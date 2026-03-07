ETV Bharat / international

कौन हैं क्रिस्टी नोएम, ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव पद से क्यों हटाया, जानें

नोएम को क्यों पद से हटाया गया? ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि वह नोएम को उनके पद से हटा रहे हैं. हालांकि, ट्रंप ने उनके कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने "हमारी अच्छी सेवा की है, और उन्हें कई शानदार नतीजे मिले हैं (खासकर बॉर्डर पर!)".

अमेरिका भर में इस बड़े इमिग्रेशन क्रैकडाउन के दौरान, इस साल की शुरुआत में मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स ने दो अमेरिकी नागरिकों, एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड को गोली मार दी थी.

उनके कार्यकाल में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बड़े अभियान चलाए गए, जिसमें नोएम कई बार गिरफ्तारी के दौरान फेडरल एजेंट्स के साथ होती थीं.

कौन हैं क्रिस्टी नोएम? 54 वर्षीय क्रिस्टी नोएम, साउथ डकोटा की रिपब्लिकन गवर्नर रह चुकी हैं. ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव के तौर पर काम कर रही थीं. सचिव की भूमिका में, उन्होंने ट्रंप के कुछ खास अभियान को आगे बढ़ाया, जिसमें अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी करने और बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को तेजी से डिपोर्ट करने की कोशिशें शामिल थीं.

ट्रंप ने नोएम की जगह सीनेटर मार्कवेन मुलिन को DHS के सचिव के तौर पर नॉमिनेट किया है. यह बदलाव 31 मार्च से लागू होने की उम्मीद है.

नोएम को कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) में दो दिन की तनावपूर्ण कांग्रेस की सुनवाई के बाद हटाया गया, जिसके दौरान दोनों पार्टियों ने नोएम का विरोध किया.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) की सचिव के पद से हटा दिया है. ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद उनकी कैबिनेट में पहला बड़ा बदलाव है. नोएम, जिन्होंने ट्रंप के विवादित इमिग्रेशन क्रैकडाउन (प्रवासियों के खिलाफ अभियान) की देखरेख की है, अब शील्ड ऑफ द अमेरिकाज के लिए एक स्पेशल दूत के तौर पर काम करेंगी, जो एक नवगठित सुरक्षा पहल है.

ट्रंप ने आगे कहा कि नोएम को "शील्ड ऑफ द अमेरिकाज" के लिए स्पेशल दूत के तौर पर एक नवगठित भूमिका में फिर से भेजा जाएगा, जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर फोकस करने वाली एक सिक्योरिटी पहल है.

साथ ही ट्रंप ने कहा कि वह ओक्लाहोमा के रिपब्लिकन सीनेटर मार्कवेन मुलिन को नॉमिनेट करेंगे, जिन्हें उन्होंने "MAGA वॉरियर" बताया, जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को लीड करेंगे.

नोएम को पद से हटाने की यह घोषणा 220 मिलियन डॉलर के बॉर्डर सिक्योरिटी एडवरटाइजिंग कैंपेन पर विवाद के बाद हुई, जिसमें नोएम घोड़े पर थीं. नोएम ने कांग्रेस को बताया कि ट्रंप ने कैंपेन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ट्रंप ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के साथ एक फोन इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा: "मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं पता था."

राष्ट्रपति ट्रंप ने नोएम को फिर से भेजने का फैसला कैपिटल हिल में दो दिन की कांग्रेस की सुनवाई के बाद किया, जिसके दौरान होमलैंड सिक्योरिटी सचिव से दोनों पार्टियों के सदस्यों ने उनके कामों के बारे में सवाल किए. रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ में नोएम ने कई विवादों का जिक्र किया, जिससे उनका पद पर बने रहा मुश्किल हो गया.

मिनियापोलिस शूटिंग विवाद

नोएम को दो अमेरिकी प्रदर्शनकारियों, रेनी गुड और एलेक्स प्रेट्टी की मौत पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्हें इस साल की शुरुआत में मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान फेडरल एजेंटों ने गोली मार दी थी और जिनकी मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. ऑपरेशन की आलोचना करने वालों ने ट्रंप प्रशासन पर बहुत अधिक बल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और एक स्वतंत्र जांच की मांग की.

क्रिस्टी नोएम (AP)

सांसदों ने नोएम पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने हत्याओं के बाद मरने वालों को 'घरेलू आतंकवादी' बताकर 'बदनाम करने का कैंपेन' चलाया, और स्थानीय जांचकर्ताओं को क्राइम सीन से रोकने के लिए उनकी आलोचना की. रिपोर्ट के मुताबिक नोएम ने जिन मृतक अमेरिकी नागरिकों को शुरू में घरेलू आतंकवादी बताया था, वह झूठ साबित हुआ.

विवादित एडवरटाइजिंग कैंपेन

नोएम से लगभग 220 मिलियन डॉलर के बॉर्डर सिक्योरिटी एडवरटाइजिंग कैंपेन के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें उन्हें खास तौर पर दिखाया गया था, जिसमें माउंट रशमोर के पास घोड़े पर उनकी प्रोमोशनल फुटेज भी शामिल थी. कैंपेन के कॉन्ट्रैक्ट की आलोचना तब हुई जब उन्हें रिपब्लिकन पॉलिटिकल कनेक्शन वाली फर्मों को दिया गया, जिसमें नोएम के करीबी लोगों से जुड़ा एक सब-कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल था. कांग्रेस (संसद) की सुनवाई के दौरान, नोएम ने कहा कि ट्रंप ने कैंपेन को मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया.

शील्ड ऑफ द अमेरिकाज क्या है?

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू की गई द शील्ड ऑफ द अमेरिकाज एक नई अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी पहल है जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर फोकस करती है. यह पहल ट्रंप के वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिकी सिक्योरिटी ऑपरेशन को बढ़ाने के प्रयास को दिखाती है, जिसमें ज्यादा मिलिट्री और इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट शामिल हैं, और यह “स्फेयर ऑफ इन्फ़्लुएंस” पर मोनरो डॉक्ट्रिन पर आधारित है, जिसे अब “डोनरो डॉक्ट्रिन” कहा जाता है.

इस पहल का उद्देश्य कार्टेल (समूह) को खत्म करना, ड्रग तस्करी से लड़ना और लैटिन अमेरिका में चीनी प्रभाव का मुकाबला करना है. हाल ही में नोएम ने कहा कि इस नई पहल का लक्ष्य हमारे क्षेत्र में आजादी, सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा देना है. इसका एक हिस्सा 12 अन्य देशों के साथ भागीदारी करना है ताकि क्रिमिनल नार्को-टेररिस्ट गैंग्स और कार्टेल्स से निपटा जा सके और गैर-कानूनी और बड़े पैमाने पर प्रवास को रोका जा सके.

