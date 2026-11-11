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अनिश्चितता के बीच लेबनान के साथ संबंधों को क्यों बढ़ाना चाह रहा भारत, क्या हैं लक्ष्य

विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव अब्देल सत्तार ईस्सा. ( X/ @MEAIndia )

By Nirmala Ganapathy 8 Min Read

नई दिल्ली: ईरान संघर्ष में आगे क्या होगा और यमन से लेकर लेबनान तक के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे लेकर बनी अनिश्चितता के बीच, लेबनान के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (foreign office consultations) पहला राउंड आयोजित करने का भारत का फैसला, उन देशों के साथ संस्थागत क्षमताएं बनाने में उसकी रुचि को दर्शाता है जिन्हें उसकी पश्चिम एशिया नीति में सीमित ध्यान मिला है.

चूंकि लेबनान एक संवेदनशील राजनीतिक और सुरक्षा दौर से गुजर रहा है, इसलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वह इस पश्चिम एशियाई देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में सावधानी से आगे बढ़ेगा.

लेबनान में, ईरान के प्रॉक्सी के रूप में देखे जाने वाले हिजबुल्लाह, इजराइल के साथ संघर्ष के बाद कमजोर हो गया है, लेकिन इसकी सैन्य क्षमताओं को लेकर सरकार और इस समूह के बीच तनाव बना हुआ है. हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमलों की एक और लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. लेबनान से यूएन शांति सैनिकों की योजनाबद्ध रवानगी, जो 31 दिसंबर को उनका जनादेश समाप्त होने के बाद अगले साल के दौरान होगी, से एक सुरक्षा अंतर पैदा होने की संभावना है, जिससे सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय बलों पर आ जाएगी. इसके अलावा, वर्षों की उथल-पुथल ने अर्थव्यवस्था को तनाव में डाल दिया है, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि महंगाई दर 17.5 प्रतिशत को छू जाएगी. बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत का संपर्क

इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव अब्देल सत्तार ईस्सा (Abdel Sattar Issa) के बीच पहली विदेश कार्यालय परामर्श बैठक हुई, जो एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत संबंधों की समीक्षा की जाती है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है. MEA के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की और "दोनों देशों के बीच संस्थागत तंत्र को सक्रिय करने की एक नई प्रतिबद्धता के साथ भारत-लेबनान द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की", जिसने राजनयिक संपर्कों को और गहरा करने के उद्देश्य को रेखांकित किया. सूत्रों ने इसे एक नियमित घटनाक्रम बताया और कहा कि विदेश कार्यालय स्तर की इस वार्ता से पहले, सारा संचार भारतीय दूतावास के जरिये होता था. दोनों देशों ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. फिर भी, यह कदम लेबनान के साथ एक अधिक व्यवस्थित संबंध स्थापित करने के भारत के प्रयासों को दिखाता है, भले ही इस क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब यह है कि भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारा मानना है कि लेबनान के साथ अभी-अभी संपन्न हुई यह विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगी तथा दोनों पक्षों के बीच जो भी मुद्दे हैं, उन्हें कहीं बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकेगा." लेबनान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध और सीमित आर्थिक जुड़ाव भारत और लेबनान के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है, भले ही इसकी तुलना इस क्षेत्र के कुछ अन्य देशों, जैसे इजराइल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के गहरे संबंधों से नहीं की जा सकती. पश्चिम एशिया में भारत के व्यापक हित हैं, जहां उसका एक बड़ा प्रवासी समुदाय, निवेश और ऊर्जा संबंध हैं. लेबनान के साथ संबंध सीमित हैं, लेकिन इसका इतिहास रहा है. कई अन्य देशों के उलट, भारत ने 1975 से 1990 तक चले लेबनानी गृहयुद्ध के दौरान भी अपना दूतावास खुला रखा था. वर्तमान में, लेबनान में 1,500 लोगों का एक छोटा भारतीय समुदाय रहता है. विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें बेरूत में निर्माणाधीन नए अमेरिकी दूतावास भवन परियोजना में काम करने वाले लगभग 350 भारतीय शामिल हैं. इसके अलावा, भारतीय श्रमिक निर्माण और खेती के कामों में भी लगे हुए हैं. भारत और लेबनान के बीच यही एकमात्र संबंध नहीं है. दक्षिण लेबनान में शांति का पालन करने के लिए नवंबर 1998 से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में लगभग 600 कर्मियों की एक भारतीय सेना की बटालियन तैनात है. एक समय ऐसा था जब लेबनान भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा जगह हुआ करता था, और वहां कई बॉलीवुड फिल्मों के सीन शूट किए गए थे.