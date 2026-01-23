ETV Bharat / international

ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर: अंतरिक्ष में उभरती नयी प्रतिस्पर्धा, बढ़ता वैश्विक दांव

हैमिल्टन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर रुख लगभग हर दिन बदलता रहता है, वह कभी बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देते हैं तो कभी ऐसा न करने का आश्वासन, लेकिन एक बात तय है कि उनका यह दृढ़ विश्वास कि आर्कटिक द्वीप अमेरिका के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

इस सप्ताह दावोस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर, ऐसी खबरें प्रकाशित होने लगीं कि वाशिंगटन और कोपेनहेगन ने चुपचाप अमेरिका को नये सैन्य ठिकानों के लिए ग्रीनलैंड के छोटे, दूरस्थ भू-भाग देने पर चर्चा की थी. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई, सब अफवाहें थीं, लेकिन जिस तरह से अटकले फैलीं उसने बहुत कुछ कह दिया.

जो कभी ट्रंप की सियासी नाटक प्रतीत होता था, वह अचानक एक वास्तविक भू-राजनीतिक चाल प्रतीत होने लगा. यह इस बात का भी संकेत है कि आर्कटिक क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन की होड़ अब बाह्य अंतरिक्ष की राजनीति में भी अपना प्रभाव डाल रही है.

यह सब बहुत तेजी से हुआ. अमेरिका द्वारा डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की संभावना (जो 2019 में फिर से सामने आई) को पहले हंसी-मजाक में की जाने वाली चर्चा के तौर पर लिया गया था. लेकिन इन मजाकिया चर्चा के पीछे एक बढ़ती हुई बेचैनी छिपी थी कि ट्रंप प्रशासन का ग्रीनलैंड के प्रति जुनून ‘‘पश्चिमी गोलार्ध’ और उससे परे एक व्यापक भू-रणनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है.

ऐसा इसलिए है, क्योंकि ग्रीनलैंड दो ऐसी सीमाओं पर स्थित है, जो जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं, पहला गर्म होता आर्कटिक- जो इसे नौवहन मार्गों में तब्दील कर देगा, और दूसरा एक तेजी से सैन्यीकृत अंतरिक्ष. जैसे-जैसे वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, यह द्वीप भू-राजनीतिक दबाव का एक मापक बन गया है. इससे पता चलता है कि पुरानी अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था किस तरह कमजोर पड़ने लगी है.

इन सभी के केंद्र में पिटुफिक अंतरिक्ष ठिकाना है, जिसे पहले थुले एयरबेस के नाम से जाना जाता था. शीतयुद्ध के दौरान एक चौकी के रूप में इस्तेमाल यह बेस अब अमेरिकी सेना के अंतरिक्ष बल केंद्र का एक अहम हिस्सा है, जो मिसाइल का पता लगाने से लेकर जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने तक हर चीज के लिए आवश्यक है.

अंतरिक्ष नियमों की अस्पष्टता

ट्रंप ने इस दलील का जमकर इस्तेमाल किया है. उन्होंने थूले की बार-बार प्रशंसा करते हुए इसे पृथ्वी के ऊपर होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में से एक बताया है और अमेरिका से इसे मजबूत करने के लिए ‘‘हर विकल्प पर विचार करने’’ का आग्रह किया है. फिर चाहे बल प्रयोग से हो, पैसे के बल पर हो या बातचीत से, यह मूल संदेश नहीं बदला है कि ग्रीनलैंड, अमेरिका की आर्कटिक और अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में है.

यह सिर्फ सैन्य निगरानी का मामला नहीं है. निजी कंपनियां रिकॉर्ड गति से रॉकेट प्रक्षेपित कर रही हैं, ऐसे में ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसे प्रक्षेपण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अति दुर्लभ अवसर प्रदान करती है. उच्च अक्षांश वाले स्थान ध्रुवीय और सूर्य-तुल्यकालिक कक्षाओं में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आदर्श हैं. ग्रीनलैंड के विशाल खाली क्षेत्र और खुले समुद्री गलियारे इसे आर्कटिक प्रक्षेपण केंद्र के रूप में एक संभावित विकल्प बनाते हैं. उपलब्ध स्थानों की कम संख्या और पहुंच संबंधी समस्याओं के कारण वैश्विक प्रक्षेपण क्षमता सीमित होती जा रही है, ऐसे में यह द्वीप अचानक एक बहुमूल्य संपत्ति बन गया है.

लेकिन ग्रीनलैंड में अमेरिकी रुचि उस समय बढ़ रही है, जब युद्ध के बाद की ‘‘नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था’’ शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तेजी से निष्प्रभावी साबित हो रही है. अंतरिक्ष कानून आज विशेष रूप से खतरे में है. वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि दो महाशक्तियों (अमेरिका और सोवियत संघ) तथा कुछ ही उपग्रहों को ध्यान में रखकर की गयी थी, न कि निजी उपग्रहों के विशाल समूह, वाणिज्यिक चंद्र परियोजनाओं या क्षुद्रग्रह खनन के लिए. इसके अलावा, यह भी कभी अनुमान नहीं लगाया गया था कि पृथ्वी पर स्थित थुले/पिटुफिक जैसे निगरानी स्थल यह तय करेंगे कि अंतरिक्ष कक्षा की निगरानी या उस पर प्रभुत्व कौन रख सकता है.