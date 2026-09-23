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शी और ट्रंप की मुलाकात चीन और अमेरिका से परे क्यों मायने रखती है ?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी यात्रा पर हैं. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

China pd visit US
अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चीनी राष्ट्रपति (फाइल फोटो) (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 23, 2026 at 4:09 PM IST

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नई दिल्ली : चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं. उनकी यात्रा का कितना अधिक वैश्विक असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच मुख्य प्रतिद्वंद्विता को कैसे संभाला जाता है. शी और ट्रंप के बीच होने वाली बैठक पर सबकी नजर रहेगी कि दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान और व्यापार को लेकर अपनी प्रतिद्वंद्विता को कैसे संभालते हैं, और क्या नवंबर में खत्म होने वाले व्यापार और आर्थिक समझौते (ट्रूस) को आगे बढ़ाया जाएगा.

दोनों नेता आखिरी बार मई में ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान मिले थे, लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है. ट्रंप अब ईरान के साथ चल रहे विवाद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं. इस विवाद की वजह से ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं और देश में महंगाई की समस्या पैदा हुई है, जिसका असर नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में दिख सकता है. ईरान के साथ उलझने की बढ़ती लागत को देखते हुए, वह चीन के साथ किसी भी तरह का आर्थिक टकराव मोल नहीं ले सकते.

दूसरी ओर, शी घरेलू खपत में कमी और रियल एस्टेट में मंदी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. वह अमेरिका में काम कर रही चीनी कंपनियों के लिए अधिक स्थिरता चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वॉशिंगटन चीनी सामानों पर कोई नया टैरिफ न लगाए.

शानदार स्वागत की तैयारी - बैठक से पहले माहौल सकारात्मक रहा है. पिछले सप्ताह ट्रंप ने कहा था, "हमारी आपस में अच्छी बनती है. चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं. मैं कहूंगा कि शायद दूसरों के साथ उतने अच्छे न हों, लेकिन चीन के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. राष्ट्रपति शी और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं." फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की ओर से जारी व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक खास पहल के तहत ट्रंप बुधवार को वॉशिंगटन के बाहर स्थित सैन्य हवाई अड्डे 'जॉइंट बेस एंड्रयूज' पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं.

इस दौरे में भव्यता और शान-शौकत भी देखने को मिलेगी. ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया व्हाइट हाउस के 'स्टेट फ्लोर' पर शी और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का आधिकारिक स्वागत करेंगे. इसके बाद गुरुवार को 'रोज गार्डन' में सैन्य निरीक्षण (मिलिट्री रिव्यू) होगा. व्हाइट हाउस ने बताया कि व्हाइट हाउस के साउथ लॉन, स्टेट फ्लोर और रोज गार्डन में होने वाले इस समारोह में अमेरिकी सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के 479 सैन्यकर्मी शामिल होंगे और सैन्य प्रदर्शन व ड्रिल करेंगे. व्हाइट हाउस के अनुसार, समारोह का समापन एक सैन्य फ्लाईओवर के साथ होगा, जिसमें एक B-2 स्पिरिट और चार F-22 रैप्टर विमान शामिल होंगे.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ट्रंप, शी जिनपिंग के लिए एक 'स्टेट डिनर' (सरकारी भोज) आयोजित करेंगे. इस डिनर में कई बड़े टेक सीईओ शामिल होंगे, जिनमें अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, एप्पल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टिम कुक, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और एनवीडिया के सीईओ और प्रेसिडेंट जेन्सेन हुआंग शामिल हैं.

इसके अलावा, ट्रंप परिवार चीन से आए मेहमान और उनकी पत्नी के लिए एक प्राइवेट चाय-पार्टी भी आयोजित करेगा. साथ ही, वे 'नेशनल आर्काइव्स' का दौरा भी करेंगे, जहां अमेरिका की आजादी की घोषणा और अमेरिकी संविधान जैसे देश के अहम दस्तावेज रखे गए हैं.

किन मुद्दों पर सहमति और किन पर मतभेद - सवाल यह है कि क्या इस भव्य आयोजन का असर बातचीत के नतीजों से अधिक होगा? इसी से तय होगा कि दोनों देशों के बीच हुई यह बातचीत कितनी सफल रही. ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों की वजह से कनाडा जैसे सहयोगी देशों के साथ भी ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) शुरू हो गया था. लेकिन चीन के मामले में वे नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं, जबकि उनकी मुख्य शिकायत यह रही है कि चीन जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करके अमेरिकी और दूसरे बाजारों में अपने सामान की बाढ़ ला देता है. लेकिन जब चीन ने अमेरिकी उद्योगों के लिए जरूरी 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (दुर्लभ खनिजों) के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर जवाबी कार्रवाई की, तो आमतौर पर बेबाक बयान देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के मामले में सावधानी भरा रुख अपना लिया है.

इस बैठक से एक मुख्य उम्मीद यह है कि दोनों देश नवंबर 2026 के बाद भी एक्सपोर्ट कंट्रोल (निर्यात नियंत्रण) पर बनी सहमति को आगे बढ़ाएंगे. इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष जरूरी खनिजों सहित अन्य सामानों पर टैरिफ, फीस और एक्सपोर्ट कंट्रोल को और न बढ़ाने पर सहमत हुए. चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अपने एक्सपोर्ट प्रतिबंधों को रोकने या कुछ समय के लिए टालने पर सहमत हुआ, जबकि अमेरिका चीनी आयात पर बढ़ते टैरिफ को कम करने और रोकने पर सहमत हुआ, हालांकि अन्य विवाद अनसुलझे ही रहे.

दूसरे देशों की तरह अमेरिका भी जरूरी खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में होता है, क्योंकि बीजिंग का दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता पर नियंत्रण है. नेताओं की बैठक से पहले, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और चीन के दौरे पर आए वाइस-प्रीमियर हे लिफेंग के बीच हुई बैठक में दोनों देश टैरिफ में राहत के लिए सामानों की पहचान करने हेतु एक द्विपक्षीय व्यापार निकाय को चालू करने पर सहमत हुए. उन बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर "दोनों देशों के बीच एक संभावित नोटिफिकेशन मैकेनिज्म" (सूचना प्रणाली) पर ध्यान केंद्रित करने पर भी सहमत हुए, जिस क्षेत्र में अमेरिका और चीन वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

हालांकि AI पर बातचीत से इस प्रतिद्वंद्विता को तेजी से बढ़ने से रोकने की कोशिश दिखती है, लेकिन यह संबंधों में एक मुख्य विवाद का बिंदु बना हुआ है. चिप टेक्नोलॉजी में अमेरिका का दबदबा कायम है, लेकिन चीन कम लागत वाले विकल्प पेश करके एआई मॉडल के मामले में अंतर को कम कर रहा है, जो ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आकर्षक हैं. अमेरिका इसे रणनीतिक प्रभाव की लड़ाई के तौर पर देखता है और उसने चीन पर अपने एआई सिस्टम में अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. दूसरी ओर, शी संभवतः ताइवान के मामले में आश्वासन चाहेंगे, जो बीजिंग के लिए संवेदनशीलता का एक मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि वह इस स्व-शासित द्वीप को अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है. ताइवान के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध हैं, और ट्रंप ने ताइवान के लिए प्रस्तावित 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को वाशिंगटन के लिए "बातचीत का एक बहुत अच्छा जरिया" बताया है.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों नेता "चीन-अमेरिका संबंधों से जुड़े अहम मुद्दों, साथ ही विश्व शांति और विकास" पर चर्चा करेंगे.

शी और ट्रंप की मीटिंग में भारत की नजर किस बात पर होगी - भारत इस बात पर बारीकी से नजर रखेगा कि दोनों देश अपने रिश्तों में मौजूद मतभेदों को कैसे संभालते हैं. भारत चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने और ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों की वजह से अमेरिका के साथ रिश्तों में आए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है. भारत के लिए खास दिलचस्पी की बात यह होगी कि ट्रंप हाल ही में बने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया लॉ' को कैसे लागू करने की योजना बनाते हैं. इस कानून के तहत उन्हें चीन, भारत और रूसी तेल के अन्य बड़े आयातकों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है. हालांकि रूसी तेल खरीदने के लिए चीन पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा करने में ट्रंप शायद सावधानी बरतेंगे, लेकिन इस मीटिंग से कुछ संकेत मिल सकते हैं कि ट्रंप रूस से जुड़े इस कानून को कैसे लागू करना चाहते हैं.

भारत के लिए एआई(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर होने वाली चर्चा भी अहम है, क्योंकि वह सरकारी और निजी क्षेत्र के दबदबे वाले चीनी और अमेरिकी मॉडलों के बीच एआई के क्षेत्र में अपनी अलग जगह बनाना चाहता है. भारत के लिए 'क्रिटिकल मिनरल्स' (अहम खनिज) भी एक अहम मुद्दा होगा, क्योंकि नई दिल्ली और वाशिंगटन ने मई 2026 में सप्लाई चेन बनाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 'स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क' पर साइन किए थे. इसलिए, क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में अमेरिका और चीन के बीच कोई भी समझौता भारत की उन कोशिशों पर असर डालेगा, जिनके जरिए वह क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अलग-अलग स्रोत तलाश रहा है और चीन पर लगभग पूरी निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है. ट्रंप और शी की मीटिंग ग्लोबल मामलों में सबसे अहम रिश्तों में से एक की दिशा तय करेगी और सहयोग के अहम क्षेत्रों में बातचीत को आकार देने में मदद करेगी, जिसका असर डाइवर्सिफिकेशन (विविधता लाने) की भारत की अपनी योजनाओं पर भी पड़ेगा.

ये भी पढ़ें : भारत-चीन कूटनीति : अनसुलझा सीमा विवाद और वॉशिंगटन का साया

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