अमेरिकी ने H-1B वर्क वीजा लॉटरी सिस्टम क्यों खत्म किया? जानें
ट्रंप के 100,000 डॉलर वीजा फीस वाले कदम को मंगलवार को एक US फेडरल जज ने सही ठहराया.
Published : December 25, 2025 at 3:47 PM IST
हैदराबाद: डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाली अमेरिकी प्रशासन ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह H-1B वर्क वीजा के लिए लंबे समय से चले आ रहे लॉटरी सिस्टम को खत्म कर रही है – जिसका US टेक्नोलॉजी सेक्टर विदेशों से स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है.
साथ इसकी जगह एक ऐसा प्रोसेस ला रही है जो ज्यादा स्किल्ड और अधिक सैलरी वाले विदेशी मैनपावर को प्रायोरिटी देता है. इस साल की शुरुआत में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए एप्लीकेशन पर 100,000 डॉलर सालाना H-1B वीजा फीस लगाने के एक प्रोक्लेमेशन पर साइन किए थे, जिससे शायद भारतीयों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा क्योंकि US टेक्नोलॉजी सेक्टर भारत के वर्कर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है.
ट्रंप के 100,000 डॉलर वीजा फीस वाले कदम को मंगलवार को एक US फेडरल जज ने सही ठहराया. ट्रंप ने अमीर लोगों को अमेरिकी सिटिजनशिप का रास्ता देने के लिए डिजाइन किया गया 1 मिलियन डॉलर का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम भी शुरू किया है. यह नया सिस्टम 27 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले H-1B कैप रजिस्ट्रेशन सीजन से लागू होगा.
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम क्यों खत्म किया?
यह बदलाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव की कोशिश का हिस्सा है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह अमेरिकी वर्कर्स से अधिक विदेशियों के लिए है. अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट पर इस बदलाव पर जारी प्रेस रिलीज में लिखा है कि H-1B वर्क वीजा सिलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि ज़्यादा स्किल्ड और अधिक सैलरी वाले लोगों को वीजा देने में प्रायोरिटी दी जा सके ताकि अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी, काम करने के हालात और नौकरी के मौकों को बेहतर तरीके से बचाया जा सके.
अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने गलत इस्तेमाल किया
रिलीज में US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू ट्रेगेसर के हवाले से कहा गया है,"H-1B रजिस्ट्रेशन के मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने गलत इस्तेमाल किया, जो मुख्य रूप से अमेरिकी वर्कर्स को मिलने वाली सैलरी से कम सैलरी पर विदेशी वर्कर्स को इंपोर्ट करना चाहते थे."
नए नियम की घोषणा करने वाली एक प्रेस रिलीज के अनुसार यह बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए दूसरे जरूरी बदलावों के मुताबिक है जैसे कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जिसके तहत एम्प्लॉयर्स को एलिजिबिलिटी की शर्त के तौर पर हर वीजा के लिए एक्स्ट्रा 100,000 डॉलर देने होंगे."
'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम
ट्रंप ने 1 मिलियन डॉलर का 'गोल्ड कार्ड'वीजा प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसे अमीर लोगों को US सिटिजनशिप का रास्ता देने के लिए डिजाइन किया गया है. कई सालों से H-1B वीजा एक रैंडम लॉटरी सिस्टम के जरिए बांटे जाते रहे हैं. हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा की संख्या 65,000 तक सीमित है, जिसमें US एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए एक्स्ट्रा 20,000 वीजा शामिल हैं.
अमेजन को सबसे ज्यादा अप्रूवल
एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन को किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा अप्रूवल मिले और 10,000 से ज़्यादा वीजा दिए गए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) दूसरे नंबर पर रही, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल और गूगल का नंबर रहा. कैलिफोर्निया में देश भर में H-1B वर्कर्स का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है.
मंगलवार की प्रेस रिलीज के मुताबिक बदले हुए तरीके के तहत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन "एक वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस लागू करेगा जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि H-1B वीजा अधिक स्किल्ड और अधिक सैलरी वाले विदेशी वर्कर्स को दिए जाएं.
यह भी पढ़ें- Yearender 2025: पहलगाम से बोंडी बीच तक दुनिया को हिला देने वाले साल के सबसे खतरनाक आतंकी हमले