारियों के बारे में ट्रंप ने कहा, 'मुझे बस उम्मीद है कि ईरान में प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि यह अभी बहुत खतरनाक जगह है और मैं फिर से ईरानी नेताओं से कहता हूं कि आप गोली चलाना शुरू न करें क्योंकि हम भी गोली चलाना शुरू कर देंगे.' पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार, 7 जनवरी से ईरान में विरोध प्रदर्शनों की गतिविधि दर और पैमाने दोनों में काफी बढ़ गई है, जिसमें तेहरान जैसे बड़े शहर और उत्तर-पश्चिमी ईरान भी शामिल हैं.

थिंक टैंक ने आगे कहा कि सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें कम से कम एक प्रांत में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ग्राउंड फोर्सेज का इस्तेमाल करने जैसा दुर्लभ कदम भी शामिल है. इससे पहले 9 जनवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने ईरान में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने का आरोप लगाया था. एक सार्वजनिक बातचीत में खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम कर रहे थे.

'कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम सिर्फ बर्बादी करना है. कल रात तेहरान में और कुछ दूसरी जगहों पर, कुछ बदमाशों ने आकर अपने ही देश की एक बिल्डिंग को तोड़ दिया. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक खास बिल्डिंग या दीवार को तोड़ दिया.

क्योंकि उसने कहा था... कुछ बेकार की बातें... कि 'अगर ईरान की सरकार ऐसा-वैसा करेगी, तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा. मैं तुम्हारा साथ दूंगा.' इन दंगाईयों और देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का साथ. इन लोगों की उम्मीदें उसी पर टिकी हैं. अगर वह कर सकता है, तो पहले अपने देश को संभाले! उसके अपने देश में ही तरह-तरह की घटनाएं हो रही हैं. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खामेनेई ने ऐसा कहा.

अयातुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तानाशाह जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया और कहा कि तानाशाहों को उनके घमंड के चरम पर ही हटा दिया जाता है. उन्होंने कहा, 'हमारा देश विदेशियों के लिए भाड़े के सैनिक बनने को बर्दाश्त नहीं करता. आप चाहे कोई भी हों, एक बार जब आप किसी विदेशी के लिए भाड़े के सैनिक बन जाते हैं, एक बार जब आप किसी विदेशी के लिए काम करते हैं, तो देश आपको ठुकरा देता है.

जहां तक ​​उस आदमी (ट्रंप) की बात है जो वहां घमंड और अहंकार के साथ बैठकर पूरी दुनिया पर फैसला सुनाता है, उसे भी यह पता होना चाहिए कि आमतौर पर दुनिया के तानाशाह और अहंकारी ताकतें - जैसे फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा, और उनके जैसे लोग - ठीक उसी समय हटा दिए गए जब वे अपने घमंड के चरम पर थे. इसे भी हटा दिया जाएगा.'

ये भी पढ़ें- ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा- प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने के लिए 'अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे'

TAGGED:

WILL BE HITTING THEM VERY HARD
US WATCHING SITUATION CLOSELY
ईरान हिंसा डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ईरान चेतावनी
TRUMP WARNS IRAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.