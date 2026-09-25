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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट पाने में क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है भारत ?

इस बार, भारत का अभियान 'शांति' पर केंद्रित है. यह 'सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी' (नियमों, भरोसे और ईमानदारी के जरिए सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करना) का संक्षिप्त रूप है. यह अभियान अंतरराष्ट्रीय नियमों के महत्व पर आधारित है. संघर्षों के दौरान इन नियमों की अनदेखी हुई है, क्योंकि ईरान और यूक्रेन में आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है. साथ ही, समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षवाद और आतंकवाद-विरोधी प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है.

2021 में, भारत की अध्यक्षता में, यूएनएससी ने तालिबान के कब्जे के दो सप्ताह बाद एक प्रस्ताव अपनाया. इस प्रस्ताव में मांग की गई कि "अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या उस पर हमला करने, आतंकवादियों को पनाह देने या ट्रेनिंग देने, और आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने या उन्हें फंड देने के लिए न किया जाए." इस प्रस्ताव को फ्रांस, यूके और अमेरिका ने पेश किया था और इसे 13 वोट मिले, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

उन्होंने कहा, "जब भी हम वहां गए हैं, लोगों ने समझा है कि हमने सकारात्मक योगदान दिया है. यूएनएससी में भारत एक सकारात्मक ताकत रहा है, भले ही हम स्थायी सदस्य न हों. कई बार हम 'ग्लोबल साउथ', खासकर अफ्रीका की ओर से बात करते हैं."हालांकि भारत वीटो पावर को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन उसने अतीत में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी सदस्यों के साथ अपनी साझेदारी का इस्तेमाल किया है.

जानकारों का कहना है कि इससे भारत को अहम बातचीत की मेज पर जगह मिलती है और उसे सिस्टम के भीतर काम करने का मौका मिलता है. यह ऐसे नाज़ुक समय में मल्टीलेटरलिज्म (बहुपक्षवाद) का समर्थन करने जैसा है, जब मल्टीलेटरलिज्म कमजोर पड़ रहा है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से करते हैं या फिर उनका पालन ही नहीं करते हैं. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि/राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा , "भारत के लिए यूएनएससी में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का स्वरूप ही ऐसा है. यह यूएन की सबसे अहम संस्थाओं में से एक है. वहां मौजूद रहना जरूरी है क्योंकि वहीं जियोपॉलिटिक्स (भू-राजनीति) तय होती है."

पहला लक्ष्य तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन दूसरा लक्ष्य अभी भी एक लंबी अवधि की इच्छा ही बना हुआ है. यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जबकि बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल दो साल का होता है और वे अलग-अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं.वीटो पावर का मतलब है कि केवल पांच स्थायी सदस्यों - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका - के पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति होती है, हालांकि वोटिंग से दूर रहने (एब्सटेन करने) को वीटो नहीं माना जाता है.तो फिर भारत बिना वीटो पावर के यूएनएससी में अपनी मौजूदगी क्यों चाहता है? भारत अस्थायी सीट को कूटनीतिक प्रभाव डालने, 'ग्लोबल साउथ' का प्रतिनिधित्व करने, मुद्दों पर बहस को दिशा देने और स्थायी सदस्यता के लिए अपना पक्ष मजबूत करने के एक मौके के तौर पर देखता है.

भारत यह सीट क्यों चाहता है -अमेरिका में चल रही यूएन जनरल असेंबली में भारत एक साथ दो लक्ष्यों पर काम कर रहा है. पहला, उसने 2028-2029 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट (दो साल का रोटेशनल कार्यकाल) पाने की अपनी मुहिम तेज कर दी है. दूसरा, लंबे समय का लक्ष्य यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की दशकों पुरानी मुहिम को जारी रखना है.

नई दिल्ली : यूक्रेन और ईरान मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका कारगर नहीं रही है. बल्कि यह कहें कि वे किसी एक राय पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं. यूएनएससी के सबसे ताकतवर सदस्य - यानी वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य - इन दोनों संघर्षों के अलग-अलग पहलुओं पर बंटे हुए हैं. इससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इस अहम वैश्विक संस्था की कमजोरियां उजागर होती हैं. ऐसे में भारत यूएनएससी में अपनी जगह क्यों बनाना चाहता है, जबकि बहुपक्षीय कार्रवाई काफी हद तक नाकाम रही है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि टकरावों की वजह से सुरक्षा परिषद ठप पड़ गई है ?

यूएनएससी में भारत के लौटने की क्या संभावनाएं हैं -2021–2022 के पिछले कार्यकाल के उलट, जब भारत निर्विरोध चुना गया था, इस बार ताजिकिस्तान भी दौड़ में है. मध्य एशियाई देश यूएनएससी में शामिल होने की अपनी पहली कोशिश कर रहा है और उसे ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समर्थन हासिल है, जिसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं. जून 2027 में होने वाले गुप्त मतदान में जो देश दो-तिहाई बहुमत हासिल करेगा, उसे दो साल का कार्यकाल मिलेगा.

ताजिकिस्तान की नेशनल न्यूज एजेंसी 'खोवर' के अनुसार, मध्य एशियाई देश का कैंपेन ऐसे छोटे देशों को यूएनएसी में अधिक आवाज दिलाने पर केंद्रित है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से प्रभावित हैं.फिर भी, भारत - जो आठ बार काउंसिल का सदस्य रह चुका है - दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते आर्थिक रूप से मजबूत है और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1948 से अब तक भारत ने 50 से अधिक मिशनों में 3,00,000 से ज्यादा सैनिक और कर्मचारी भेजे हैं.लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जुलाई में कहा था, "हमें भरोसा है कि सभी देश हमारे उम्मीदवार पर उचित विचार करेंगे."पहली बार चुनाव लड़ने वाले देश पहले भी जीत चुके हैं. मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान, जिसने पहली बार चुनाव लड़ा था, ने 2027–28 की सीट के लिए फिलीपींस को हराया था. ताजिकिस्तान मध्य एशिया के लिए वैसी ही जीत दोहराने की उम्मीद कर रहा है.फिर भी, भारत ने इस हफ्ते यूएनजीए के दौरान अपना कैंपेन तेज कर दिया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने देशों के अलग-अलग समूहों, जैसे कैरिकॉम और सेलाक - जिनमें कैरिबियन सागर और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं - के साथ-साथ प्रशांत द्वीप देशों और इबसा (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का समूह) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है.सवाल यह बना हुआ है कि क्या यूएनएससी में भारत का रिकॉर्ड - जहां उसने 'ग्लोबल साउथ' से जुड़े मुद्दों को उठाया है - और उसका कैंपेन जरूरी समर्थन हासिल कर पाएगा.

सुधारों पर बहस - भारत के लिए, यूएनएसी की दौड़ यूएनएससी में स्थायी सीट बढ़ाने की बड़ी कोशिश से भी जुड़ी है. भारत और अफ्रीका से लेकर जापान और जर्मनी जैसे कई देश सालों से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि 1945 में यूएनएससी के बनने के बाद से दुनिया बदल गई है और दुनिया के बड़े हिस्सों को इसमें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.तिरुमूर्ति ने कहा, "UN के सामने समस्या यह है कि आप ऐसी विश्वसनीय संस्था नहीं बना सकते जो आज की हकीकत को न दिखाए. कुछ मध्यम दर्जे की ताकतें कह रही हैं कि हमारी भी आवाज है और हम सिर्फ रबर स्टैम्प बनकर नहीं रहेंगे. यूएन और यूएनएससी की विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब आप उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे."लेकिन यूएनएससी के ढांचे में बदलाव करना, गैर-स्थायी सदस्य चुने जाने की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल है. इसके लिए यूएन चार्टर में बदलाव, दो-तिहाई बहुमत और यूएन के दो-तिहाई सदस्यों (जिनमें UNSC के सभी पांच स्थायी सदस्य शामिल हों) की मंजूरी की जरूरत होती है. यही वजह है कि भारत दशकों से इसके लिए कोशिश कर रहा है.

हाल ही में यूएनजीए के दौरान विसेग्राड ग्रुप (जिसमें हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य शामिल हैं) ने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है.स्थायी सदस्यों में से चीन ने भारत की स्थायी सदस्यता का साफ तौर पर समर्थन नहीं किया है, जबकि दूसरे सदस्यों के बीच इस बात पर बहस चल रही है कि क्या नए सदस्यों को वीटो का अधिकार मिलेगा या नहीं. भारत की दावेदारी का विरोध 'यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस' गठबंधन (जिसे 'कॉफी क्लब' भी कहा जाता है और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) जैसे समूहों की तरफ से भी हो रहा है.

सुधार किस तरह के होने चाहिए, इस पर भी देशों के बीच मतभेद हैं. तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को खत्म करने की मांग की है. हालांकि बहुपक्षवाद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, फिर भी चल रही यूएन जनरल असेंबली ने यूएन की अहमियत को रेखांकित किया है. दुनिया भर के नेता - जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, जिन्होंने अक्सर यूएन को नजरअंदाज किया है - अपनी बात रखने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं.तिरुमूर्ति ने कहा, "सालों से यूएन ने एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है जो कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनों, नियमों और कायदों पर आधारित है. अगर आप फिलिस्तीन की बात करें, तो वहां 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-देशों वाला समाधान) की बात यूएनएससी के अलग-अलग प्रस्तावों से ही निकलती है."

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