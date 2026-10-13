ETV Bharat / international

वो 'श्राप' जिसने हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया नेपाल का इतिहास, जानें कौन थी वह

नई दिल्ली : भयानक बाढ़ और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राजनीतिक अस्थिरता तक, नेपाल ने कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है, जिनकी वजह से 'सती ले सरापेको देश' (सती के श्राप वाला देश) वाली बात फिर से चर्चा में आ गई है. आम तौर पर इसका मतलब "सती के श्राप वाला देश" होता है. यह कहावत सदियों पुरानी एक कहानी पर आधारित है, जिसमें एक शाही अधिकारी, उसे दी गई सजा-ए-मौत और उसकी पत्नी द्वारा राज्य को दिए गए श्राप का जिक्र है.

इस कहावत की शुरुआत के बारे में ठीक-ठीक तो किसी को पता नहीं है, लेकिन बिपिन अधिकारी के एक लेख "नेपाल: ए जर्नी इनटू द मिथिकल पास्ट" (नेपाल: पौराणिक अतीत की यात्रा) में इसका जिक्र किया गया है. इसे 29 जुलाई 2012 को 'स्पॉटलाइट नेपाल' ने प्रकाशित किया था.

ऐतिहासिक लेखों में भीम मल्ला को एक प्रभावशाली अधिकारी के तौर पर दिखाया गया है, जिनकी सेवाओं से राजा को फायदा हुआ और इसी वजह से, बाद में उनका पतन उस कथित श्राप की कहानी का मुख्य हिस्सा बन गया.

वृत्तांत में बताया गया है कि भीम मल्ला ने तिब्बती बस्ती 'कुटी' को नेपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था. इसमें राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ला के शासन को पूरे देश में फैलाने की उनकी महत्वाकांक्षा का भी वर्णन है. ये उपलब्धियां ही इस किंवदंती का आधार हैं.

किताब में उनकी कोशिशों का श्रेय इस बात को दिया गया है कि उन्होंने ल्हासा में मरने वाले नेपाली नागरिकों की संपत्ति को नेपाली सरकार को सौंपने की व्यवस्था की थी. उनके काम राज्य के इलाकों से जुड़े मामलों तक भी फैले हुए थे.

किताब में उन्हें राजा का शुभचिंतक बताया गया है, जिन्होंने राज्य के व्यापार और प्रभाव को बढ़ाने में योगदान दिया था. भीम मल्ला ने शहर में 32 दुकानें खोलीं और नेपाली व्यापारियों को 'भोट' भेजा (उस समय तिब्बत के लिए 'भोट' शब्द का इस्तेमाल किया जाता था). उन्होंने ल्हासा की यात्रा भी की और सोना-चांदी लेकर कांतिपुर लौटे.

काजी भीम मल्ला कौन थे - 'हिस्ट्री ऑफ नेपाल' (1877) के अनुसार, भीम मल्ला ने कांतिपुर के राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ला की सेवा की थी. कांतिपुर एक ऐतिहासिक राज्य था जो आज के काठमांडू के आस-पास स्थित था.

लेख 'हिस्ट्री ऑफ नेपाल' (नेपाल का इतिहास) पर आधारित है. यह एक ऐतिहासिक वृत्तांत है जिसका अनुवाद मुंशी शेव शंकर सिंह और पंडित श्रीगुणानंद ने किया था और इसमें डैनियल राइट का शुरुआती परिचय शामिल था. यह किताब 1877 में प्रकाशित हुई थी.

वह आरोप जिसके कारण उन्हें मौत की सजा दी गई - भीम मल्ला के योगदान के बावजूद, दरबार में उनकी स्थिति पर शक होने लगा. 'हिस्ट्री ऑफ नेपाल' (नेपाल का इतिहास) के अनुसार, कुछ लोगों ने राजा को यकीन दिला दिया कि भीम मल्ला खुद राजा बनना चाहते थे. इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि आरोप सच था या नहीं. इसमें लिखा है कि राजा ने आरोप मान लिया और भीम मल्ला को मौत की सजा देने का आदेश दिया. इस फैसले ने कहानी को एक शाही अधिकारी की उपलब्धियों की गाथा से बदलकर राजनीतिक शक और कथित अन्याय की कहानी बना दिया.

जिस वृत्तांत में भीम मल्ला की राजा के प्रति सेवाओं का जिक्र है, उसी में यह भी बताया गया है कि कैसे उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर हुए शक के कारण उनकी मौत हुई. उनकी मौत की सजा इस कहानी का अहम मोड़ है, क्योंकि इसके बाद ही वह घटना हुई जिससे 'सती ले सरापेको देश' (सती का श्राप मिला देश) वाली बात प्रचलित हुई. वह श्राप जिसने नेपाल को उसका नाम दिया. भीम मल्ला की मौत की सजा के बाद, कहा जाता है कि उनकी पत्नी सती हो गईं और उन्होंने शाही दरबार को श्राप दिया.

ऐतिहासिक वृत्तांत में उनके शब्द इस तरह दर्ज हैं: "इस दरबार में कभी भी विवेक (सही फैसला लेने की समझ) न रहे." इस संदर्भ में, 'विवेक' का अर्थ है सही फैसला लेने की समझ, जबकि 'दरबार' का अर्थ है शाही दरबार. किताब में दर्ज उनके शब्द दरबार की सही फैसला लेने की क्षमता पर श्राप की तरह थे. आगे बताया गया है कि बाद में राजा को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए, जिससे वे राज्य का कामकाज संभालने लायक नहीं रहे. डैनियल राइट की एक टिप्पणी में कहा गया है: "और ऐसा लगता है कि उनका श्राप आज तक देश पर लगा हुआ है!" यह टिप्पणी कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह सीधे तौर पर भीम मल्ला की पत्नी की कहानी को इस विचार से जोड़ती है कि श्राप का असर नेपाल पर बना हुआ है. 'स्पॉटलाइट नेपाल' इस हिस्से को उजागर करता है और बताता है कि क्यों पारंपरिक रूप से इस देश को सती के श्राप से ग्रस्त माना जाता रहा है.

इसलिए, 'सती ले सरापेको देश' (सती का श्राप मिला देश) वाली बात एक ऐसी पत्नी की कहानी से जुड़ी है, जिसने अपने पति को मौत की सजा दिए जाने के बाद शाही दरबार को सही फैसला न ले पाने के लिए श्राप दिया था. यह कहानी उस मुहावरे और किंवदंती के बीच संबंध बताती है, हालांकि यह साफ तौर पर यह नहीं बताती कि यह मुहावरा आम बोलचाल में कब आया.

जब नेपाल संकट का सामना करता है, तो यह कहानी फिर से क्यों चर्चा में आ जाती है -- भीम मल्ला की कहानी नेपाल की मुश्किलों पर चर्चा करने के लिए एक सांस्कृतिक संदर्भ देती रही है. इसकी मुख्य बात शाही दरबार में सही फैसला न ले पाने की विफलता है, जिसके बाद एक श्राप दिया गया. ऐतिहासिक लेख के संपादक का मानना ​​था कि यह श्राप उनके समय तक भी बना हुआ था. आजकल की बातचीत में, इस मुहावरे का इस्तेमाल तब निराशा जाहिर करने के लिए किया जाता है जब नेपाल राजनीतिक अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाओं या दूसरी मुश्किलों का सामना करता है. यह कहानी बार-बार आने वाली मुश्किलों को समझने का एक जरिया देती है, जो आज की चिंताओं को ऐतिहासिक लेखों के जरिए चली आ रही कहानी से जोड़ती है. हालांकि, उपलब्ध स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं. 1877 की किताब में इस कहानी का जिक्र है, और 2012 के लेख में बताया गया है कि यह मुहावरे से कैसे जुड़ी है. इनमें से कोई भी स्रोत यह नहीं बताता कि आज नेपाली लोग इस मुहावरे का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं या क्या श्राप मिले नेपाल का हर जिक्र भीम मल्ला की कहानी से ही जुड़ा है. इन सवालों के जवाब के लिए नेपाल की लोक-कथाओं, साहित्य और आज की सार्वजनिक बातचीत पर और रिसर्च की जरूरत होगी.

क्या नेपाल सच में एक श्रापित देश है - यह कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो लोककथाओं से कहीं आगे जाता है. क्या यह बात सचमुच किसी श्राप में विश्वास को दिखाती है, या यह नेपाल की उन मुश्किलों के लिए एक रूपक बन गई है जिनका सामना वह लगातार कर रहा है? ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भीम मल्ला को दी गई सजा-ए-मौत और उनकी पत्नी के श्राप के बारे में एक पारंपरिक कहानी मिलती है.

इससे यह साबित नहीं होता कि इसी श्राप की वजह से बाद में राजनीतिक अस्थिरता, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप या दूसरी आपदाएं आईं. इन घटनाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय सबूतों पर आधारित अलग-अलग व्याख्याओं की जरूरत है. इनका श्राप से संबंध किसी स्थापित कारण-परिणाम के बजाय सांस्कृतिक व्याख्या का मामला है. फिर भी, कहानी में 'विवेक' या सही समझ पर जोर देने से यह समझने में मदद मिलती है कि यह कहानी आज भी इतनी असरदार क्यों है. इसके केंद्र में एक ऐसे शासक की कहानी है जिसने कथित तौर पर शक के आधार पर काम किया, एक अधिकारी जिसे सजा-ए-मौत दी गई और एक पत्नी जिसका दुख पूरे राज्य की किस्मत से जुड़ गया.

ये भी पढ़ें : भीषण तबाही के बाद क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस के इंतजार में नेपाल