जानिए वेनेजुएला में क्यों आते हैं भूकंप और 'अर्थक्वेक डबलेट' क्या है?
अर्थक्वेक डबलेट भूकंपों की एक ऐसी जोड़ी है जो एक-दूसरे से बहुत कम समय और दूरी पर आते हैं.
Published : June 26, 2026 at 10:23 AM IST
हैदराबाद: 'डबलेट' भूकंप एक दुर्लभ भूकंपीय घटना है. वेनेजुएला में ऐसी ही घटना हुई थी जब एक ही इलाके में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो जबरदस्त भूकंप आए थे. आम तौर पर भूकंप के सिलसिले में एक बड़े भूकंप के बाद काफी छोटे झटके (आफ़्टरशॉक्स) आते हैं, लेकिन 'डबलेट' (doublets) लगभग एक जैसी तीव्रता वाले भूकंप होते हैं.
ये आपस में जुड़े तो होते हैं, लेकिन भूकंप विज्ञान के नजरिए से अलग-अलग होते हैं. इसका मतलब है कि हर भूकंप से निकलने वाली भूकंपीय तरंगों (seismic waves) के बीच समय का अंतर होता है, या फिर वे अलग-अलग जगहों से शुरू होती हैं.
'अर्थक्वेक डबलेट' (earthquake doublet) भूकंपों की एक ऐसी जोड़ी है जो एक-दूसरे से बहुत कम समय और दूरी पर आते हैं. अर्थक्वेक डबलेट को भूकंपों की ऐसी जोड़ी के तौर पर परिभाषित किया जाता है जिनमें समय का अंतर कम (कुछ घंटे या कई दिन) होता है और वे एक-दूसरे के करीब (50–100 किमी) आते हैं.
यूएजीएस ने इस घटना को 'डबलेट' बताया है. इसका कहना है कि 7.5 तीव्रता वाले मुख्य भूकंप (mainshock) से एक मिनट से भी कम समय पहले 7.2 तीव्रता का एक शुरुआती भूकंप (foreshock) आया था. वैज्ञानिकों ने शुरू में डबलेट भूकंपों की पहचान अलग-अलग भूकंपीय घटनाओं के तौर पर की थी, जिनमें एक ही जगह से लगभग एक जैसी वेवफॉर्म निकलती हैं.
भूकंप वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं को डबलेट कहते हैं क्योंकि दोनों भूकंपों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा अलग-अलग निकली थी. ऐसा नहीं था कि एक भूकंप दूसरे का सिर्फ 'आफ्टरशॉक' (aftershock) हो. डबलेट बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि जब कोई फॉल्ट (fault) टूटता है, तो आमतौर पर उससे इतना तनाव (stress) कम हो जाता है कि उसके ठीक बाद उतनी ही ताकत वाला दूसरा झटका नहीं आ पाता.
हालांकि, अगर आस-पास के फॉल्ट सेगमेंट पर पहले से ही बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक दबाव है, तो पहली दरार से दबाव बगल वाले सेगमेंट पर जा सकता है, जिससे लगभग तुरंत ही दूसरा बड़ा भूकंप आ सकता है.
दोहरे भूकंपों (डबलट अर्थक्वेक) की समय-रेखा
-1988 में ऑस्ट्रेलिया के टेनांट क्रीक में एक 'ट्रिपलेट' – यानी तीन भूकंपों की एक ऐसी श्रृंखला जो एक-दूसरे से सिर्फ आधे घंटे के अंतराल पर आए – देखा गया.
-1997 में दक्षिण-पश्चिम जापान में कागोशिमा भूकंप डबलट आया, जिसमें दो आपस में जुड़ी हुई 'स्ट्राइक-स्लिप' घटनाएं शामिल थी. ये घटनाएं एक-दूसरे से पांच किलोमीटर की दूरी और 48 दिनों के अंतराल पर हुई.
15 नवंबर, 2006 और 13 जनवरी, 2007 को मध्य कुरील द्वीपों में एक बड़ा भूकंप डबलट आया. पहली घटना एक बड़ी इंटरप्लेट (अंडरथ्रस्टिंग) घटना (Mw8.3) थी, और दूसरी घटना कुरील ट्रेंच के समुद्र की ओर वाले बाहरी उभार (आउटर राइज़) क्षेत्र में एक बड़ी इंट्राप्लेट (सामान्य फॉल्टिंग) घटना (Mw8.1) थी.
9 अक्टूबर 2014 को जुआन फर्नांडीज माइक्रोप्लेट पर जो पैसिफिक और नाजका प्लेट्स के साथ ट्रिपल जंक्शन के पास है. - Mw 7.1–6.7 का भूकंपीय डबलेट (दो भूकंपों का समूह) आया. Mw 7.1 का भूकंप इस इलाके में अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा भूकंप है.
1 जुलाई 2022 को दक्षिण-पूर्वी ईरान के ज़ाग्रोस फोल्ड-एंड-थ्रस्ट बेल्ट में एक डबलट भूकंप की घटना हुई, जिसमें Mw 6.0 से ज़्यादा तीव्रता वाले दो मुख्य झटके शामिल थे.
2023 में तुर्की और सीरिया में भूकंप का एक डबलट आया, जिसकी तीव्रता 7.8 और 7.7 मापी गई. ये भूकंप सिर्फ 95 किलोमीटर की दूरी और नौ घंटे के अंतराल पर आए, जिनसे 1.4 करोड़ लोग प्रभावित हुए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ.
डबलट बनाम आफ़्टरशॉक: क्या फ़र्क है?
फर्क मुख्य रूप से मैग्नीट्यूड में है.
एक आम भूकंप के क्रम में पहले एक बड़ा मेनशॉक आता है और उसके बाद छोटे आफ़्टरशॉक आते हैं जो आम तौर पर मुख्य घटना से बहुत कमजोर होते हैं. डबलट भूकंप में दो बड़े भूकंप आते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड एक जैसी होती है. दोनों को मुख्य भूकंपीय घटनाएँ माना जाता है, न कि सिर्फ़ एक आफ़्टरशॉक.
एक मीडिया रिपोर्ट ने भूकंपीय वजहों का हवाला देते हुए बताया कि वेनेज़ुएला की घटना एक आम आफ़्टरशॉक क्रम से अलग थी क्योंकि दोनों भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें अलग-अलग बड़े भूकंप माना जा सकता था.
वेनेजुएला में जबरदस्त भूकंप क्यों आते हैं?
वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका की सबसे सक्रिय टेक्टोनिक सीमाओं में से एक पर स्थित है, जहाँ कैरिबियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट के मुकाबले पूर्व की ओर खिसकती है. उत्तरी वेनेजुएला में कोई एक फॉल्ट नहीं है, बल्कि कई बड़े स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट सिस्टम हैं जो मिलकर इस प्लेट की हलचल को संभालते हैं.
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं
बोकोनो फॉल्ट – वेनेजुएला के एंडीज पहाड़ों से होकर गुजरने वाला एक बड़ा इनलैंड स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट.
सैन सेबेस्टियन फॉल्ट – काराकस के पास मध्य कैरिबियन तट के साथ समुद्र में स्थित फॉल्ट.
एल पिलर फॉल्ट – उत्तर-पूर्वी वेनेजुएला में फैला हुआ फॉल्ट.
मोरोन फॉल्ट जोन – मध्य-उत्तरी वेनेजुएला में स्थित और उस जटिल प्लेट सीमा का हिस्सा माना जाता है जहाँ हाल ही में भूकंप आए थे.
ये फॉल्ट अलग-थलग दरारें नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़ी हुई दरारें हैं जिनमें लगातार तनाव जमा होता रहता है, क्योंकि कैरिबियन प्लेट दक्षिण अमेरिका के मुकाबले हर साल लगभग दो सेंटीमीटर खिसकती है. जब यह जमा हुई ऊर्जा अचानक निकलती है, तो जबरदस्त भूकंप आते हैं.