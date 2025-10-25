ETV Bharat / international

सऊदी अरब ने क्यों खत्म किया कफाला सिस्टम, 25 लाख भारतीयों को कैसे होगा लाभ, जानें सबकुछ

( AFP )

रियाद: सऊदी अरब ने दूसरे देशों से काम के लिए आने वाले कामगारों के हक में बड़ा फैसला लिया है. सऊदी सरकार ने दशकों पुराने कफाला श्रम प्रायोजन सिस्टम को खत्म कर दिया है. श्रमिकों को नियंत्रित करने वाली यह व्यवस्था अमानवीय माना जाती थी, क्योंकि इसके तहत कफाला (नियोक्ता) कर्मचारियों या श्रमिकों पर अमानवीय रूप से नियंत्रण रखते थे. जिसमें यात्रा दस्तावेज जब्त करना और यह तय करना शामिल था कि वे कब नौकरी बदल सकते हैं या देश छोड़ सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब के इस फैसले से लगभग 1.3 करोड़ विदेशी कामगारों को लाभ होगा, जिनमें 25 लाख भारतीय शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 'विजन 2030' के तहत बीते जून में ही कफाला लेबर सिस्टम (Kafala Labour System) को खत्म करने की योजना की घोषणा की थी. जिसका उद्देश्य देश की छवि को सुधारना है, खासकर 2029 के एशियाई शीतकालीन खेलों जैसे वैश्विक आयोजनों से पहले और विदेशी निवेश आकर्षित करना है. सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (AFP) सऊदी सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, विजन 2030 एक ऐसा खाका है जो अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है, नागरिकों को सशक्त बना रहा है, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए जीवंत वातावरण तैयार कर रहा है. विशेष रूप सऊदी अरब को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है. कफाला सिस्टम किया था?

कफाला सिस्टम के तहत सऊदी अरब के लिए नियोक्ता (कंपनियां) विदेशी कामगारों की कानूनी स्थिति को नियंत्रित करते थे. इस सिस्टम के तहत कामगारों के लिए सऊदी अरब का एक प्रायोजक होना जरूरी था, जो आमतौर पर नियोक्ता होते थे. बाद में नियोक्ता उनका वीजा और अन्य दस्तावेज जमा कर लेते थे. इसके बाद कर्मचारी प्रायोजक की सहमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे और न ही देश नहीं छोड़ सकते थे. यहां तक कि वे अपने निवास परमिट का नवीनीकरण भी नहीं करा सकते थे.