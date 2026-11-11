अनिश्चितता के बीच लेबनान के साथ संबंधों को क्यों बढ़ाना चाह रहा भारत, क्या हैं लक्ष्य
भारत और लेबनान ने विदेश कार्यालय परामर्श के पहले दौर का आयोजन किया, जिसमें नजदीकी संबंधों पर जोर दिया गया.
Published : November 11, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: ईरान संघर्ष में आगे क्या होगा और यमन से लेकर लेबनान तक के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे लेकर बनी अनिश्चितता के बीच, लेबनान के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (foreign office consultations) पहला राउंड आयोजित करने का भारत का फैसला, उन देशों के साथ संस्थागत क्षमताएं बनाने में उसकी रुचि को दर्शाता है जिन्हें उसकी पश्चिम एशिया नीति में सीमित ध्यान मिला है.
चूंकि लेबनान एक संवेदनशील राजनीतिक और सुरक्षा दौर से गुजर रहा है, इसलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वह इस पश्चिम एशियाई देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में सावधानी से आगे बढ़ेगा.
लेबनान में, ईरान के प्रॉक्सी के रूप में देखे जाने वाले हिजबुल्लाह, इजराइल के साथ संघर्ष के बाद कमजोर हो गया है, लेकिन इसकी सैन्य क्षमताओं को लेकर सरकार और इस समूह के बीच तनाव बना हुआ है. हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमलों की एक और लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
लेबनान से यूएन शांति सैनिकों की योजनाबद्ध रवानगी, जो 31 दिसंबर को उनका जनादेश समाप्त होने के बाद अगले साल के दौरान होगी, से एक सुरक्षा अंतर पैदा होने की संभावना है, जिससे सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय बलों पर आ जाएगी. इसके अलावा, वर्षों की उथल-पुथल ने अर्थव्यवस्था को तनाव में डाल दिया है, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि महंगाई दर 17.5 प्रतिशत को छू जाएगी.
बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत का संपर्क
इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन और लेबनान के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्रालय के महासचिव अब्देल सत्तार ईस्सा (Abdel Sattar Issa) के बीच पहली विदेश कार्यालय परामर्श बैठक हुई, जो एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत संबंधों की समीक्षा की जाती है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है.
MEA के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की और "दोनों देशों के बीच संस्थागत तंत्र को सक्रिय करने की एक नई प्रतिबद्धता के साथ भारत-लेबनान द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की", जिसने राजनयिक संपर्कों को और गहरा करने के उद्देश्य को रेखांकित किया.
The first India-Lebanon Foreign Office Consultations was held at New Delhi today, co-chaired by Secretary (CPV&OIA), Ambassador @ranganathan_sr and Ambassador Abdel Sattar Issa, Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Lebanon. The meeting reviewed the entire gamut of India-Lebanon bilateral relations and discussed ways to further strengthen it across political-security, economic and socio-cultural pillars. They identified cooperation in trade & investment, digital public infrastructure and pharmaceuticals, as priorities. They also discussed regional and international issues of mutual interest. @mofalebanon1— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 9, 2026
सूत्रों ने इसे एक नियमित घटनाक्रम बताया और कहा कि विदेश कार्यालय स्तर की इस वार्ता से पहले, सारा संचार भारतीय दूतावास के जरिये होता था. दोनों देशों ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे.
फिर भी, यह कदम लेबनान के साथ एक अधिक व्यवस्थित संबंध स्थापित करने के भारत के प्रयासों को दिखाता है, भले ही इस क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब यह है कि भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारा मानना है कि लेबनान के साथ अभी-अभी संपन्न हुई यह विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगी तथा दोनों पक्षों के बीच जो भी मुद्दे हैं, उन्हें कहीं बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकेगा."
लेबनान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध और सीमित आर्थिक जुड़ाव
भारत और लेबनान के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है, भले ही इसकी तुलना इस क्षेत्र के कुछ अन्य देशों, जैसे इजराइल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के गहरे संबंधों से नहीं की जा सकती. पश्चिम एशिया में भारत के व्यापक हित हैं, जहां उसका एक बड़ा प्रवासी समुदाय, निवेश और ऊर्जा संबंध हैं.
लेबनान के साथ संबंध सीमित हैं, लेकिन इसका इतिहास रहा है. कई अन्य देशों के उलट, भारत ने 1975 से 1990 तक चले लेबनानी गृहयुद्ध के दौरान भी अपना दूतावास खुला रखा था.
वर्तमान में, लेबनान में 1,500 लोगों का एक छोटा भारतीय समुदाय रहता है. विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें बेरूत में निर्माणाधीन नए अमेरिकी दूतावास भवन परियोजना में काम करने वाले लगभग 350 भारतीय शामिल हैं. इसके अलावा, भारतीय श्रमिक निर्माण और खेती के कामों में भी लगे हुए हैं.
भारत और लेबनान के बीच यही एकमात्र संबंध नहीं है. दक्षिण लेबनान में शांति का पालन करने के लिए नवंबर 1998 से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में लगभग 600 कर्मियों की एक भारतीय सेना की बटालियन तैनात है.
एक समय ऐसा था जब लेबनान भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा जगह हुआ करता था, और वहां कई बॉलीवुड फिल्मों के सीन शूट किए गए थे.
इस क्षेत्र के घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि अब वह समय आ गया है जब भारत को लेबनान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, जो रणनीतिक रूप से भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और जिसकी सीमाएं इजराइल और सीरिया से लगती हैं.
कई अरब देशों में सेवा दे चुके पूर्व राजनयिक जिक्रुर रहमान ने कहा, "लेबनान हमेशा अपने पड़ोसियों के दबाव में रहा है, या फिर यह विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा है. लेबनान ने सत्तर के दशक के बाद से बहुत कुछ झेला है. अब वहां थोड़ी शांति है. लेकिन हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा. लेकिन यह हमारी मिडिल ईस्ट नीति की समीक्षा करने का समय है. हमें उन देशों पर फिर से नजर डालनी होगी जिनके साथ हमारे कोई सक्रिय संबंध नहीं थे. लेबनान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है."
क्या हासिल करना चाहता है भारत
लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा देश है, जो यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर बसा है.
पश्चिम एशिया में भारत के व्यापक हित हैं और उसने ईरान से लेकर इजराइल तक, और संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब तक, देशों के साथ क्षेत्रीय गुटबाजी के बावजूद अपने संबंधों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और उन्हें बनाए रखा है.
लेबनान के साथ संबंध बनाना भारत को इस क्षेत्र में अधिक गहराई प्रदान करेगा, जो भारत के ऊर्जा संपर्कों और एक बड़े प्रवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है. यह एक संभावित कड़ी के रूप में भी काम करेगा क्योंकि भारत क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो क्षेत्रीय तनावों को देखते हुए वर्तमान में ठंडे बस्ते में हैं. व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की भी संभावना है.
लेबनान के साथ संबंधों पर ध्यान देने वाला भारत अकेला देश नहीं है. अक्टूबर में, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के स्थायी राजनयिक मिशनों (Resident Diplomatic Mission) ने लेबनान के बेरूत में एक ASEAN कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था.
फिलीपींस दूतावास के एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, इसका उद्देश्य लेबनान के साथ राजनयिक वकालत को मजबूत करना और आर्थिक-सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है.
वर्तमान में, इस क्षेत्र में गहरे संबंधों के बावजूद, लेबनान के साथ भारत के संबंध मामूली बने हुए हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, 2024 में USD 337 मिलियन की तुलना में 2025 में द्विपक्षीय व्यापार USD 337 मिलियन था. भारत, लेबनान के लिए 11वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है.
रुचि का एक प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स है, जिसमें लेबनान अपनी 70 प्रतिशत दवाओं के लिए आयात पर निर्भर है. यह भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है. विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अलावा फार्मास्यूटिकल्स को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया.
फिर भी, सवाल यह है कि क्षेत्र में अनिश्चितता को देखते हुए भारत लेबनान के साथ कितना कुछ कर सकता है.
हिज्बुल्लाह और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन के बीच तनाव बना हुआ है, जिसमें हिज्बुल्लाह सरकार द्वारा उसकी सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करने की मांग कर रहा है. मार्च में, लेबनानी सरकार ने हिज्बुल्लाह द्वारा हाइफा के पास एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद उसके सैन्य विंग को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके कारण इजराइल ने हवाई हमले किए थे.
हालांकि, भारत लेबनान के साथ अधिक व्यवस्थित संबंध बनाना चाहता है, वहीं किसी भी प्रकार का विस्तार क्षेत्रीय स्थिति पर निर्भर करेगा, जो कई तनाव बिंदुओं के बीच नाजुक बनी हुई है.
रहमान ने कहा, "हम धीरे-धीरे स्थिति को देखेंगे और परखेंगे. यह मूल रूप से उन्हें कई मोर्चों पर उलझाने की शुरुआत करना है. क्षेत्रीय स्थिति के कारण बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अच्छी बात है कि पहल धीरे-धीरे शुरू हो रही है. हम डिजिटल भुगतान और RuPay पर काम कर रहे हैं. फार्मा और अन्य व्यापारिक संबंधों के अलावा, हम उनसे भी कह रहे हैं."
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