ETV Bharat / international

शी और ट्रंप की मुलाकात चीन और अमेरिका से परे क्यों मायने रखती है ?

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चीनी राष्ट्रपति (फाइल फोटो) ( AP )

By Nirmala Ganapathy 9 Min Read

नई दिल्ली : चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं. उनकी यात्रा का कितना अधिक वैश्विक असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच मुख्य प्रतिद्वंद्विता को कैसे संभाला जाता है. शी और ट्रंप के बीच होने वाली बैठक पर सबकी नजर रहेगी कि दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान और व्यापार को लेकर अपनी प्रतिद्वंद्विता को कैसे संभालते हैं, और क्या नवंबर में खत्म होने वाले व्यापार और आर्थिक समझौते (ट्रूस) को आगे बढ़ाया जाएगा. दोनों नेता आखिरी बार मई में ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान मिले थे, लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है. ट्रंप अब ईरान के साथ चल रहे विवाद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं. इस विवाद की वजह से ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं और देश में महंगाई की समस्या पैदा हुई है, जिसका असर नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में दिख सकता है. ईरान के साथ उलझने की बढ़ती लागत को देखते हुए, वह चीन के साथ किसी भी तरह का आर्थिक टकराव मोल नहीं ले सकते. दूसरी ओर, शी घरेलू खपत में कमी और रियल एस्टेट में मंदी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. वह अमेरिका में काम कर रही चीनी कंपनियों के लिए अधिक स्थिरता चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वॉशिंगटन चीनी सामानों पर कोई नया टैरिफ न लगाए. शानदार स्वागत की तैयारी - बैठक से पहले माहौल सकारात्मक रहा है. पिछले सप्ताह ट्रंप ने कहा था, "हमारी आपस में अच्छी बनती है. चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं. मैं कहूंगा कि शायद दूसरों के साथ उतने अच्छे न हों, लेकिन चीन के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. राष्ट्रपति शी और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं." फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की ओर से जारी व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक खास पहल के तहत ट्रंप बुधवार को वॉशिंगटन के बाहर स्थित सैन्य हवाई अड्डे 'जॉइंट बेस एंड्रयूज' पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं. इस दौरे में भव्यता और शान-शौकत भी देखने को मिलेगी. ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया व्हाइट हाउस के 'स्टेट फ्लोर' पर शी और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का आधिकारिक स्वागत करेंगे. इसके बाद गुरुवार को 'रोज गार्डन' में सैन्य निरीक्षण (मिलिट्री रिव्यू) होगा. व्हाइट हाउस ने बताया कि व्हाइट हाउस के साउथ लॉन, स्टेट फ्लोर और रोज गार्डन में होने वाले इस समारोह में अमेरिकी सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के 479 सैन्यकर्मी शामिल होंगे और सैन्य प्रदर्शन व ड्रिल करेंगे. व्हाइट हाउस के अनुसार, समारोह का समापन एक सैन्य फ्लाईओवर के साथ होगा, जिसमें एक B-2 स्पिरिट और चार F-22 रैप्टर विमान शामिल होंगे. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ट्रंप, शी जिनपिंग के लिए एक 'स्टेट डिनर' (सरकारी भोज) आयोजित करेंगे. इस डिनर में कई बड़े टेक सीईओ शामिल होंगे, जिनमें अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, एप्पल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टिम कुक, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और एनवीडिया के सीईओ और प्रेसिडेंट जेन्सेन हुआंग शामिल हैं. इसके अलावा, ट्रंप परिवार चीन से आए मेहमान और उनकी पत्नी के लिए एक प्राइवेट चाय-पार्टी भी आयोजित करेगा. साथ ही, वे 'नेशनल आर्काइव्स' का दौरा भी करेंगे, जहां अमेरिका की आजादी की घोषणा और अमेरिकी संविधान जैसे देश के अहम दस्तावेज रखे गए हैं. किन मुद्दों पर सहमति और किन पर मतभेद - सवाल यह है कि क्या इस भव्य आयोजन का असर बातचीत के नतीजों से अधिक होगा? इसी से तय होगा कि दोनों देशों के बीच हुई यह बातचीत कितनी सफल रही. ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों की वजह से कनाडा जैसे सहयोगी देशों के साथ भी ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) शुरू हो गया था. लेकिन चीन के मामले में वे नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं, जबकि उनकी मुख्य शिकायत यह रही है कि चीन जरूरत से ज़्यादा उत्पादन करके अमेरिकी और दूसरे बाजारों में अपने सामान की बाढ़ ला देता है. लेकिन जब चीन ने अमेरिकी उद्योगों के लिए जरूरी 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (दुर्लभ खनिजों) के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर जवाबी कार्रवाई की, तो आमतौर पर बेबाक बयान देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के मामले में सावधानी भरा रुख अपना लिया है.