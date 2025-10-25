सऊदी अरब ने क्यों खत्म किया कफाला सिस्टम, 25 लाख भारतीयों को कैसे होगा लाभ, जानें सबकुछ
सऊदी अरब ने अपने 'विजन 2030' के तहत कफाला श्रम प्रणाली को खत्म कर दिया है, जो विदेशी कामगारों के लिए बड़ा बदलाव है.
Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST
रियाद: सऊदी अरब ने दूसरे देशों से काम के लिए आने वाले कामगारों के हक में बड़ा फैसला लिया है. सऊदी सरकार ने दशकों पुराने कफाला श्रम प्रायोजन सिस्टम को खत्म कर दिया है. श्रमिकों को नियंत्रित करने वाली यह व्यवस्था अमानवीय माना जाती थी, क्योंकि इसके तहत कफाला (नियोक्ता) कर्मचारियों या श्रमिकों पर अमानवीय रूप से नियंत्रण रखते थे. जिसमें यात्रा दस्तावेज जब्त करना और यह तय करना शामिल था कि वे कब नौकरी बदल सकते हैं या देश छोड़ सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब के इस फैसले से लगभग 1.3 करोड़ विदेशी कामगारों को लाभ होगा, जिनमें 25 लाख भारतीय शामिल हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 'विजन 2030' के तहत बीते जून में ही कफाला लेबर सिस्टम (Kafala Labour System) को खत्म करने की योजना की घोषणा की थी. जिसका उद्देश्य देश की छवि को सुधारना है, खासकर 2029 के एशियाई शीतकालीन खेलों जैसे वैश्विक आयोजनों से पहले और विदेशी निवेश आकर्षित करना है.
सऊदी सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, विजन 2030 एक ऐसा खाका है जो अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है, नागरिकों को सशक्त बना रहा है, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए जीवंत वातावरण तैयार कर रहा है. विशेष रूप सऊदी अरब को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है.
कफाला सिस्टम किया था?
कफाला सिस्टम के तहत सऊदी अरब के लिए नियोक्ता (कंपनियां) विदेशी कामगारों की कानूनी स्थिति को नियंत्रित करते थे. इस सिस्टम के तहत कामगारों के लिए सऊदी अरब का एक प्रायोजक होना जरूरी था, जो आमतौर पर नियोक्ता होते थे. बाद में नियोक्ता उनका वीजा और अन्य दस्तावेज जमा कर लेते थे. इसके बाद कर्मचारी प्रायोजक की सहमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे और न ही देश नहीं छोड़ सकते थे. यहां तक कि वे अपने निवास परमिट का नवीनीकरण भी नहीं करा सकते थे.
1950 के दशक में शुरू की गई श्रम प्रायोजन प्रणाली का उद्देश्य भारत और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले कुशल और अकुशल विदेशी मजदूरों को नियंत्रित करना था. यह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कई मजदूरों को निर्माण या विनिर्माण क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था.
विदेशी मजदूरों से अर्थव्यवस्था पर कोई असर न पड़े, इसलिए उन सभी को कफाला से 'बांध' दिया गया था. इसके जरिये कंपनियों या ठेकेदारों को विदेशी मजदूरों पर पूरा नियंत्रण दिया जाता था. ठेकेदार इसके जरिये कामगारों और मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे. कंपनियों द्वारा उनके कार्यस्थल से संबंधित निर्णय लेना और मजदूरी में कटौती करना शामिल था. कामगारों के पास मालिक की अनुमति के बिना दुर्व्यवहार का मामला दर्ज कराने का भी अधिकार नहीं था. हालांकि, कुशल या सफेदपोश कामगारों के लिए यह व्यवस्था उतनी बुरी नहीं थी.
अब भारतीय कामगारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सऊदी अरब में वर्तमान में अनुमानित 1.34 करोड़ विदेशी कामगार हैं, जो देश की आबादी का लगभग 42 प्रतिशत हैं. ये कामगार निर्माण कार्य, कृषि, घरेलू काम आदि में लगे हैं. इन कामगारों में से अधिकांश बांग्लादेश, भारत, नेपाल और फिलीपींस से हैं. कफाला सिस्टम खत्म होने से सऊदी जाने वाले भारतीय समुदाय को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे- अधिक स्वतंत्रता और गतिशीलता यानी खराब कार्य परिस्थितियों या अनुचित व्यवहार का सामना करने पर वे आसानी से नौकरी बदल सकेंगे. इससे शोषण में कमी आ सकती है यानी पासपोर्ट जब्त होने या वेतन न मिलने की घटनाओं में कमी आ सकती है. साथ ही बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.
श्रम और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने वर्षों से सऊदी अरब की इस प्रणाली की कड़ी आलोचना की है. 2023 में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने कहा था कि दुनिया के कई हिस्सों में आव्रजन प्रायोजन प्रणालियां आम हैं. संगठन ने यह भी कहा था कि मध्य पूर्व में मौजूद प्रायोजन व्यवस्थाएं, जिन्हें कफाला प्रणाली कहा जाता है, प्रवासी श्रमिकों की नियोक्ता को छोड़ने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर देती हैं. साथ ही जबरन श्रम सहित मानवाधिकारों के हनन और श्रम शोषण का जोखिम पैदा करती हैं.
