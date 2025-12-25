ETV Bharat / international

अमेरिकी ने H-1B वर्क वीजा लॉटरी सिस्टम क्यों खत्म किया? जानें

हैदराबाद: डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाली अमेरिकी प्रशासन ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह H-1B वर्क वीजा के लिए लंबे समय से चले आ रहे लॉटरी सिस्टम को खत्म कर रही है – जिसका US टेक्नोलॉजी सेक्टर विदेशों से स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है.

साथ इसकी जगह एक ऐसा प्रोसेस ला रही है जो ज्यादा स्किल्ड और अधिक सैलरी वाले विदेशी मैनपावर को प्रायोरिटी देता है. इस साल की शुरुआत में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए एप्लीकेशन पर 100,000 डॉलर सालाना H-1B वीजा फीस लगाने के एक प्रोक्लेमेशन पर साइन किए थे, जिससे शायद भारतीयों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा क्योंकि US टेक्नोलॉजी सेक्टर भारत के वर्कर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है.

ट्रंप के 100,000 डॉलर वीजा फीस वाले कदम को मंगलवार को एक US फेडरल जज ने सही ठहराया. ट्रंप ने अमीर लोगों को अमेरिकी सिटिजनशिप का रास्ता देने के लिए डिजाइन किया गया 1 मिलियन डॉलर का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम भी शुरू किया है. यह नया सिस्टम 27 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले H-1B कैप रजिस्ट्रेशन सीजन से लागू होगा.

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम क्यों खत्म किया?

यह बदलाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव की कोशिश का हिस्सा है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह अमेरिकी वर्कर्स से अधिक विदेशियों के लिए है. अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट पर इस बदलाव पर जारी प्रेस रिलीज में लिखा है कि H-1B वर्क वीजा सिलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि ज़्यादा स्किल्ड और अधिक सैलरी वाले लोगों को वीजा देने में प्रायोरिटी दी जा सके ताकि अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी, काम करने के हालात और नौकरी के मौकों को बेहतर तरीके से बचाया जा सके.

अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने गलत इस्तेमाल किया

रिलीज में US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू ट्रेगेसर के हवाले से कहा गया है,"H-1B रजिस्ट्रेशन के मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने गलत इस्तेमाल किया, जो मुख्य रूप से अमेरिकी वर्कर्स को मिलने वाली सैलरी से कम सैलरी पर विदेशी वर्कर्स को इंपोर्ट करना चाहते थे."