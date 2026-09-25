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हूती लड़ाकों के गाल हमेशा फूले क्यों रहते हैं? क्या है वजह, जानिए सबकुछ...

क्‍यों हमेशा मुंह में दबाए रहते हैं हरी पत्त‍ियां? हूती लड़ाकों की तस्‍वीरें जब भी सामने आती हैं, तो उसमें उनका एक तरफ का गाल हमेशा फूला दिखाई पड़ता है. वजह है कि वो अक्‍सर हरे रंग की पत्त‍ियां चबाते रहते हैं. स‍िर्फ हूती लड़ाके ही नहीं, बल्कि यमन के लाखों लोग ‘कात’ नाम की पत्तियां चबाते हैं. यह एक तरह का पौधा है जिसकी कोमल पत्तियों को मुंह के एक तरफ गाल में दबाकर कई घंटों तक चबाया जाता है. इस वजह से हल्का नशा होता है जिस कारण व्यक्ति अधिक एक्‍ट‍िव महसूस करता है. यमन में यह महज हूतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गया है. यही वजह है कि ये लड़ाके अक्सर अपने मुंह में कात की पत्तियां दबाए रखते हैं.

यमन के पुरुषों का गाल की कोई शारीरिक बनावट नहीं है और न ही कोई इत्तेफाक है. बल्कि यह ऐसी लत का परिणाम है जिसकी वजह से यमन की 90 फीसदी आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है.

इतना ही नहीं ये पैरों में क‍िसी सैन‍िक की तरह बूट या जूते नहीं पहनते हैं, बल्‍कि चप्‍पल या फ्लोटर्स पहनते हैं. साथ ही वर्दी के नाम पर होती है लुंगी या एक लंबा सा चोगा. वहीं हूती लड़ाकों के हाथ में एके-47 राइफल और मुंह में एक तरफ फूला हुआ गाल. अधिकांश हूती लड़ाकों के चेहरा भी ऐसा ही दिखता है. वजह है ‘कात’ की पत्त‍ियां.

हैदराबाद : यमन के हूती लड़ाकों और सऊदी अरब की समर्थित यमन सरकार की सेना के बीच चल रहा संघर्ष अब और अधिक भी हिंसक हो गया है. वहीं हूतियों के लाल सागर तक पहुंचने से एशियाई देशों में भी च‍िंता है. हालांकि हूती कोई आधिकार‍िक सेना नहीं है, बावजूद इसके अब इन लड़ाकों की चर्चा हो रही है.

इतना ही नहीं हूती लड़ाकों के गाल पत्तियों के गोले से फूले हुए होते हैं और वे फेंकी गई पत्तियों और टहनियों के हरे टुकड़े पीछे छोड़ते जाते हैं. साथ ही कई शौकीनों के लिए 'कात के पत्ते' को मेल-जोल बढ़ाने का एक जरिया भी माना जाता है ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम में कॉफी या शराब होती है.

हूती लड़ाके गाल में कात की पत्तियां दबाए रहते हैं. (AFP)

बताते चले हैं कि हूती लड़ाके पारंपरिक यमनी पोशाक पहनते हैं. जैसे लंबा सफेद या भूरा चोगा जिसको यमनी भाषा में थोब कहा जाता है. साथ ही सिर पर स्कार्फ या पगड़ी और कमर में जंबिया (Jambiya) नाम का पारंपरिक मुड़ा हुआ खंजर होता है. इस जंब‍िया की मूठ की बड़ी अहमियत होती है. अगर ये हाथी दांत या सींग की बनी हो तो इसका मतलब ऊंचा रुतबा है. इनके द्वारा म‍िसाइलों के मलबे से भी जंब‍िया बनाया जाता है. यमन में जंबिया महज हथियार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता है.

कौन हैं हूती विद्रोही?

यमन का एक सशस्त्र राजनीतिक-विद्रोही संगठन हूती है, यह अपने को अंसार अल्लाह कहता है. इस संगठन का उभार उत्तरी यमन के जैदी शिया बहुल इलाके से हुआ बताया जाता है. इसी क्रम में वर्ष 1990 में हुसैन अल-हूती ने सुन्नियों के खिलाफ इस संगठन को तैयार करना प्रारंभ कर दिया था. जो यमन में अब्दुल्ला सालेह की सत्ता के समय काफी मजबूत होने लगा. वहीं वर्ष 2012 में अब्दुल्ला का तख्तापलट कर अब्दरब्बू मंसूर हादी खुद राष्ट्रपति बन गए. फलस्वरूप 33 साल से शासन कर रहे अब्दुल्ला को यमन छोड़कर विदेश भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके साथ ही यमन की सेना दो भागों में बंट गई. इसी का फायदा उठाकर यमन के दक्षिणी इलाकों पर कब्‍जा करने का दौर शुरू हो गया. इसी क्रम में ईरान और सउदी अरब ने दस्तक दी. क्‍योंकि सऊदी अरब खुद को सुन्नियों का नेता मानता है और ईरान शियाओं का. इस वजह से हूतियों को ईरान का समर्थन मिला और यमन सरकार को सऊदी अरब का.

हूती लड़ाकों का लड़ाई के समय भी मुंह में कात की पत्तियों को दबाए रखना सामान्य है. (AFP)

हूतियों ने अपनी ताकत बढ़ाने के साथ 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया. इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की. एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2015 में हूती विद्रोही गुट में जहां करीब 30 हजार लड़ाके थे अब उनकी संख्या बढ़कर करीब 3.5 लाख हो गई है.

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